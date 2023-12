Internet kpi z "dramatu" Maryli Rodowicz. Wyszła po bułki, a wydała ponad tysiąc złotych

Maryla Rodowicz podczas koncertu na PGE Narodowym w 2023 roku. Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Wpis Maryli Rodowicz na jej stronie na Facebooku ma spore szanse, by stać się viralem. To może zaskakiwać, zważając, że post piosenkarki dotyczy... jej zakupów w znanej sieci sklepów. Jak się jednak okazuje – czasem nie temat historii jest ważny, tylko sposób jej opowiedzenia. Dla zachowania dynamiki wpisu w poniższym cytacie została zachowana oryginalna pisownia Maryli Rodowicz.

Pojechałam do Carrefoura,żeby sobie kupić chrupiącą bagietkę.A w Carrefourze to i to i tamto i do kasy.Pani pyta..kartą,jak zwykle? ja na to...a nie gotówką.(taka byłam z siebie zadowolona, że mam gotówkę).pani mówi..1254 zł. Otwieram portfel, myślę,chyba przesadziłam, nie mam chyba takiej gotówki.

Maryla Rodowicz

Piosenkarka