Jesień doskwiera? A może komiks? Jest masa nowości!

Dni zrobiły się dłuższe, pogoda nie sprzyja aktywnościom poza domem, więc może warto wrócić do czytania komiksów? W październiku i w listopadzie pojawi się na rynku masa nowości od Egmontu.

Materiały prasowe Egmont

Premiera 11 października

1629 albo przerażająca historia rozbitków z Dżakarty. Aptekarz diabła, tom 1

Pierwszy tom nowej serii Xaviera Dorisona, mistrza opowieści o sekretach dawnych czasów.

W pierwszej połowie XVII wieku Holenderska Kompania Wschodnioindyjska jest najpotężniejszą organizacją kupiecką świata. Aby poszerzyć swoje wpływy w Indiach, postanawia zyskać przychylność ich władcy klejnotami i złotem. Bogactwa zostają załadowane na statek „Dżakarta”, który rusza z Amsterdamu w długi rejs wokół Afryki. Od początku stosunki między oficerami a marynarzami prowadzą do konfliktu. Zbliżający się rozlew krwi zamierza wykorzystać w swoich mrocznych celach tajemniczy pasażer Jeronimus Cornelius. Jedyną osobą, która może mu się przeciwstawić, jest inteligentna arystokratka Lukrecja Hans. Tak rozpoczynają się dzieje potępieńców z „Dżakarty”, którzy płyną wprost ku straszliwemu przeznaczeniu...

Historia ponurego rejsu została napisana przez Xaviera Dorisona, sławnego scenarzystę komiksowego i filmowego, współautora wielu serii fantastycznych, przygodowych i sensacyjnych, w tym kilku bestsellerów: „Trzeci Testament”, „Undertaker”, „Sanktuarium”, „Kriss de Valnor”, „W.E.S.T.”, „Long John Silver”, „Goldorak”. Rysunki są dziełem francuskiego grafika Thimothéego Montaigne’a, twórcy ilustracji do cykli mistycznych „Le cinquième évangile” i „Trzeci Testament: Juliusz” oraz dwóch ostatnich tomów opowieści grozy „Książę nocy”.

Plansze Europy. Noir burlesque, tom 2

Drugi i ostatni tom stworzonej przez słynnego Enrica Mariniego historii gangsterskiej w klimacie noir.

Slick musi spłacić dług u gangstera Rexa McKinty’ego, dlatego zgadza się z nim współpracować. Robi to niechętnie, ale wie, że tylko w ten sposób ma szansę wydobyć się z kłopotów, a nawet odzyskać Deb, młodzieńczą miłość, która została gwiazdą kabaretu. Niestety plan Rexa oznacza otwartą wojnę z sycylijską mafią... Może jednak właśnie walka pomiędzy bandytami okaże się okazją, na którą czeka Slick, aby uwolnić się od zobowiązań i rozpocząć spokojne życie?

Autorem komiksu jest Enrico Marini, ceniony włoski twórca rysunków do bestsellerowych, znanych również w Polsce, serii „Drapieżcy” (sc. Jean Dufaux), „Skorpion” (sc. Stephen Desberg), „Cygan” (sc. Thierry Smolderen), „Gwiazda pustyni” (sc. S. Desberg) oraz albumu z własnym scenariuszem „Batman – Mroczny książę z bajki”.

Thorgal – Młodzieńcze Lata. Grym, tom 11

Jedenasta i ostatnia część sagi o młodzieńczych przygodach Thorgala, przybysza z gwiazd żyjącego wśród wikingów Północy, oraz jego ukochanej Aaricii.

Śmiertelnie raniony przez Swena Widłobrodego Thorgal dzięki magicznym staraniom towarzysza broni Secka utrzymywany jest na granicy życia i śmierci. Podczas gdy jego bezwładne ciało zmierza w drakkarze ku Grønthåren, gdzie czeka na niego Aaricia, jego dusza wyrusza w zaświaty w ostatnią być może podróż. Jednak Thorgal uparcie trzyma się życia: ma je przecież przeżyć u boku ukochanej. Tymczasem Aaricia z utęsknieniem wypatruje powracającej łodzi, na czym przyłapuje ją rudowłosy chłopiec o imieniu Grym. Niestety okrutne zwyczaje panujące w osadzie, z której wikińscy mieszkańcy dawno temu wygnali zamieszkujących wyspę spokojnych rybaków, prowokują gwałtowne i krwawe wydarzenia. Czy Thorgal zdoła wrócić żywy z zaświatów? Czy Aaricia przetrwa kolejną zaciekłą waśń, w którą uwikłani sią mieszkańcy Grønthåren? Jak zakończy się dramatyczna przygoda Gwiezdnego Dziecka i jego ukochanej?

Autorami serii „Thorgal – Młodzieńcze lata” są francuski scenarzysta Yann Le Pennetier oraz rosyjski rysownik Roman Surżenko. Oprócz tego cyklu wspólnie stworzyli też inną podserię z uniwersum Thorgala – „Thorgal – Louve”, opowiadającą o przygodach córki ciemnowłosego wikinga.

Sandman. Noce nieskończone

Neil Gaiman to niekwestionowany mistrz pióra, autor powieści, opowiadań i komiksów, uhonorowany niezliczonymi nagrodami literackimi i komiksowymi. Jedną z jego najpopularniejszych opowieści jest Sandman – uznawana za arcydzieło fantastyki historia Władcy Snów, zawierająca liczne nawiązania kulturowe, religioznawcze, literackie i mitologiczne. W „Nocach nieskończonych” Gaiman powraca do krainy Sandmana – Śnienia – opowiadając siedem historii – po jednej dla każdego z rodzeństwa Nieskończonych. Każda z nich została zilustrowana przez innego artystę. Te prowokacyjne, jednocześnie nawiedzone, słodko-gorzkie, erotyczne i koszmarne opowieści wędrują poprzez czas i przestrzeń, ujawniając dziwne sekrety i zaskakujące prawdy o niezwykłym rodzeństwie: Śmierci, Pożądaniu, Śnie, Rozpaczy, Malignie, Zniszczeniu i Losie. Rysownikami tych historii są należący do panteonu największych artystów komiksowych: Glenn Fabry („Authority”, „Sędzia Dredd”), Milo Manara („El Gaucho”), Miguelanxo Prado („Chroniques absurdes”), Frank Quitely („Niewidzialni”, „Transmetropolitan”), P. Craig Russell („Hellboy”, „Star Wars”), Bill Sienkiewicz („Batman Black & White”, „JSA”), Barron Storey („The Marat/Sade Journals”).

Blade Runner – Początki

Gratka dla miłośników „Blade Runnera” i fanów cyberpunkowej literatury!

Kiedy w laboratorium Tyrell Corporation zostają odnalezione zwłoki jednej z badaczek, która pracowała nad nowym typem replikantów, a wszystko wskazuje na samobójstwo, do sprawy zostaje przydzielony inspektor wydziału policji w Los Angeles Cal Moreaux. Cal za wszelką cenę chce dotrzeć do prawdy, która kryje się za pozornie zwyczajnym samobójstwem, lecz już w samej korporacji napotyka na ścianę milczenia.

Akcja rozgrywa się dziesięć lat przed wydarzeniami opisanymi w słynnej serii „Blade Runner 2019”, która doczekała się adaptacji filmowej w reżyserii Ridleya Scotta. Ten prequel opowiada o powołaniu wydziału łowców androidów i wprowadza nowego bohatera do panteonu Blade Runnera.

Autorami scenariusza są K. Perkins („Batwoman”, „Supergirl”, „Wonder Woman”), Mellow Brown (współtwórca serialu „American Gods”) i Mike Johnson („Star Trek”, „Transformers”), a rysunki stworzył pochodzący z Hiszpanii Fernando Dagnino („Superman”, „Supergirl”, „Wonder Woman”, „Teen Titans”, „Liga Sprawiedliwości”, „Legion Samobójców”, „Captain Midnight”, „Tarzan na planecie małp” i „Killers”). Album zawiera materiały opublikowane w tomach: „Blade Runner Origins: Product”, „Blade Runner Origins: Scrap”, „Blade Runner Origins: Burning”.

Premiery 25 października

Wiedźmin – Ballada o dwóch wilkach, tom 7

Geralt i Jaskier przybywają do Grimmwaldu – niegdyś dobrze prosperującego miasta, które wraz z zamknięciem kopalni znacznie podupadło. Interes zwietrzyły tu trzy siostry Schwinke, za bezcen skupujące domy od zubożałych mieszkańców, by zamienić Grimmwald w kwitnący ośrodek turystyczny. Ich działania nie wszystkim się jednak podobają. Tymczasem w mieście zaczyna grasować wilkołak. Czy to Schwinke go nasłały, by pozbyć się reszty niechcianych mieszkańców? Czy może to któryś z nich stara się wykurzyć chciwe siostry z Grimmwaldu? Geralta czeka niełatwa zagadka do rozwiązania. Jaskier zaś… nie ustaje w wysiłkach, by napisać wiekopomną balladę o dokonaniach wiedźmina.

Album zawiera zeszyty #1–4 miniserii The Witcher: The Ballad of Two Wolves.

Scenariusz napisał Bartosz Sztybor, a rysunki przygotował Miki Montlló.

Shade, Człowiek Przemiany, tom 1

„Shade, Człowiek Przemiany” to dzieło przez wielu krytyków uznane za przełomowe, zarówno jeśli chodzi o niekonwencjonalne podejście do tematu superbohaterów, jak i warstwę graficzną. Autor zawarł w nim swoisty komentarz do amerykańskiej kultury, a opowieść o zbrodni i karze przekształcił w wyprawę na samo dno ludzkiego umysłu. Zanurzając się wraz z bohaterem w obłąkańczą podróż, nie tylko przemierzamy różne zakątki Stanów Zjednoczonych, ale także przedzieramy się przez kolejne warstwy szaleństwa trawiącego ludzkość. Psychodeliczną i pokręconą narrację Petera Milligana uzupełniają ekspresjonistyczne i surrealistyczne rysunki Chrisa Bachalo.

Rac Shade, osobliwy przybysz z planety Meta, otrzymał zadanie powstrzymania narastającej fali obłędu na Ziemi, z której zrodziła się pełna chaosu międzywymiarowa Strefa Szaleństwa, zagrażająca zarówno Mecie, jak i Ziemi.

Sęk w tym, że po przekroczeniu granicy pomiędzy światami Shade zostaje uwięziony w ciele seryjnego mordercy, Troya Grenzera, i podejmuje ucieczkę przed ściągającymi zbiegłego przestępcę przedstawicielami prawa.

Pozbawiony szans na powrót w rodzinne strony bohater zmuszony jest polegać na pomocy Kathy George – córki ostatnich ofiar Grenzera – jedynej osoby na tyle szalonej, żeby uwierzyć w jego historię. Jednocześnie zmierza do konfrontacji z Amerykańskim Krzykiem, potężnym uosobieniem ogólnonarodowej psychozy.

„Shade, Człowiek Przemiany”, jeden z pierwszych tytułów, które wyszły pod szyldem imprintu Vertigo, rozsadził od środka wszelkie wyobrażenia na temat tego, jak powinny wyglądać komiksy o superbohaterach, i stał się kamieniem milowym w karierach scenarzysty Petera Milligana („Human Target”, „Greek Street”, „X-Force”) oraz rysownika Chrisa Bachalo („Śmierć”, „Steampunk”, „Excalibur”).

Album zawiera materiały pierwotnie opublikowane w amerykańskich zeszytach „Shade, The Changing Man” #1-13.

Batman: Dziedzictwo

„Batman: Dziedzictwo” kontynuuje wątki rozpoczęte w albumie „Batman: Epidemia”. Tym razem Mroczny Rycerz stara się odnaleźć osoby odpowiedzialne za wybuch epidemii w Gotham, a także uchronić miasto i cały świat przed jeszcze gorszym losem.

Wydawało się, że epidemia została pokonana, a mieszkańcy Gotham mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Okazuje się jednak, że wirus może powrócić w jeszcze bardziej zjadliwej formie. Ra’s Al-Ghul i Bane zawarli piekielny sojusz, aby uśmiercić dziewięćdziesiąt procent światowej populacji za pomocą wirusa stworzonego dzięki osiągnięciom starożytnej cywilizacji. Batman i jego sojusznicy – Nightwing, Robin, Huntress i Catwoman – muszą przemierzyć cały świat, by uniemożliwić Al-Ghulowi uwolnienie śmiertelnych zarazków w kluczowych miejscach na całym świecie. Stawka nigdy nie była tak wysoka. Pozostaje pytanie: Czy zdobędą lek, zanim ludzkość padnie ofiarą nikczemnego planu Demona? Będziemy również świadkami rewanżu stulecia – Batman zmierzy się z człowiekiem, który go złamał... Bane’em!

Autorami scenariusza są legendarni twórcy jak Chuck Dixon, Doug Moench czy Alan Grant. Za rysunki odpowiadają zaś doskonali artyści jak Graham Nolan, Jim Balent, Jim Aparo i inni.

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach „Batman” #533–534, „Batman: Shadow of The Bat” #53–54, „Catwoman” #33–36, „Detective Comics” 697–702, „Robin” #31–33, „Batman: Bane of The Demon” #1–4 oraz „Batman: Bane” #1.

DC Black Label. Batman: Nie tylko Biały Rycerz

„Batman: Nie Tylko Biały Rycerz” to czwarty album ze świata Białego Rycerza, ukazujący się w ramach linii wydawniczej DC Black Label.

Przez dwanaście lat wiele może się zmienić, zwłaszcza w Gotham! Pod nieobecność odsiadującego karę więzienia Bruce’a Wayne’a na scenę wkracza nowy Batman. Czy okaże się ostatnim Mrocznym Rycerzem?

Derek Powers, dyrektor generalny Wayne Motors, przejął kontrolę nad aktywami rodziny Wayne’ów i wykorzystując zdobyte w ten sposób środki, przystąpił do radykalnego przekształcania zarówno GTO – jednostki do Zwalczania Terroryzmu w Gotham – jak i miasta, do ochrony którego została powołana. Spadające wskaźniki przestępczości skutecznie mydlą oczy mieszkańcom i jedyną osobą świadomą prawdziwego niebezpieczeństwa grożącego Gotham jest Bruce Wayne. Z chwilą zniknięcia córki Harley Quinn zaczyna się walka z czasem, ponieważ jeśli Jackie choć trochę przypomina swojego ojca, może to oznaczać, że los miasta jest w jej rękach! Aby ją powstrzymać, Bruce nie ma wyboru i musi zwrócić się o pomoc do Jasona Todda, pierwszego Robina! Tymczasem ujawnia się inny, jeszcze bardziej zaskakujący sojusznik. Czyżby do Gotham ponownie zawitał Joker?

W tej porywającej kontynuacji znakomicie przyjętych albumów „Batman: Biały Rycerz” oraz „Batman: Klątwa Białego Rycerza” scenarzysta i rysownik Sean Murphy podąża śladami nie tylko Białego Rycerza i wykracza poza znane Gotham, by ukazać miasto wraz z jego bohaterami w zupełnie nowym świetle.

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach „Batman. Beyond the White Knight” #1-8 oraz „Batman. White Knight Presents Red Hood” #1-2.

Uniwersum DC. Liga Sprawiedliwości – Porządek Zjednoczonych, tom 2

Drugi tom najnowszych przygód Ligi Sprawiedliwości w ramach linii wydawniczej Uniwersum DC. Przedstawiamy... Konwent Zjednoczonych! Nową drużynę najpotężniejszych kosmicznych wojowników reprezentującą powołaną niedawno Organizację Planet Zjednoczonych i będącą kosmicznym odpowiednikiem Ligi Sprawiedliwości.

Czy konwent jest prekursorem Legionu Superbohaterów? Można tak powiedzieć. Wraz z Ligą musi stawić czoło nowemu zagrożeniu, a wszystko zdaje się mieć związek z... Supermanem. Liga Sprawiedliwości usiłuje schwytać najgroźniejszego nowego przestępcę galaktyki, który zbiegł i zagraża całemu kosmosowi. Tymczasem na Ziemi organizacja Checkmate zostaje uwikłana w wielki skok i tropi powiązania tajnych agentów. Jakie powiązania? To tajemnica!

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach „Justice League” #64–71. Ta pełna rozmachu kosmiczna opowieść to doskonały punkt wyjścia do rozpoczęcia przygody z Ligą Sprawiedliwości i przekonania się, co jeszcze czeka waszych ulubionych bohaterów DC!

Marvel Deluxe. New Mutants

Dumna Dani Moonstar, którą nawiedza Niedźwiedzi Demon. Czarodziejka Illyana Rasputin, chodząca zagadka. Sam Guthrie, który nie radzi sobie ze swoimi mocami. Uroczy i lekkomyślny Roberto da Costa. Rahne Sinclair potrafiąca zmienić się w wilczycę. Amara Aquilla, wywodząca się z kultury starożytnego Rzymu. Oto New Mutants – najmłodsi uczniowie Charlesa Xaviera, którzy stają oko w oko z demonami, zaprzyjaźniają się z kosmitami i stawiają czoło tajemniczemu Legionowi – obłąkanemu synowi samego Profesora X!

Poznajcie sławną opowieść o młodszych kolegach i koleżankach X-Men, która stała się inspiracją dla twórców filmu „Nowi mutanci” z 2020 roku, z Maisie Williams i Anyą Taylor-Joy w rolach głównych! Polskie wydanie zawiera wszystkie zeszyty narysowane przez kultowego artystę Billa Sienkiewicza („Daredevil: Miłość i wojna”, „Elektra: Assassin”), którego eksperymentalna twórczość wywarła ogromny wpływ na sztukę komiksową. Scenariusz napisał nie mniej legendarny Chris Claremont – autor takich przełomowych opowieści o mutantach jak „Mroczna Phoenix” i „Przeszłość, która nadejdzie”.

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach „New Mutants” #18–31

Marvel Limited. Fantastyczna Czwórka – Pełne koło

Senny, deszczowy wieczór na Manhattanie. Ciszę i spokój zaburza nagłe wtargnięcie intruza do Budynku Baxtera. Nieoczekiwanie Fantastyczna Czwórka – Mister Fantastic, Niewidzialna Kobieta, Ludzka Pochodnia i Stwór – staje w obliczu inwazji z innego wymiaru. Istoty stworzone z czystej negatywnej energii przeniknęły na Ziemię w ciele ludzkiego nosiciela. Jaki mają cel? Kto stoi za atakiem? Nie ma wyboru: kładąc na szali nie tylko swoje życie, lecz także los całego kosmosu, Fantastyczna Czwórka udaje się do Strefy Negatywnej – obcego wszechświata zbudowanego z antymaterii!

Przedstawiamy czwarty album z ekskluzywnej, stworzonej z myślą o koneserach komiksowej klasyki kolekcji Marvel Limited. „Pełne koło” to pierwszy dłuższy utwór, w którym Alex Ross, współtwórca takich kultowych dzieł jak „Marvels” i „Kingdom Come”, występuje w podwójnej roli scenarzysty i rysownika. Dzięki swojej mistrzowskiej kresce i mocnym, żywym barwom zabiera pierwszą rodzinę Marvela do najbardziej tajemniczych zakątków kosmosu, którymi rządzi czysty obłęd!

Eleganckie polskie wydanie w specjalnym powiększonym formacie zawiera historię opublikowaną pierwotnie jako „Fantastic Four: Full Circle”.

Marvel Classic. Zjawiskowa She-Hulk, tom 1

Superbohaterka, prawniczka i wygadana seksbomba o osobowości dorównującej siłą jej zielonym mięśniom. To właśnie Jennifer Walters – zjawiskowa She-Hulk, która na kilka lat przed Deadpoolem burzy czwartą ścianę w komiksie legendarnego John’a Byrne’a! A do tego odpiera inwazję z kosmosu, spotyka najlepszego detektywa na świecie (ale nie tego, o którym myślicie), zalicza wyprawę do wnętrza Ziemi i obowiązkowy gościnny występ Spider-Mana w trzecim zeszycie… oraz oczywiście walczy o prawdę, sprawiedliwość i odszkodowania!

Autorem tej klasycznej komediowej serii o She-Hulk, wzbogaconej satyrą na świat mediów i komiksu, jest John Byrne, uwielbiany przez fanów za „Fantastyczną Czwórkę” i komiksy o X-Men, które pisał wspólnie z Chrisem Claremontem.

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach „Sensational She-Hulk” #1–8 i #31–35, „Marvel Graphic Novel” #18 oraz „Marvel Comics Presents” #18.

Marvel Classic. X-Men. Punkty zwrotne – Inferno

Poznajcie przełomowe momenty historii mutantów Marvela w serii „X-Men – Punkty zwrotne”!

Piekło płonie na Ziemi! Niegodziwi książęta demonów igrają z ogniem, manipulując dwiema potężnymi mutantkami – nastoletnią czarodziejką Illyaną Rasputin i Madelyne Pryor, żoną Cyclopsa zastanawiająco podobną do Jean Grey. Pierwsza walczy o swoją duszę, której przeznaczony jest mrok; druga przygotowuje zaklęcie, które na zawsze połączy piekielny wymiar Limbo z Ziemią… w zamian za życie niewinnych dzieci. Czy X-Men zdołają ugasić ten pożar, zanim ogień Inferno ogarnie cały świat?

Autorami tej opowieści są legendarni twórcy tacy jak Chris Claremont, Louise Simonson, Walter Simonson czy Marc Silvestri. Album zawiera zeszyty „X-Terminators” #1–4, „Uncanny X-Men” #239–243, „X-Factor” #35–39 i „New Mutants” #71–73.

Marvel Fresh. Król w czerni

Mroczny bóg Knull dotarł na Ziemię, ale… nie jest sam. Towarzyszy mu horda smoczych symbiontów! Venom dobrze wie, do czego są zdolne te stwory, i choć ma wsparcie najpotężniejszych ziemskich bohaterów, starcie z wszechmocnym bogiem pustki i jego straszliwymi sługami może go kosztować więcej, niż jest gotów zapłacić. Czy mimo to uda mu się obalić króla w czerni i ocalić swojego syna?

Przedstawiamy wielki finał głośnej, utrzymanej w klimacie horroru i thrillera psychologicznego opowieści o Venomie autorstwa Donny’ego Catesa, scenarzysty znanego z serii „Doktor Strange” czy „Thanos”. Rysunki stworzyli między innymi Iban Coello („Deadpool & the Mercs for Money”) i Ryan Stegman („The Superior Spider-Man”, „Wolverine: Trzy miesiące do śmierci”). Album zawiera zeszyty #1–5 miniserii „King in Black” oraz #31–35 serii „Venom”.

Marvel Fresh. Świt X – Marauders

Krakoa, niepodległe państwo na Pacyfiku, przyciąga mutantów z całego świata… ale nie wszystkie ludzkie kraje pozwalają im przenieść się do nowej ojczyzny. Wtedy na ratunek rusza im kapitanka Kate Pryde wraz ze swoją drużyną piratów: Icemanem, Storm, Pyro i Bishopem, którzy przemierzają Siedem Mórz, niosąc wolność swoim pobratymcom. Ale najniebezpieczniejsi rozbójnicy czają się na nich w domu, w wewnętrznym kręgu Hellfire Club, gdzie pewien król spiskuje przeciwko dwóm królowym… Czy Emmie Frost i Kate uda się go przechytrzyć? Czy też wypadną za burtę wraz z całą drużyną Marauders?

Scenariusz tego tomu napisał Gerry Duggan, znany między innymi z „Deadpoola”, „Savage Avengers” i „Strażników Galaktyki”. Rysunki stworzyli Stefano Caselli („Avengers”) i Matteo Lolli („Deadpool”). Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach „Marauders” #1–12 i „King in Black: Marauders” #1.

Uwaga: tom „Świt X – Marauders” należy do cyklu „Świt X”. Ukazujące się w nim komiksy kontynuują wątki z albumu „Ród X/Potęgi X”, w którym scenarzysta Jonathan Hickman otworzył zupełnie nowy rozdział w historii Marvelowskich mutantów. Polecamy również serię główną opowiadającą o przygodach X-Men, czyli „Świt X – X-Men”, a także samodzielny album „Świt X – New Mutants”.

Premiera 8 listopada 2023 r.

Blacksad. Upadek, część druga, tom 7

„Blacksad” to mistrzowski czarny kryminał osadzony w realiach Ameryki pierwszej połowy XX wieku. Tom siódmy jest zakończeniem dwutomowej opowieści.

Blacksad kontynuuje śledztwo w sprawie Solomona, architekta, który zaprojektował ogromny most, mający być dziełem jego życia. Detektyw odkrywa, że imperium sokoła zbudowano na stosie trupów, a Iris Allen, dyrektorka teatru, nie była pierwszą ofiarą. Weekly, który wpadł w pułapkę zastawioną przez Solomona, zostaje oskarżony o morderstwo. Dla Blacksada rozpoczyna się prawdziwy wyścig z czasem. Musi zebrać dowody na niewinność przyjaciela i dowieść, że odpowiedzialność za zbrodnię ponosi budowniczy mostu. W tym celu nawiązuje kontakt ze swoją dawną ukochaną – Almą, która odegra decydującą rolę w tej sprawie.

Serię „Blacksad” tworzy duet hiszpańskich autorów: urodzony w 1972 roku scenarzysta Juan Díaz Canales (znany także z serii „Fraternity”) oraz starszy od niego o pięć lat Juanjo Guarnido – rysownik przygodowego komiksu „Indyjska włóczęga” i animator pracujący nad wieloma filmami Studia Walta Disneya. Twórcy serii zostali uhonorowani wieloma wyróżnieniami francuskimi i szwajcarskimi (w tym trzema nagrodami na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Angoulême) oraz dwiema amerykańskimi Nagrodami Eisnera.

Sandman Uniwersum. John Constantine Hellblazer – Najlepsza wersja ciebie, tom 2

Druga część opowieści o najbardziej znanym komiksowym magu Anglii – Johnie Constantinie. Historia rozgrywa się w stworzonym przez słynnego Neila Gaimana uniwersum Sandmana.

Ktoś krąży po Zjednoczonym Królestwie, rozsiewając chaos i powołując na świat potworne istoty. Constantine zauważa, że koszmary są związane z różnymi aspektami najgorszych brytyjskich wad. Ale dlaczego? I czemu jakaś niewidzialna ręka popycha Johna w sam środek kolejnych nadprzyrodzonych wydarzeń?

Serię „John Constantine: Hellblazer” tworzą różni autorzy, przede wszystkim scenarzysta Simon Spurrier („Lobster Random”, „The Simping Detective”) oraz rysownicy Aaron Campbell („The Shadow”, „Green Hornet”) i Matías Bergara („Hannibal”, „Coda”). Album zawiera zeszyty 7–12 serii oryginalnej.

Uniwersum DC. Batman – Otchłań, tom 6

Szósty i ostatni tom przygód Batmana w ramach linii wydawniczej Uniwersum DC. Po koszmarach związanych ze Stanem Strachu mieszkańcy Gotham cieszą się, że doczekali kolejnego dnia. Jednak Mroczny Rycerz czuje się... zagubiony. Po powstrzymaniu Stracha na Wróble i Magistratu stracił swój cel. Musi odpocząć od miasta, które przysięgał chronić. Kiedy członkowie międzynarodowej drużyny bohaterów znanej jako Batman Incorporated zostają oskarżeni o morderstwo, Batman opuszcza Gotham, aby pomóc przyjaciołom. Czeka go spotkanie z ludźmi, którzy go zdradzili, starym wrogiem w postaci Lexa Luthora oraz śmiertelnie niebezpiecznym przeciwnikiem.

Scenariusz komiksu napisał Joshua Williamsona („The Flash”, „Dark Crisis”), a całość narysowali Jorge Molina („X-Men”, „A-Force”), Mikel Janín („Grayson”, „Superman”) oraz Howard Porter („Deathstroke Inc.”, „The Flash”, „JLA”). Tego nie możecie przegapić!

Ponadto w tym tomie: Batman łączy siły z uczennicą Akademii Gotham, Mią „Mapką” Mizoguchi, aby rozwiązać mrożącą krew w żyłach tajemnicę w historii napisanej i zilustrowanej przez cenionego współtwórcę serii „Gotham Academy” Karla Kerschla!

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach „Batman” #118–121, #124 oraz „Batman Annual” 2022.

Opowieści jutra Alana Moore'a

Przygoda, humor i zaskakujące pomysły – to cechy charakterystyczne tego zbioru opowieści!

Alan Moore przedstawia swoje wizje dziwnej przyszłości! Jakie opowieści przyniesie jutro? Osobliwe odkrycia naukowe Jacka B. Quicka w wiejskim Queerwater w stanie Kansas; zabójstwa, zamęt i zagadki Greyshirta i Cobweb w Indigo City; szalone wybryki Pierwszego Amerykanina i US Aniołka w całym kraju, a także pokryte kleksami przygody Splasha Brannigana w Coffeeburgu.

Scenariusze wszystkich historii napisał wybitny brytyjski autor Alan Moore, twórca tak słynnych dzieł komiksowych, jak „Strażnicy”, „Liga Niezwykłych Dżentelmenów”, „V jak vendetta”, „Marvelman”. Rysunki wykonali: Jim Baikie, Hilary Barta, Joyce Chin, Dame Darcy, Melinda Gebbie, Kevin Nowlan, Rick Veitch.

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach „Tomorrow Stories” #1–12.

Marvel Fresh. Savage Avengers, tom 2

Doktor Strange i Elektra odkrywają mroczny sekret czarnoksiężnika Kulana Gatha, którego nikczemna moc tajemniczo rośnie z każdym dniem. Do walki z nim zwołują drużynę Savage Avengers – Wolverine’a, Czarną Wdowę i Conana Barbarzyńcę, któremu w tym starciu z ciemnością przyjdzie władać najniezwyklejszą z broni! A gdy trop poprowadzi bohaterów ku handlarzom narkotyków, na scenie z pewnością pojawi się Punisher. Tymczasem Ziemię atakuje Knull, mroczny bóg symbiontów, przeciwko któremu występuje Conan… razem z Deadpoolem!

Scenariusz do tego albumu napisał Gerry Duggan („Deadpool”, „Strażnicy Galaktyki”), a rysunki stworzyli Kev Walker („Avengers”) oraz Patch Zircher („Deadpool i Cable”, „Suicide Squad – Oddział Samobójców”). Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach „Savage Avengers” #11–19 i „Empyre: Savage Avengers” #1.

Premiera 22 listopada

Baltimore, tom 2

Drugi tom serii grozy wymyślonej i współtworzonej przez Mike’a Mignolę, autora słynnego „Hellboya”.

Lord Baltimore nie walczy już sam – zebrał drużynę wiernych sojuszników. I szybko się przekonuje, jak bardzo są mu potrzebni w krucjacie przeciwko mrocznym siłom, które starają się opanować świat. Bohaterowie dowiadują się w końcu, kto jest odpowiedzialny za rozlewający się po Ziemi horror, ale czy zdołają powstrzymać potężnego wroga?

Scenariusze tych apokaliptycznych historii napisali Mike Mignola („Hellboy”, „BBPO”, „Abe Sapien”, „Homar Johnson”) i Christopher Golden (autor książki o przygodach lorda Baltimore’a), a rysunkami zajęli się graficy, którzy pracują też nad innymi seriami ze świata Hellboya: Ben Stenbeck („Hellboy i BBPO 1953”, „Koshchei the Deathless”, „Frankenstein”) i Peter Bergting („Joe Golem: Occult Detective”, „Tales from the Outerverse”). Album zawiera tomy oryginalne „Baltimore” 5–8.

DC Deluxe. Inna historia uniwersum DC

Wyjątkowy album, który ukazuje historię superbohaterów ze świata DC, a także XX-wieczną historię Stanów Zjednoczonych z... innej strony. Znamy te dzieje z punktu widzenia Supermana, Batmana czy sławnych grup herosów. Tymczasem można je również przedstawić z perspektywy bohaterów, którzy stali w cieniu, czy to ze względu na kolor skóry czy orientację seksualną. Czarna Błyskawica, Bumblebee czy Katana też istnieli i wcale nie mieli łatwo, bo samo bycie obrońcą ludzkości nie zapewniało ani sławy, ani szczęścia. Musieli sobie radzić, chociaż nie byli gorsi od uwielbianych przez tłumy kolegów i koleżanek.

Autorem tekstu do albumu jest sławny amerykański scenarzysta, pisarz i dramaturg John Ridley, laureat Oscara za scenariusz do filmu „Zniewolony. 12 Years a Slave”. Autorami rysunków są dwaj Włosi – Giuseppe Camuncoli, który od wielu lat działa na rynku amerykańskim („Potwór z Bagien”, „Hellblazer”) i Andrea Cucchi, wcześniej znany przede wszystkim z ilustracji do komiksów wydawanych na rynku francuskojęzycznym (m.in. „Churchill et moi”).

Marvel Classic. Amazing Spider-Man, tom 2

Drugi tom serii „Amazing Spider-Man" na podstawie scenariusza J. Michaela Straczynskiego. Peter Parker próbuje pogodzić rolę empatycznego nauczyciela biologii i oddanego męża Mary Jane z odpowiedzialną misją Spider-Mana. Zadanie tyleż kłopotliwe, co nieprzewidywalne w skutkach, zwłaszcza gdy jest oczerniany w telewizji przez tajemniczą kobietę i przyjmuje ryzykowne zlecenie od gangstera z mroczną przeszłością. Na jego życie czyha między innymi powstały z martwych (i to trzynastu!) Digger. Jakby tego było mało, Pajączek przenosi się w czasie i musi stawić czoła dawnym wrogom, takim jak Sandman, Electro, Mysterio i Hulk. Na szczęście w dramatycznych chwilach pojawiają się znajomi sojusznicy: Doktor Strange, Ezekiel, Thor…

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach „Amazing Spider-Man" (1999) #46–58 i #500–502 ze scenariuszem J. Michaela Straczynskiego i z rysunkami Johna Romity Jr.

Marvel Classic. Fantastyczna Czwórka, tom 3

Trzeci tom przygód najsławniejszej rodziny Marvela – Fantastycznej Czwórki!

Black Bolt, król Inhumans, niespodziewanie wraca do gry, a wojna czterech miast eskaluje! Fantastyczna Czwórka staje pomiędzy imperium Kree a przerażającą Falą Anihilacji ze Strefy Negatywnej, ale nawet jej może zabraknąć sił, by stawić czoło wszystkim wrogom z kosmosu, którzy czyhają na nasz świat. Czy jedyną nadzieją na ocalenie Ziemi okaże się… Doktor Doom?

Autorem tej opowieści jest Jonathan Hickman („Nieskończoność”, „Tajne wojny”, „Ród X/Potęgi X”), a rysunki stworzyli Juan Bobillo, Nick Dragotta, Steve Epting, Barry Kitson i Greg Tocchini. Album zawiera zeszyty „Fantastic Four” #600–604 oraz „FF” #6–16.

Marvel Classic. Wolverine Epic Collection – Noce Madripooru

Jest najlepszy w tym, co robi, ale to, co robi, nie jest zbyt miłe. Oto cały Wolverine – twardziel ze szponami z adamantium, który wyrusza na niesławną wyspę Madripoor, do prawdziwego raju dla piratów, zbirów i przemytników… czyli typów, których Logan lubi najbardziej! Tam ściera się z bezwzględnym królem zbrodni Roche’em, poznaje chytrą Tyger Tyger, dzierży magiczny miecz i stawia czoło narkotykowemu baronowi oraz jego krewnej – byłej członkini drużyny New Mutants! Na dodatek do miasta wpada akurat Hulk…

Scenariusze do tego tomu napisali Chris Claremont, kultowy twórca przygód X-Men, oraz Peter David – laureat Nagrody Eisnera znany z „X-Factor” czy historii zebranych w tomie „Hulk: Koniec i inne opowieści”. Rysunki przygotowali dwaj legendarni artyści – John Buscema („Avengers”, „Conan Barbarzyńca”, „Fantastyczna Czwórka”) i Gene Colan („Daredevil”, „The Tomb of Dracula”).

Album zbiera zeszyty z lat 1988–1989: „Wolverine” #1–16, „Marvel Comics Presents” #1–10 I „Marvel Age Annual” #4.