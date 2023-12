Nowy Batman, Daredevil, a może Sandman? Oto masa komiksowych nowości na lipiec i sierpień

Niektórym miłośnikom komiksów z pewnością urośnie "kupka wstydu", bo takiego natłoku nowości od Egmontu, nie było już dawno. Zobaczcie, co wydawnictwo wypuściło w lipcu i co planuje wydać w sierpniu.

Materiały prasowe Egmont

Premiery 12 lipca

Plansze Europy. Młodość Blueberry’ego, tom 5

Piąty tom zbiorczy opowieści o wczesnych przygodach słynnego komiksowego bohatera Dzikiego Zachodu – Mike’a Blueberry’ego! Album zawiera cztery epizody: „1276 dusz”, „Odkupienie”, „Gettysburg” i „Konwój wyklętych”.

Mike ma już dość szpiegowskich misji. Próbuje zapomnieć o niedawnych smutnych wydarzeniach, jednak wywiad Unii nie zamierza wypuścić z rąk tak dobrego agenta. Blueberry musi odnaleźć dziewczynę porwaną przez szalonego pastora, który w imię osobistej zemsty chce doprowadzić do klęski Północy. Później młody porucznik wspomina swój udział w słynnej bitwie pod Gettysburgiem. W końcu znajdzie się w osadzie, do której nie dotarła wojna...

Cykl stworzyli dwaj nieżyjący już klasycy komiksu frankofońskiego: scenarzysta Jean-Michel Charlier („Buck Danny”, „Jim Cutlass”) oraz rysownik Jean Giraud, znany także jako Moebius („Feralny Major”, „Arzach”, „Świat Edeny”). Epizody zawarte w tym albumie zbiorczym są autorstwa dwóch francuskich weteranów komiksu: scenarzysty François Corteggianiego („Pif i Herkules”, „Smith & Wesson”, „Marine: dziewczynka piratka”) i rysownika Michela Blanca-Dumonta („Jonathan Cartland”, „Colby”).

Skorpion, tom 2

Kontynuacja bestsellerowej serii przygodowej, która dwukrotnie była nominowana do nagrody festiwalu w Angoulême. Drugi album zbiorczy zawiera trzy tomy oryginalne: „Demon w Watykanie”, „Święta Dolina” i „Skarb Świątyni”.

Druga połowa XVIII wieku, Rzym. Kochany przez lud papież został zamordowany, a do zajęcia jego miejsca szykuje się pozbawiony skrupułów kardynał Trebaldi. Wyzwanie kardynałowi rzuca awanturnik Skorpion. Doskonale znając się na odnajdywaniu cennych przedmiotów w pradawnych ruinach, podejmuje się misji odszukania krzyża świętego Piotra, dzięki któremu chce pokrzyżować Trebaldiemu szyki. Droga Skorpiona i jego przyjaciół wiedzie na pełen odwiecznych sekretów Wschód. Czy bohaterowie odnajdą relikwię, której kiedyś mieli strzec tajemniczy templariusze?

Serię o Skorpionie wymyślił belgijski scenarzysta Stephen Desberg, współtwórca takich opowieści jak „Billy The Cat”, „IR$” czy „Golden Dogs”. Rysownikiem większości tomów cyklu jest włoski grafik Enrico Marini, znany polskim czytelnikom z „Cygana”, „Drapieżców”, „Noir burlesque”, „Orłów Rzymu” i „Gwiazdy pustyni” – scenariusz do tej ostatniej historii napisał Stephen Desberg.

Niewidzialni, tom 3

Trzeci album zbiorczy legendarnej serii Granta Morrisona, jednego z brytyjskich twórców, którzy pod koniec XX wieku zmienili oblicze komiksu amerykańskiego.

Niewidzialni to anarchistyczne grupy walczące z odrażającymi siłami rządzącymi światem. Ich celem jest pokonanie istot kierujących z cienia rządami i korporacjami. Ale czy misja Niewidzialnych ma szanse powodzenia w starciu z tak potężnymi przybyszami z innego wymiaru? King Mob i jego przyjaciele krok po kroku odkrywają tajemnice mrocznych władców i nie spoczną, póki nie uwolnią od nich naszej rzeczywistości

Autorem scenariusza jest sławny Szkot Grant Morrison, twórca takich dzieł jak „Doom Patrol” i „Multiwersum” czy opowieści o Batmanie, Supermanie i Animal Manie. Za rysunki odpowiada wielu wybitnych grafików amerykańskiego rynku komiksowego.

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach serii „The Invisibles”, vol. 2, #1–13. Komiks dla dorosłych.

Sandman. Panie łaskawe, tom 9

Kolejny, dziewiąty już tom niezwykłej serii o Sandmanie – Władcy Snów, autorstwa Neila Gaimana. Panie Łaskawe mają wiele imion: Erynie, Eumenidy, Furie. Są uosobieniem zemsty, nieprzejednanym i niepowstrzymanym. Nie spoczną, dopóki zbrodnie, za które chcą ukarać, nie zostaną zmyte krwią. To do nich zwraca się Lyta Hall, gdy ginie jej synek Daniel. Ich celem staje się wówczas Sen z Nieskończonych. Ale za smutkiem i nieustępliwą wściekłością matki kryją się mroczniejsze siły, a to, co wprawią w ruch, będzie wymagało poświęcenia większego niż wszystko, czego dotychczas doświadczyło Śnienie.

Liczne nawiązania kulturowe i religioznawcze zawarte w opowieści spowodowały, że „Sandman” został uznany przez krytykę za dzieło wybitne. Zebrał wiele nagród komiksowych, m.in. Nagrodę Eisnera, Nagrodę Harveya oraz World Fantasy Award – nagrodę zarezerwowaną dla literatury, którą po raz pierwszy w historii otrzymał komiks. Autorem scenariusza jest wielokrotnie nagradzany pisarz, scenarzysta komiksowy i filmowy Neil Gaiman, laureat m.in. Nagrody Eisnera, Harveya i Hugo. Za ilustracje do tego tomu odpowiadają rysownicy należący do najwybitniejszych współczesnych artystów komiksowych, m.in. Marc Hempel („Lucyfer”, „Niewidzialni”) czy Dean Ormston („Sędzia Dredd”, „Lucyfer”).

Dungeons & Dragons. Cienie wampira, tom 2

Kolejny album z serii Dungeons & Dragons – kontynuacja przygód bohaterów „Legend Wrót Baldura”. Wskrzeszony Ukochany Łowca Minsc i jego komiczny chomik Boo oraz pozostali członkowie drużyny podejmują się ochrony świątyni Kelemvora, boga zmarłych. Jednak to wydawałoby łatwe się zadanie szybko okazuje się niebezpieczne. Obrońcy, wraz z kleryczką Nerys, zostają przez tajemnicze siły przeniesieni siły do świata Ravenloft, zwanego Półplanem Grozy, gdzie muszą stawić czoło nieumarłym potworom i ich okrutnemu władcy hrabiemu Strahdowi von Zarovichowi.

„Cienie wampira” trzeci album z serii Dungeons & Dragons autorstwa kanadyjskiego scenarzysty i rysownika Jima Zuba („Batman: Urban Legends”, „Uncanny Avengers”). Opowiedziana w nim historia nawiązuje do serii gry D&D Baldur's Gate, uzupełniając ją i rozwijając. Rysunki do tego tomu wykonał pochodzący z Chile artysta Nelson Dániel („Sędzia Dredd”).

Gwiezdny Zamek. Międzyplanetarna wystawa z 1875 roku, tom 6

W XIX wieku nieustraszeni zdobywcy bez końca poszerzają granice nieznanego. Żądni nowych odkryć, kierują spojrzenia w stronę gwiazd... Jest rok 1875. Podbój kosmosu trwa!

To kolejny album niezwykłej opowieści autorstwa Alexa Alice’a, twórcy „Trzeciego Testamentu”, który jest przepięknie namalowany akwarelą. Akcja w dużej części rozgrywa się w odległym kosmosie, a autor dzięki niezmierzonej wyobraźni i bajkowym rysunkom przenosi nas do czasów odkrywania nowych lądów i fantastycznego świata z książek Juliusza Verne’a.

Premiera 26 lipca

Świat Akwilonu. Orki i gobliny – Turuk, tom 1

„Orki i gobliny” to kolejna z serii rozgrywających się w Akwilonie – jednym z największych komiksowych uniwersów fantasy. Akcja tej opowieści, podobnie jak fabuły cykli „Elfy”, „Krasnoludy” i „Magowie”, jest umieszczona w krainie Arranii.

Ork Turuk budzi się w środku ludzkiego miasta, ale dokoła nie widzi żywej duszy. Co gorsza nie pamięta, jak się tam znalazł... Szybko się okazuje, że to dopiero początek jego kłopotów. Na szczęście Turuk nie zapomniał, jak się walczy o życie, bo bez tej umiejętności bardzo szybko straciłby głowę w przerażającym mieście potworów!

„Świat Akwilonu” wymyślili dwaj francuscy scenarzyści specjalizujący się w opowieściach mitycznych, baśniowych i fantastycznych: Jean-Luc Istin („Merlin”, „Les druides”) i Nicolas Jarry („Zmierzch bogów”), którzy do współpracy zaprosili kilku innych scenarzystów oraz wielu doświadczonych rysowników.

W chwili obecnej cykle ze świata Akwilonu liczą łącznie ponad dziewięćdziesiąt albumów!

Świat Akwilonu. Elfy – Biały Elf o czarnym sercu, tom 3

Trzeci tom serii poświęconej pradawnym elfom z Akwilonu – świata magii, potworów i demonów. Tropiciele z plemienia Białych Elfów od stu lat podążają śladem białego smoka. Przemierzają terytoria ludzi i orków, będąc świadkami, jak niegdyś pełne cudów Ziemie Arrana coraz bardziej pogrążają się w barbarzyństwie. Dlaczego dwóm elfom tak bardzo zależy na schwytaniu istoty pamiętającej epokę stworzenia świata?

Świat Akwilonu wymyślili dwaj francuscy scenarzyści: Jean-Luc Istin („Merlin”, „Les Druides”) i Nicolas Jarry („Zmierzch bogów”, „Les brumes d’Asceltis”, „Les Chroniques de Magon”). Ten tom „Elfów” stworzyli dwaj inni francuscy autorzy zaproszeni do współpracy nad rozwijaniem tego uniwersum: scenarzysta Olivier Peru (serie fantasy „Mjöllnir” i „Shaman”, cykl ezoteryczny „In Nomine”) oraz rysownik Stéphane Bileau znany w Polsce z opowieści fantasy w realiach arturiańskich „W poszukiwaniu Graala”. W chwili obecnej cykle ze świata Akwilonu liczą łącznie ponad osiemdziesiąt albumów!

Star Trek. Miasto na skraju wieczności

Kolejna komiksowa gratka dla fanów serialu Star Trek! Tym razem przedstawiamy opowieść opartą na oryginalnym scenariuszu Harlana Ellisona do 28 odcinka pierwszej serii serialu „Star Trek”. „Miasto na skraju wieczności” to ilustrowana, wierna adaptacja znanej, uhonorowanej przez Amerykańską Gildię Scenarzystów nagrodą dla najlepszego scenariusza sztuki telewizyjnej do serialu „Star Trek” pod tym samym tytułem. Na potrzeby serialu scenariusz ten został znacznie zmodyfikowany, jednak oryginalna wersja uznawana jest za arcydzieło fikcji spekulatywnej i doskonałe przedstawienie ludzkości ze wszystkimi zaletami i wadami. Komiksową adaptację tej opowieści przygotowali znani z poprzednich albumów serii „Star Trek” scenarzyści Scott i David Tiptonowie oraz ilustrator J.K. Woodward.

Album zawiera zeszyty „Star Trek: Harlan Ellison’s The City on the Edge of Forever The Original Teleplay” #1–5, a także wstęp i posłowie Harlana Ellisona.

Czarny Młot. Odrodzenie, część druga, tom 6

Druga część opowieści o superbohaterce Lucy Weber, zwanej Czarnym Młotem, a noszącej to miano w spadku po ojcu, największym herosie w dziejach Spiral City.

Wielowymiarowy koszmar sieje spustoszenie. Aby położyć kres temu szaleństwu, Czarny Młot łączy siły ze Skulldiggerem. Czy pomoc superbohatera, który do tej pory zajmował się zwykłymi bandytami, okaże się przydatna w obliczu tak ogromnego zagrożenia? Do akcji włączy się też genialny naukowiec badający Parastrefę. Ponownie pojawi się też Pułkownik Weird, ale po tym mającym w głowie jeden wielki chaos podróżniku kosmicznym nie wiadomo, czego się spodziewać...

Autorem scenariusza serii jest gwiazda amerykańskiego komiksu Jeff Lemire („Opowieści z hrabstwa Essex”, „Animal Man”, „Łasuch”), a rysunki stworzyli Malachi Ward i Matthew Sheean (którzy wcześniej wspólnie narysowali komiksy „Ancestor” i „Expansion”).

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w serii

Black Hammer: Reborn #5–8 wydawnictwa Dark Horse Comics.

Uniwersum DC. Batman: Detective Comics - Stan strachu, tom 2

Drugi tom serii „Detective Comics” ukazującej się w ramach linii wydawniczej Uniwersum DC. Gotham pogrąża się w Stanie strachu! Wendeta Wortha przeciwko Bruce’owi Wayne’owi uwalnia zło, którego ani on, ani złoczyńcy z ławy przysięgłych nie mogą kontrolować! Bezpieczeństwo mieszkańców Gotham wisi na włosku, gdy Batman traci nad sobą kontrolę. Czy Huntress będzie musiała interweniować, zanim Mroczny Rycerz przysporzy złej sławy zamaskowanym obrońcom prawa?

Gdy na ulicach miasta dochodzi do niespotykanych dotąd zjawisk, a na życie nowego burmistrza czyhają zamachowcy, sytuację opanować może tylko jeden bohater – ten, którego burmistrz Nakano zobowiązał się wygnać z Gotham: Batman! Czy dwóch wrogów odłoży na bok dzielące ich różnice i uratuje miasto, zanim będzie za późno?

Mimo że budynek Azylu Arkham został zniszczony, strach przed instytucją pozostał – a teraz ponownie się wzmaga, ponieważ w centrum miasta rośnie nowy budynek – Wieża Arkham. Skoro sam Mroczny Rycerz się boi, czy jest jeszcze nadzieja dla mieszkańców Gotham?

Kontynuacja cenionej przez krytyków serii autorstwa Mariko Tamaki („Wonder Woman”, „Harley Quinn: Piękna katastrofa”), z efektownymi grafikami Dana Mory („Raz i na zawsze”, „Klaus”, „The Terrifics”), Viktora Bogdanovica („Batman: Arkham Knight”, „Deadshot”) i Davida Laphama („Baśnie”, „Stray Bullets”). Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach „Detective Comics” #1040–1046, „Detective Comics Annual” 2021 oraz „Batman Secret Files: Huntress” #1!

Conan – Wojna węży

James Allison wkrótce umrze, ale nie będzie to jego pierwsza śmierć. Dzięki zdolności reinkarnacji ma szansę skontaktować się z czworgiem śmiałków, którzy jako jedyni mogą udaremnić mroczny plan pradawnego wężowego bóstwa: Conanem Barbarzyńcą, Solomonem Kane’em, Mroczną Agnes i… superbohaterem znanym jako Moon Knight. Temu ostatniemu towarzyszy jednak bóg księżyca, Khonshu, który ma własne zamiary… Czy pomoże pokonać straszliwego Żmija? Czy raczej stanie po jego stronie? Oto wyjątkowy komiksowy event łączący światy stworzone przez Roberta E. Howarda z uniwersum Marvela!

Scenariusze do tego tomu napisał Jim Zub, a rysunki stworzyli Scot Eaton, Ig Guara, Luca Pizzari i Stephen Segovia.

Album zawiera materiały opublikowane w zeszytach „Conan: Serpent War” (2019) #1–4 i „Supernatural Thrillers” (1972) #3.

Batman Epidemia

„Batman – Epidemia” to kolejny po „Batman – Knigtfall” crossover ukazujący się na łamach różnych tytułów związanych z Batmanem. Akcja skupia się na wybuchu śmiertelnej choroby w Gotham oraz prób jej opanowania przez Batmana i jego sprzymierzeńców. Konsekwencje tych wydarzeń będziemy mogli poznać w kolejnych albumach: „Batman – Dziedzictwo” i „Batman – Kataklizm”. Ich fabuła doprowadzi zaś do wielkiego wydarzenia, które rozegra się na łamach głośnej serii z końca lat 90. – „Batman – Ziemia niczyja”.

Śmiercionośny wirus zaraża nieświadomych zagrożenia mieszkańców Gotham. Ofiary czują straszliwy ból, ich oczy krwawią, a po dwóch dniach od infekcji umierają. Batman, Robin i Nightwing muszą opanować chaos i znaleźć odpowiednie lekarstwo. A pomogą im w tym niespodziewani sojusznicy: Azrael, Huntress, Catwoman i Poison Ivy.

Czy Mroczny Rycerz i jego drużyna powstrzyma niewidzialnego wroga? I co się stanie, gdy jedna z zamaskowanych postaci zostanie zarażona?

Autorami scenariusza są legendarni twórcy jak Alan Grant, Doug Moench czy Dennis O’Neil. Za rysunki odpowiadają zaś doskonali artyści jak Kelley Jones, Vince Giarrano i Barry Kitson.

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach „Azrael” #13-16, „Batman” #529-532, „Batman Chronicles” #4, „Batman: Shadow Of The Bat” #48-52, „Catwoman” #31-32, „Detective Comics” #695-696 i „Robin” #27-30.

Batman: Rycerze Gotham - Pozłacane miasto

Tajemniczy wirus zagraża Gotham, zmieniając mieszkańców we wściekłych szaleńców o żółtych ślepiach, którzy rabują sklepy i napadają na ludzi. Batman i Rycerze Gotham usiłują opanować osobliwą epidemię, a także odkryć jej przyczynę. Lecz ta nietypowa choroba już kiedyś nawiedziła miasto.

Cofniemy się w przeszłość, aby poznać tajemniczą postać zwaną Runaway, która dawno temu chroniła miasto i usiłowała rozwikłać zagadkę tajemniczej choroby.

Ta ekscytująca i przerażająca opowieść rozgrywa się we współczesnym Gotham, a także w 1847 roku i prowadzi do wydarzeń z popularnej gry wideo „Rycerze Gotham”. Wydanie zawiera zdrapkę z bonusowym kodem na sześć ekskluzywnych cyfrowych przedmiotów w grze „Rycerze Gotham".

Opowieść o przeszłości i teraźniejszości Pozłacanego Miasta napisał Evan Narcisse („Black Panther: Wakanda Atlas”), a zilustrował Abel („Rogue Sun”).

Album zawiera materiały pierwotnie opublikowane w amerykańskich zeszytach „Batman: Gotham Knights – Gilded City” #1–6.

Marvel Classic. Daredevil. Mark Waid, tom 3

Matt Murdock ma jak zwykle pod górkę. Ponieważ jego kancelaria ma kłopoty, adwokat musi współpracować ze swoją byłą dziewczyną Kirsten McDuffy. To jednak nic w porównaniu z druzgoczącą diagnozą, jaką Foggy Nelson usłyszy od lekarzy. Do drzwi Matta zapuka również dawno niewidziany kolega z dzieciństwa i… pewien kosmita, którego tropem podąża Silver Surfer.

Daredevilowi przyjdzie też zmierzyć się z przeciwnikiem, który – podobnie jak on – ma wyostrzone zmysły. Czy Nieustraszonemu uda się go wyprowadzić w pole? Tymczasem tajemniczy Synowie Węża postanawiają zamienić Nowy Jork w strefę walki. Zaczęli od opanowania wymiaru sprawiedliwości – ale jak daleko będą skłonni się posunąć?

Album zawiera zeszytej serii „Daredevil” #22–36 oraz „Indestructible Hulk” #9–10 zebrane w tomie „Daredevil by Mark Waid” vol. 3. Scenariusz napisał Mark Waid, a rysunki stworzyli Jason Copland, Javier Rodríguez, Chris Samnee i Matteo Scalera.

Marvel Classic. Amazing Spider-Man Epic Collection: Plaga pająkobójców

Cieszące się uznaniem czytelników i krytyków klasyczne albumy Marvel Comics autorstwa mistrzów komiksu takich jak: Steve Ditko, David Michelinie, Charles Vess, Erik Larsen czy Mark Bagley. Za każdym razem, gdy Spider-Man pojawia się publicznie, napadają go mechaniczni zabójcy. Kto odpowiada za te ataki? Czy Pajączek zdoła odkryć prawdę, kiedy na jego drodze staną Electro i Skorpion? I jaki układ zawarła Felicia Hardy, do niedawna Czarna Kotka, z Tinkererem? Tymczasem rodziców Petera Parkera, którzy powrócili po latach, obserwuje tajemniczy mężczyzna. Ale to nie wszystko… Venom jest sądzony za swoje zbrodnie. Czy przejrzy na oczy i zmieni się po walce ze Spider-Manem? Dodatkowo w tomie: Styx i Stone, a także starcie Pajączka i Doktora Strange’a z demonami w Wymiarze Śmierci!

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w „The Amazing Spider-Man" #368–377, „The Amazing Spider-Man Annual" #27, „Spider-Man Special Edition: The Trial of Venom" oraz w powieści graficznej „Spider-Man/Dr. Strange: The Way to Dusty Death", a następnie zebrane w „The Amazing Spider-Man Epic Collection: Invasion of the Spider-Slayers".

Marvel Fresh. Empireum – X-Men

Roślinne stwory z kosmosu, zwane Cotati, najeżdżają Ziemię akurat w chwili, w której za sprawą pewnej czarodziejki z grobów na Genoshy powstają miliony nieumarłych mutantów… a to dopiero początek tej szalonej opowieści! Niedługo potem na wyspie ląduje drużyna wyznaczona przez X-Men i całkiem dosłownie rozpętuje tam piekło. Kto wyjdzie zwycięsko z tego przedziwnego starcia roślin, zombie, mutantów i demonów?

Scenariusz tego komiksu napisali Jonathan Hickman, Tini Howard, Gerry Duggan, Benjamin Percy, Leah Williams, Vita Ayala, Zeb Wells i Ed Brisson. Za rysunki odpowiadają Matteo Buffagni, Lucas Werneck, Andrea Broccardo oraz Jorge Molina.

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach „Empyre: X-Men” #1–4.

Premiera 9 sierpnia

Armada, tom 5

Krążowniki, statki admiralskie, transportowce wojenne, moduły techniczne... Armada to konwój tysięcy pojazdów kosmicznych poszukujących nowych form życia na nieznanych planetach. Statki Armady są zamieszkiwane przez stworzenia pochodzące ze wszystkich stron galaktyki. W gronie kosmicznych podróżników jest nawet jeden człowiek – Navis, młoda agentka wywiadu Armady. Piąty album zbiorczy zawiera oryginalne tomy: „Chłód”, „Epidemia”, „Zatrzymani w czasie i „Aktualizacja”.

Injustice. Bogowie pośród nas: Rok piąty, tom 5

W wojnie pomiędzy Supermanem a Batmanem wszyscy bohaterowie zdecydowali, za kim się opowiadają. Przez pięć lat dawni przyjaciele i sprzymierzeńcy toczyli walki, w których po obu stronach padały ofiary. W końcu dochodzi do impasu – zarówno Batman, jak i Superman zdają sobie sprawę, że zyskają przewagę, tylko jeśli posuną się do czegoś, co do tej pory było nie do pomyślenia. Muszą więc zwerbować swoich dawnych wrogów, aby wraz z nimi zaatakować byłych przyjaciół!

Batman sprzymierza się ze złoczyńcami, którzy tak jak on unikają zabijania – takich jak członkowie galerii Łotrów Flasha. Superman tymczasem zawiera układ z jedynym człowiekiem, który kiedykolwiek złamał Nietoperza – z Bane’em! Aby wyciągnąć Batmana z ukrycia, Bane przekroczy granicę, której przekraczać nie powinien.

Historia prowadząca do fabuły znanej z gry wideo zmierza do szokującego finału. Scenariusz Briana Buccellato („Detective Comics”) uzupełniają rysunki Mike’a S. Millera („Adventures of Superman”), Brunona Redondo („Suicide Squad: Zła krew”, „Nightwing”) i Toma Derenicka („JLA”).

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach „Injustice: Gods Among Us: Year Five” #1–20 oraz „Injustice: Gods Among Us: Year Five Annual” #1.

DC Black Label. Catwoman – Samotne miasto

Album ukazujący się w ramach linii wydawniczej DC Black Label. To w pełni autorska opowieść wizjonerskiego artysty Cliffa Chianga („Wonder Woman”, „Paper Girls”), który sam napisał scenariusz, a także stworzył rysunki i nałożył kolory. Ta niezwykle artystyczna i poruszająca wizja losów najważniejszych postaci uniwersum DC na zawsze zmieni twoje spojrzenie na bohaterów i złoczyńców Gotham!

Dziesięć lat temu w masakrze zwanej Nocą Błazna życie stracili Batman, Joker, Nightwing i komisarz Gordon… a Selina Kyle, Catwoman, trafiła do więzienia.

Dekadę później w Gotham zakazano działalności kryjących się za maskami zarówno bohaterów, jak i złoczyńców. Nowe Gotham jest czystsze, bezpieczniejsze… i, pod bacznym nadzorem burmistrza Harveya Denta i jego batglin, o wiele mniej wolne.

Nie tylko miasto się zmieniło, również powracająca do niego Selina Kyle jest już zupełnie kimś innym... A jedyne, na czym jej zależy, to odkrycie pewnej tajemnicy, chce odnaleźć Orfeusza – ostatnią rzecz, która łączy ją z Batmanem.

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach „Catwoman: Lonely City” #1-4.

Premiery 23 sierpnia

Conan – Szlak krwi, tom 8

Zła wiedźma podszyła się pod powszechnie kochaną królową Khauranu – i tylko Conan, lojalny kapitan gwardii prawowitej władczyni, przejrzał jej intrygę! Żeby obalić czarownicę, musi jednak stawić czoło potężnej armii najemników. Niedługo potem trafi, bezbronny i półżywy, do obozu wojowniczych Kozaków, a szacunek, jakim obdarzy go ich wódz, stanie się powodem krwawej walki o władzę. Na koniec pewna nemedyjska księżniczka zwabi Barbarzyńcę na wyspę Xapur, gdzie czai się potwór…

Scenariusz tego tomu napisali Fred Van Lente („Marvel Zombies”) i Cullen Bunn („Hrabstwo Harrow”, „Szósty rewolwer”), a rysunki stworzyli Brian Ching, Andy Owens, Sergio Dávila, Admira Wijaya oraz Dheeraj Verma.

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach serii „Conan The Avenger” #20–25 i „Conan The Slayer” #1–12.

Hellblazer, Mike Carey, tom 3

Trzeci, ostatni tom opowieści o Hellblazerze autorstwa Mike`a Carey`a. Ojcostwo nie jest łatwe dla nikogo, ale nabiera całkiem nowego wymiaru, gdy dziećmi są trzy żądne zemsty demony. John Constantine może to potwierdzić z całą odpowiedzialnością. Atakując jedną z najbliższych mu istot, demoniczni potomkowie pozostawiają mu tylko jedno wyjście: pójście do piekła u boku najdziwniejszego z przewodników. Jednak czy John przetrwa tę niebezpieczną podróż do serca otchłani? Ponowne spotkanie z dawno zapomnianym wrogiem może poważnie zagrozić jego planom.

HELLBLAZER to najdłużej ukazująca się seria imprintu Vertigo (1988–2013). Na przestrzeni lat scenariusze przygód Johna Constantine’a pisało wielu znanych autorów, m.in. Garth Ennis, Paul Jenkins, Warren Ellis, Brian Azzarello, Neil Gaiman czy Grant Morrison. W niniejszej edycji przedstawiamy postać Hellblazera w interpretacji Briana Azzarello (2 tomy), Gartha Ennisa (3 tomy), Warrena Ellisa (1 tom), Jamiego Delano (3 tomy) oraz Mike`a Careya (3 tomy).

Mike Carey kontynuuje ukazywanie Hellblazera jako maga o wielu twarzach. Podobnie jak Brian Azzarello, poprzedni scenarzysta tej serii, Carey nie zapomina o brytyjskich korzeniach postaci i otwiera czytelnikom drzwi do tej sfery życia Johna Constantine`a, która wciąż nie jest im znana: jego rodziny i przyjaciół.

Autorami rysunków w tym tomie są m.in. Leonardo Manco („Hellstorm: Prince of Lies”), Giuseppe Camuncoli („Inna historia uniwersum DC”) i Marcelo Frusin („Loveless”).

DC Deluxe. JSA: Złota Era

Kolejny klasyczny album komiksowy w serii DC Deluxe! Doceniona zarówno czytelników, jak i krytyków „Złota Era” ukazuje alternatywną historię komiksu. W Złotej Erze lat czterdziestych XX wieku bohaterowie o wyjątkowych zdolnościach bronili frontu domowego, dając nadzieję wycieńczonemu wojną narodowi. Flash, Green Lantern, Hawkman, Starman, Atom, Liberty Belle i wielu innych superbohaterów odpowiedziało na wezwanie Ameryki do broni, tworząc Amerykańskie Stowarzyszenie Sprawiedliwości. Ale po zakończeniu wojny bohaterowie przestali być potrzebni. Próbowali więc wieść zwyczajne życie. Jednak zarówno społeczeństwo, jak i rząd amerykański zaczęli spoglądać podejrzliwie na obdarzonych mocami nadludzi, ogarnięci obsesją wykorzeniania prawdziwych oraz zmyślonych zagrożeń. Pojawił się nowy bohater – Dynaman – wspierany przez polityków chcących narzucić narodowi faszystowskie ideały głoszone przez Komisję McCarthyʼego. Kiedy jednak okazuje się, że plany Dynamana są znacznie groźniejsze niż mogłoby się wydawać, staje się jasne, że powstrzymać go mogą tylko superbohaterowie Złotej Ery. Są gotowi oddać wszystko, co mają, aby pokonać rosnące zło, a czyniąc to, zapoczątkują zupełnie nową erę… Twórcami tej redefiniującej najlepszą epokę w dziejach komiksu opowieści są scenarzysta James Robinson („Starman”) i rysownik Paul Smith („The Uncanny X-Men”, „Nexus”).

Uniwersum DC. Superman: Syn Kal-Ela – Prawda, tom 1

Pierwszy tom najnowszych przygód Supermana w ramach Uniwersum DC. Fabuła koncentruje się wokół Jonathana Kenta – syna Supermana. Jon ma własną wizję tego, jaką rolę powinien odgrywać w świecie Superman. Kiedy jego ojciec opuszcza Ziemię, Jon przywdziewa symbol nadziei oraz wszystkiego, co reprezentuje sobą Człowiek ze Stali. Nowy Superman usiłuje przejawiać większą inicjatywę jako obrońca sprawiedliwości na świecie. W rezultacie przysparza sobie potężnych wrogów.

Działania Jona doprowadzają do międzynarodowego incydentu, a młody Superman znajduje się na celowniku Henry’ego Bendixa, prezydenta wyspy Gamorra, oraz jego obdarzonych supermocami terrorystów. Szczęśliwie Jon może liczyć na wsparcie nowego gamorrańskiego przyjaciela Jaya Nakamury, dziennikarza undergroundowego źródła informacji o nazwie „Prawda”. Pomaga on Supermanowi przejrzeć na oczy i dostrzec zło, które swoją potęgą może przerastać nowego Człowieka ze Stali.

Tom stworzyli scenarzysta Tom Taylor („Injustice”) i rysownik John Timms („Harley Quinn”). Ta obowiązkowa lektura stanowi doskonały punkt wyjścia dla czytelników chcących wkroczyć w nową ekscytującą erę przygód Supermana.

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach „Superman: Son of Kal-El” #1-6.

Uniwersum DC. Nightwing - Skok w światło, tom 1

Pierwszy tom przygód Nightwinga w ramach linii wydawniczej Uniwersum DC. Dick Grayson wraca do Blüdhaven! Jego życie zaczyna się powoli układać. Przeprowadza się do nowego mieszkania i przygarnia uroczego szczeniaczka. Na jego drodze pojawia się ponownie Barbara Gordon i tym razem wszystko wskazuje na to, że może okazać się tą jedyną.

Dbanie o bezpieczeństwo Blüdhaven to duże wyzwanie, zwłaszcza teraz, gdy w mieście panoszy się najstraszliwszy wróg Nightwinga – tajemniczy łotr pozbawiający swoje ofiary serca znany jako Heartless. Jakby tego było mało, stanowisko burmistrza w mieście, którego przysięgał chronić Nightwing, obejmuje osoba o nazwisku... Zucco. Kiedy Dick bada przeszłość osoby noszącej nazwisko mordercy jego rodziców, odkrywa szokujące fakty, a te na zawsze zmienią jego życie.

Poza tym miliarder Dick Grayson ogłasza swoje plany dotyczące powołania Fundacji imienia Alfreda Pennywortha. Jednym z jej celów ma być pomoc bezdomnym dzieciom w znalezieniu domu. Blockbuster, potężny kryminalista działający w Blüdhaven, czuje się zagrożony – ma wrażenie, że władza nad miastem wymyka mu się z rąk. Zaciska więc zęby i każe swoim zabójcom dorwać Graysona. W albumie pojawiają się gościnnie także Flash, Tytani, a nawet Superman (w tej roli Jon Kent).

Album zawiera również wyjątkową, nominowaną do Nagrody Eisnera historię z zeszytu „Nightwing” #87 – jej cała fabuła toczy się na jednym, rozrysowanym na dwadzieścia dwie strony kadrze.

Tom Taylor („DCeased”, „Injustice”) oraz Bruno Redondo („Injustice”, „Suicide Squad: Zła krew”) wyprowadzają Nightwinga z cienia Nietoperza i kierują go w stronę światła!

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach: „Nightwing” #78–91, „Superman: Son of Kal-El” #9, „Nightwing Annual” 2021.

Marvel Classic. Moon Knight

Jeden z najsłynniejszych komiksów o Marcu Spectorze, znanym też jako Moon Knight – superbohater o wielu osobowościach!

Marc próbuje odzyskać równowagę psychiczną w Los Angeles, gdzie pod przykrywką producenta filmowego walczy ze złoczyńcami. Do miasta ściągają jednak masowo przestępcy z Nowego Jorku, a jeden z nich okazuje się geniuszem zbrodni zaangażowanym w handel najpotężniejszą sztuczną inteligencją na świecie. Na szczęście w starciu z nim Moon Knight może liczyć na pomoc Kapitana Ameryki, Spider-Mana i Wolverine’a. No, chyba że nawet ci Avengers okażą się wytworami jego szalonego umysłu…

Autorami tej mrocznej, trzymającej w napięciu opowieści są scenarzysta Brian Michael Bendis i rysownik Alex Maleev – duet odpowiedzialny za znakomicie przyjętą serię „Daredevil: Nieustraszony!”. Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach #1–12 serii „Moon Knight”.

Marvel Classic. Ultimate X-Men, tom 6

Profesora Charlesa Xaviera, mentora młodych X-Men i zaprzysięgłego pacyfistę, czeka trudna próba: musi ocalić ludzi przed nastoletnim mutantem, który wziął ich na zakładników podczas napadu na bank. Tymczasem Storm podróżuje na daleką północ, żeby odnaleźć Wolverine’a, a Lorna Dane, mutantka z konkurencyjnej szkoły Emmy Frost, przypadkiem popełnia straszliwą zbrodnię. Czy X-Men pospieszą jej na ratunek czy raczej wydadzą ją agencji SHIELD? Czy zaryzykują bratobójczą wojnę? I jaką rolę odegra w tej intrydze Magneto?

Scenariusz napisał Brian K. Vaughan („Ex Machina”, „Runaways”, „Y – ostatni z mężczyzn”), a rysunki stworzyli Steve Dillon („Kaznodzieja”, „Punisher Max”), Stuart Immonen („All-New X-Men”, „Ultimate Spider-Man”) oraz Tom Raney („Anihilacja: Podbój”). Album zawiera zeszyty „Ultimate X-Men” #58–65 i „Ultimate X-Men Annual” #1.

Marvel Fresh. Amazing Spider-Man – Dawne grzechy, tom 9

Dziewiąty tom przygód Spider-Mana ze scenariuszami Nicka Spencera wydanych w kolekcji Marvel Fresh. Demon znany jako Kindred jest gotowy dokonać zemsty – ale nie na Spider-Manie, tylko na Peterze Parkerze! W tym celu wskrzesił jednego z najbardziej niepokojących wrogów Pajączka, fanatycznego Zjadacza Grzechów! Jaką tajemnicę skrywa ten morderczy mściciel ze strzelbą? Letalny Legion powraca, żeby zastraszyć Nowy Jork i ...znajduje się na celowniku Zjadacza Grzechów! Czy Spider-Man zdoła go powstrzymać przed naciśnięciem spustu? Apetyt na ukaranie grzeszników rośnie i wywołuje zainteresowanie... Instytutem Ravencrofta dla Psychicznie Chorych Przestępców. Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach „Amazing Spider-Man" (2018) #44–47 oraz „Amazing Spider-Man: Sins Rising Prelude", a następnie zebrane w tomie „Amazing Spider-Man by Nick Spencer vol. 9: Sins Rising".

Marvel Fresh. Świt X – X-Men, tom 2

Drugi tom głównej serii o przygodach X-Men spod szyldu „Świt X”!

Niepodległe państwo na wyspie Krakoa okrzepło, a mutanci znów spoglądają w gwiazdy. Pewna niepozorna pamiątka zwabiła bowiem do ich kraju potwory, które wylęgły się z rzeki ciemnej materii w kosmosie. Na domiar złego Ziemię napadli właśnie podobni do roślin Cotati! Kosmiczni najeźdźcy to jednak niejedyny problem, któremu muszą stawić czoło mutanci. Nightcrawler prowadzi wyprawę badawczą do nawiedzonego domu, Storm walczy z technoorganicznym wirusem, a Magneto kupuje wyspę… która może kosztować go więcej niż pieniądze.

Scenariusz tego tomu napisał Jonathan Hickman – mistrz pełnych rozmachu, drobiazgowo zaplanowanych opowieści, znany z „Fantastycznej Czwórki” i sagi o Avengers zakończonej „Tajnymi wojnami”. Rysunki stworzyli Leinil Francis Yu („Avengers”), Russell Dauterman („Potężna Thor”), Alan Davis („Fantastyczna Czwórka – Koniec”), Ramón K. Pérez („Piaskowa opowieść”) i Rod Reis („Świt X – New Mutants”). Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach „X-Men” #8–11, „Giant-Size X-Men: Nightcrawler” #1, „Giant-Size X-Men: Magneto” #1, „Giant-Size X-Men: Fantomex” #1 i „Giant-Size X-Men: Storm” #1.

Uwaga: „Świt X – X-Men” to główna seria o przygodach mutantów z cyklu „Świt X”. Ukazujące się w nim komiksy kontynuują wątki z albumu „Ród X/Potęgi X”, w którym scenarzysta Jonathan Hickman otworzył zupełnie nowy rozdział w historii Marvelowskich mutantów. Pod szyldem „Świt X” wydawane są również historie poboczne, takie jak „Świt X – New Mutants”, które znakomicie uzupełniają fabułę serii głównej.