Czy catering może być proekologiczny i wspierać potrzebujących? Zobacz, jak robi to Maczfit

Chociaż kwestia marnowania żywności od dłuższego czasu jest nagłaśniania przez ekspertów oraz media, Polacy wciąż wyrzucają do kosza ok 4,8 miliona ton produktów spożywczych rocznie. A jak z tym problemem radzi sobie branża cateringów spożywczych? Przykład prawdziwej sztuki pomagania, daje Maczfit, który nawiązał współpracę z Bankiem Żywności SOS w Warszawie i w ciągu zaledwie trzech ostatnich miesięcy przekazał blisko 26 000 ton produktów.

Fot. 123rf

W sierpniu 2023 roku w ramach działań odpowiedzialnych społecznie, Maczfit podjął stałą współpracę z Bankiem Żywności SOS w Warszawie. Do początku listopada firma przekazała Fundacji aż 26 000 ton żywności o wartości 250 000 zł. Inicjatywa ta jest szczególnie ważna, biorąc pod uwagę, że według najnowszych wyliczeń Banków Żywności, marnowane przez Polaków produkty mogłyby się przełożyć na zapełnienie posiłkami około 12 miliardów talerzy.

Codzienne przygotowywanie posiłków dla tysięcy Polaków wiążę się z nadwyżkami produkcyjnymi. Co z nim zrobić? Rozwiązań jest kilka. My zdecydowaliśmy się na to, które łączy w sobie podejście proekologiczne ze wsparciem osób w potrzebie – czyli współpracę z Bankiem Żywności SOS w Warszawie. W jej ramach półprodukty, których nie wykorzystujemy, a które wciąż są dobre do spożycia, trafiają co miesiąc do 5 dużych ośrodków pomocy – komentuje Anna Chylewska, Dyrektorka Operacyjna Maczfit.

Żywność dostarczana przez Maczfit stanowi pomoc dla kilkuset osób tygodniowo w kilku wybranych organizacjach pomocowych. Bardzo cenimy wkład firmy w misję minimalizacji marnotrawstwa żywności i pomocy potrzebującym – jest to żywa idea przekładająca się na realne działania – dodaje Agata Szczebyło, Koordynatorka pozyskiwania żywności, Bank Żywności SOS w Warszawie.

Współpraca z Bankiem Żywności to kolejne z proekologicznych rozwiązań firmy. Maczfit posiada m.in. farmę fotowoltaiczną, której energią zasila zakład produkcyjny czy flotę aut hybrydowych. Marka na bieżąco prowadzi też inne działania społeczne m.in. wspiera Fundację Herosi (opiekującą się dziećmi chorującymi na nowotwory) oraz jest partnerem biegu charytatywnego Wings For Life World Run (zbierającego środki na wynalezienie metody leczenia urazów rdzenia kręgowego).

Więcej o działaniach marki na stronie www.maczfit.pl/ oraz blogu Maczfit https://www.maczfit.pl/blog/.