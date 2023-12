Lech Wałęsa trafił do szpitala. W sieci opublikował niepokojące zdjęcie

Lech Wałęsa przebywa w szpitalu. Były prezydent oznajmił na Facebooku, że poważnie zachorował na Covid-19. "Trafił mnie" – napisał hospitalizowany. W Polsce odnotowuje się coraz większą liczbę zakażeń wariantem "Kraken".

Lech Wałęsa trafił do szpitala. "Trafił mnie" Fot. Lech Wałęsa/ Facebook.com

Lech Wałęsa poinformował na Facebooku, że z powodu zakażenia koronawirusem, trafił do szpitala. Były prezydent i legenda "Solidarności" opublikował krótki wpis: "Trafił mnie Covid…". Do posta dołączył swoje zdjęcie ze szpitalnego łóżka, na którym leży w masce z filtrem i jest podłączony do aparatury.

Lech Wałęsa w szpitalu z powodu Covid-19

To już kolejny pobyt Wałęsy w szpitalu w ostatnim czasie. Wcześniej, w październiku 80-letni były prezydent przechodził w nim badania kontrolne.

Wiadomość o chorobie Wałęsy poruszyła internautów. Krótko po publikacji smutnego wpisu, pojawiło się wiele komentarzy, w których internauci solidaryzują się z prezydentem.

"Niech Pan się trzyma Panie Prezydencie życzę zdrowia i szybkiego powrotu do zdrowia. Cokolwiek by Panu za zasługi obiecali po drugiej stronie niech pan nie idzie w stronę światła to jeszcze nie czas. Polska wciąż Pana potrzebuje" – napisała zmartwiona użytkowniczka.

"Zdrowia, zdrowia, zdrowia Panie Prezydencie proszę się relaksować i myśleć o miłych rzeczach. Wszystko będzie dobrze. Ma Pan w sobie moc." – dodała inna kobieta.

"Nie z takimi przeciwnikami Pan wygrywał. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia i cieszenia się życie" – podsumował kolejny fan Wałęsy.

Kraken szaleje w Polsce

Przypomnijmy, że w Polsce odnotowuje się nową falę zakażeń koronawirusem, którą powoduje wariant Kraken. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że już od 6 grudnia rozpoczną się szczepienia przeciwko nowej mutacji Covid-19.

Tym razem, będzie można zaszczepić się nie tylko w przychodniach, ale również w aptekach. Szczepienie będzie odbywać się preparatem firmy Novavax. To trzecia zarejestrowana w Unii Europejskiej szczepionka przeciwko nowemu podwariantowi wirusa.

Jak przekazało na platformie "X" Ministerstwo Zdrowia, umowę z NFZ na przeprowadzanie szczepień podpisało ponad 100 aptek, a blisko 90 kolejnych "jest przygotowanych do podpisania". Liczba ta wydaje się jednak dosyć mała, biorąc pod uwagę cały kraj.

We wtorek (5.12) resort zdrowia poinformował również, że w nocy z wtorku na środę "zostaną wystawione skierowania na szczepienie szczepionką Nuvaxovid zaktualizowaną dla podwariantu XBB.1.5". Jak zaznaczono w komunikacie, szczepionkę można przyjąć w ramach podstawowego szczepienia lub jako dawkę przypominającą.

Jak czytamy w poście opublikowanym na platformie "X", preparat można przyjąć po ukończeniu 12 roku życia. W przypadku osób, które wcześniej szczepiły się już na Covid-19, musi upłynąć co najmniej 6 miesięcy od poprzedniego szczepienia.