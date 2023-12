Wakacje za pasem, więc może warto sięgnąć po komiks? W maju i czerwcu jest sporo nowości

Komiks jest dobry o każdej porze roku. Nie warto więc rezygnować ze śledzenia przygód swoich ulubionych bohaterów nawet w wakacje i dobrze jest zabrać książki ze sobą na wyjazd, w podróż lub do rodziny. Na te okazje Egmont przygotował dla was wiele ciekawych nowości.

Premiera 17 maja 2023 r.

Plansze Europy. Cygan

Wydanie zbiorcze wszystkich sześciu tomów bestsellerowej serii przygodowo-fantastycznej „Cygan”, która rozgrywa się na początku XXI wieku w świecie zniszczonym przez katastrofę klimatyczną. Rom Cagoj jest kierowcą tira na Podbiegunowej Autostradzie Trójkontynentalnej (PA3K), łączącej Amerykę z Eurazją. Cygan kocha młodszą siostrę, swoją ogromną ciężarówkę oraz kłopoty. Z kolei dzielnego i wesołego Cagoja kochają wszystkie kobiety... Kiedy nadarza się okazja dobrego zarobku za przewiezienie broni do targanej wojną domową Rosji, bohater nie waha się ani chwili. Nie przypuszcza, że razem z siostrą wkroczy do piekła, gdzie życie ludzkie nie ma wartości. Później będzie przeżywał przygody na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Łacińskiej. W tej opowieści nie brakuje zapierających dech krajobrazów, walk, pościgów ani odważnych scen miłosnych.

Twórcami cyklu są belgijski scenarzysta Thierry Smolderen (serie „Colère Noire”, „Ghost Money”, „McCay”) oraz włoski rysownik Enrico Marini, znany polskiemu czytelnikowi z opowieści „Skorpion”, „Drapieżcy”, „Noir burlesque” czy „Gwiazda pustyni”.

Uniwersum DC. Batman – Stan strachu, tom 5

Strach na Wróble przystępuje do realizacji ostatniej fazy swojego planu, a Magistrat dzięki burmistrzowi Nakano zyskuje niemal całkowitą władzę w mieście. W Gotham panuje coraz większy chaos, policja jest praktycznie bezradna, nawet Oracle i batrodzina nie są w stanie zapanować na tym, co dzieje się na ulicach.

Jeśli Batman i jego sojusznicy nie zdołają pokrzyżować planów Strachan na Wróble oraz pokonać Simona Sainta i jego armii robotów, wszystkich mieszkańców Gotham czeka przerażająca przemiana. Jaką rolę w tym wszystkim odegra maszyna umysłów skonstruowana przez Kolektyw Nadpoczytalności, który znalazł tymczasowe schronienie w Raju zarządzanym przez Queen Ivy? Oprócz tego poznajemy genezę dwóch niezwykłych bohaterek nowego pokolenia – Ogrodniczki i Miracle Molly.

Tym tomem swoją przygodę z serią kończy fantastyczny scenarzysta James Tynion IV („Batman. Wojownicze Żółwie Ninja”, „Batman Detective Comics”). Towarzyszy mu znakomity rysownik Jorge Jiménez („Liga Sprawiedliwości”, „Supersons”) oraz wielu innych wspaniałych artystów.

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach: „Batman” #112-117, „Batman Secret Files: Miracle Molly” #1, „Batman Secret Files: Peacekeeper-01” #1, „Batman Secret Files: The Gardener” #1, „Batman: Fear State: Alpha” #1 oraz „Batman: Fear State: Omega” #1!

Uniwersum DC. Flash – Najszybszy Człowiek na Ziemi

Album opowiada o początkach kariery Barry’ego Allena w roli Flasha, jest też oficjalnym wprowadzeniem do filmu „Flash”, którego premiera kinowa zaplanowana jest na czerwiec 2023 roku.

Po trudnych przejściach w Lidze Sprawiedliwości Barry postanowił trenować, aby stać się inspirującym bohaterem. Gdy w Central City pojawiają się nowi wrogowie, Flash zwraca się do Batmana z prośbą o wsparcie w opanowaniu swoich mocy. Ale nawet pod kierunkiem Mrocznego Rycerza nie będzie to łatwe.

Gdy Szkarłatny Sprinter odkryje swoje nowe zdolności, będzie musiał bronić miasta przed takimi zagrożeniami jak metaliczny Girder, straszliwy Tarpit czy wirujący Top.

Czy sprinter zdoła okiełznać moc prędkości i zostawi przeciwników daleko w tyle, czy też zderzy się ze ścianą? Wszystko okaże się w utrzymującym zawrotne tempo prequelu filmu kinowego „Flash”.

Scenariusz stworzył Kenny Porter („DC: Mech”), a rysunki są dziełem takich artystów jak: Ricardo López Ortiz („Batman”), Juan Ferreyra („Green Arrow”, „Gotham by Midnight”) i Jason Howard („Batman”).

Premiera 31 maja 2023 r.

Świat Akwilonu. Elfy

„Elfy” to początek pierwszej z pięciu bestsellerowych na rynku francuskim serii, które rozgrywają się w Akwilonie – jednym z największych komiksowych uniwersów fantasy. Pozostałe cykle to „Krasnoludy”, „Orki i gobliny” i „Magowie” – wszystkie dziejące się tak jak „Elfy” w krainie Arranii, oraz „Ziemie Ogona” – najnowsza z serii, a zarazem pierwsza rozgrywająca się w drugiej krainie, Ogonii. W chwili obecnej cykle ze świata Akwilonu liczą łącznie już ponad osiemdziesiąt albumów!

W tomie pierwszym na odległej wyspie dochodzi do rzezi elfów. Kto i po co dopuścił się tak strasznego czynu na pokojowo nastawionych istotach? Elfka Lanawyna i jej przyjaciel, człowiek Turin, rozpoczynają śledztwo. Szybko się orientują, że chodzi o szeroko zakrojony spisek, który może zagrozić pokojowi i doprowadzić do powrotu mrocznych mocy. Czy bohaterowie zdołają zapobiec wojnie, a jednocześnie ocalić własne życie?

Świat Akwilonu wymyślili dwaj francuscy scenarzyści specjalizujący się w opowieściach mitycznych, baśniowych i fantastycznych: Jean-Luc Istin („Merlin", "Les Druides") i Nicolas Jarry („Zmierzch bogów”), którzy do współpracy zaprosili kilku innych scenarzystów oraz wielu doświadczonych rysowników.

Świat Akwilonu Krasnoludy – Redwin z Bractwa Kuźni, tom 1

„Krasnoludy” to kolejna z bestsellerowych na rynku francuskim serii, która rozgrywa się w Akwilonie – jednym z największych komiksowych uniwersów fantasy. Akcja tej opowieści, podobnie jak fabuły cykli „Elfy”, „Orki i gobliny” i „Magowie”, jest umieszczona w krainie Arranii, natomiast akcja najnowszej z serii, zatytułowanej „Ziemie Ogona” – w krainie Ogonii. W chwili obecnej cykle ze świata Akwilonu liczą łącznie ponad osiemdziesiąt albumów!

Tom pierwszy opowiada o Redwinie, niepokonanym w dziesiątkach pojedynków największym z krasnoludzkich wojowników. Teraz czeka go walka, która zdecyduje o przyszłości krain napadniętych przez hordy ożywionych trupów. Redwin wspomina swoją trudną i pełną goryczy drogę na szczyt sławy. Ma już dość przelewania krwi, czy znajdzie więc siłę na stawienie czoła przerażającemu wrogowi?

Świat Akwilonu wymyślili dwaj francuscy scenarzyści specjalizujący się w opowieściach mitycznych, baśniowych i fantastycznych: Jean-Luc Istin („Merlin”, „Les Druides”) i Nicolas Jarry („Zmierzch bogów”), którzy do współpracy zaprosili kilku innych scenarzystów oraz wielu doświadczonych rysowników.

Homar Johnson, tom 1

Kolejna znakomita seria Mike’a Mignoli umieszczona w świecie Hellboya! Tom pierwszy zbierający opowieści o Homarze Johnsonie, samozwańczym obrońcy sprawiedliwości, który działa w okresie międzywojennym.

Homar nie przebiera w środkach, aby oczyścić ulice miasta z przestępców i ich zwierzchników – mafijnych bossów. Ciała jego ofiar noszą ślad homarzego szczypca, aby inni złoczyńcy bali się zemsty zamaskowanego stróża porządku. Ale Johnson nie poprzestaje na gangsterach: ma do czynienia również z nazistami oraz siłami nadprzyrodzonymi! Kim jest bohater, który potrafi stawiać czoło zarówno mafii, jak i demonom?

Twórcą pomysłu serii i jej współscenarzystą jest sławny Mike Mignola, autor cyklu „Hellboy”. Rysunki są dziełem m.in. Sebastiána Fiumary, doświadczonego argentyńskiego autora tworzącego wiele serii dla najważniejszych amerykańskich wydawców.

Wydanie zawiera tomy zbiorcze 2–4 serii Homar Johnson oraz krótki komiks Homar Johnson: Puste krzesło wydany pierwotnie w Hellboy Winter Special 2018.

Obrazy Grozy. Amerykański Wampir 1976, tom 9

Dziewiąty i ostatni tom serii o Amerykańskim Wampirze. Jest rok 1976 i Ameryka chwieje się w posadach. Obywatele nie ufają rządowi, wszędzie panuje paranoja, a sam diabeł planuje rozpętać piekło na ziemi – akurat na dwusetną rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Amerykański Wampir Skinner Sweet też nie najlepiej się miewa. Minęło dziesięć lat od dnia, gdy ostatni bohaterski wyczyn pozbawił go nieśmiertelności. Skinner skończył już z walką i zamierza odejść z hukiem – w istocie jest bliższy śmierci niż kiedykolwiek, gdy dawna protegowana, Pearl Preston, zdradza mu kuszący sekret, aby zachęcić Sweeta do jeszcze jednej misji: zdobycia niezwykłej broni, która pomoże ocalić świat i – być może – przywróci mu dawne moce. W obliczu nadciągającej katastrofy i nadziei na odkupienie Skinner, Pearl i ich dawni towarzysze muszą zapomnieć o przeszłości, zanim zmienią bieg historii.

Twórcy Scott Snyder i Rafael Albuquerque znów łączą siły, aby ze wsparciem Francesca Francavilli, Tuli Lotay i Ricarda Lopeza Ortiza przedstawić nam zbiorcze wydanie ostatnich zeszytów uhonorowanej Nagrodą Eisnera serii „Amerykański Wampir”. Komiks dla dorosłych.

Star Trek. Stacja kosmiczna: Serce zbyt długo składane w ofierze

Kolejna komiksowa opowieść ze świata Star Treka – tym razem umiejscowiona na stacji kosmicznej Deep Space 9. W popularnej jadłodajni na stacji dochodzi do wybuchu, w wyniku którego ginie kilka osób. Prawdopodobnie był to zamach. Szef ochrony stacji, konstabl Odo, rozpoczyna śledztwo, zamiast wyjaśnień napotyka jednak sieć intryg i kłamstw. W dodatku na stacji dochodzi do kolejnych morderstw, a lista podejrzanych się wydłuża. Sytuację pogarszają naciski rządu Ferengich oraz niesnaski między konstablem Odo a detektywem przysłanym przez Federację w celu odnalezienia zamachowca.

Autorami scenariusza tego tomu są znani z poprzednich tomów Scott i David Tipton, natomiast za rysunki odpowiada Greg Scott.

Marvel Classic. Tajna inwazja

Jeden z najgłośniejszych komiksowych crossoverów Marvela ostatnich dekad!

Zmiennokształtni obcy z kosmosu, zwani Skrullami, podstępem przeniknęli do najpotężniejszych organizacji chroniących bezpieczeństwo Ziemi. Nikt już nie wie, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem – pod maską każdego superbohatera może się ukrywać kosmiczny złoczyńca! Czy przez ten wszechobecny brak zaufania ziemscy herosi pokonają się sami? I czego naprawdę pragną Skrulle? Oczywiście poza inwazją na pełną skalę, która… właśnie się rozpoczęła!

Poznaj opowieść, na podstawie której powstał serial „Tajna inwazja” z Samuelem L. Jacksonem, Olivią Colman i Emilią Clarke w rolach głównych! Premierę serialu w serwisie Disney+ zapowiedziano już na pierwszą połowę 2023 roku.

Scenariusz tego komiksu napisał Brian Michael Bendis – autor doskonale znany wielbicielom Marvela dzięki takim seriom jak „Daredevil: Nieustraszony!” czy „Ultimate Spider-Man”. Rysunki stworzył filipiński artysta Leinil Francis Yu („Avengers”, „Kapitan Ameryka”, „Świt X: X-Men”). Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach „Secret Invasion” #1- 8.

Marvel Fresh. Avengers – Era Khonshu, tom 7

Siódmy tom przygód Avengers z serii wydawniczej Marvel Fresh!

Tony Stark, uwięziony w epoce lodowcowej, traci nie tylko swoje cudowne wynalazki, ale i zmysły. Czy po zachodzie słońca, w godzinie diabła, utraci również duszę? Tymczasem we współczesności Avengers zmagają ze swoim byłym sprzymierzeńcem – groźniejszym od wszystkich wrogów! To przez niego na całym świecie ożywają mumie, a ich tajemnicze armie maszerują przy świetle księżyca od Wakandy po Nowy Jork, zwiastując świt nowej ery – ery Khonshu!

Autorem tej opowieści jest Jason Aaron, zdobywca Nagrody Eisnera i innych najważniejszych komiksowych wyróżnień, znany z takich serii jak: „Skalp”, „Thor Gromowładny” i „Potężna Thor”, „Punisher Max” czy „Conan Barbarzyńca”. Rysunki stworzyli między innymi Javier Garrón („Inhumans kontra X-Men”, „Śmierć X”) oraz Ed McGuinness („Deadpool Classic”, „Superman/Batman”).

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach #31–38 serii „Avengers”.

Marvel Fresh. Amazing Spider-Man – Dranie i łajdacy, tom 8

Ósmy tom przygód Spider-Mana ze scenariuszami Nicka Spencera wydanych w kolekcji Marvel Fresh. Spider-Man nie może być w czterech miejscach naraz... A może jednak?! Życie Petera Parkera jest, jak zwykle, skomplikowane, ale czy nauka okaże się rozwiązaniem? Tymczasem J. Jonah Jameson rozpoczyna nową pracę jako gospodarz podcastu, a jego pierwszym gościem jest Spider-Man! JJJ i Pajączek od pewnego czasu mają dobre układy, ale czy spotkanie przy mikrofonie tego nie zepsuje? Poza tym ścianołaz musi rzucić kośćmi w Pałacu, nowym kasynie dla superłotrów, prowadzonym przez Chance’a. Sprawy się komplikują, gdy Bumerang zaczyna coś knuć. Co to ma wspólnego z burmistrzem Fiskiem? Losy Petera Parkera lada chwila (znowu) się odmienią... prawdopodobnie na zawsze!

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach „Amazing Spider-Man” (2018) #37–43. Scenariusz napisał Nick Spencer, a rysunki stworzyli między innymi Iban Coello, Ryan Ottley i inni artyści.

Premiera 14 czerwca 2023 r.

Świat Akwilonu Elfy – Honor Leśnych Elfów, tom 2

Drugi tom to jednej z bestsellerowych na rynku francuskim serii, która rozgrywa się w Akwilonie – jednym z największych komiksowych uniwersów fantasy. Akcja „Elfów”, podobnie jak fabuły cykli „Krasnoludy”, „Orki i gobliny” i „Magowie”, jest umieszczona w krainie Arranii, natomiast akcja najnowszej z serii, zatytułowanej „Ziemie Ogona” – w krainie Ogonii. W chwili obecnej cykle ze świata Akwilonu liczą łącznie ponad osiemdziesiąt albumów!

Miasto-państwo Eysine broni się przed armią orków wynajętych przez mocarstwo kupieckie. Llali, córka króla Eysine, wyrusza do pradawnej puszczy, aby prosić Leśne Elfy o zbrojne wsparcie. Czy istoty, które od wieków nie utrzymują kontaktów z ludźmi, zdecydują się udzielić im pomocy?

Świat Akwilonu wymyślili dwaj francuscy scenarzyści: Jean-Luc Istin („Merlin”, „Les Druides”) i Nicolas Jarry („Zmierzch bogów”). Autorem scenariusza do tego tomu „Elfów” jest drugi z nich, a za rysunki odpowiada włoski grafik Gianluca Maconi („Azaqi”, „Jimi Hendrix: Requiem Électrique”, „Connie la barbare”).

Świat Akwilonu Krasnoludy – Ordo z Bractwa Monety, tom 2

Drugi tom to jednej z bestsellerowych na rynku francuskim serii, która rozgrywa się w Akwilonie – jednym z największych komiksowych uniwersów fantasy. Akcja „Krasnoludów”, podobnie jak fabuły cykli „Elfy”, „Orki i gobliny” i „Magowie”, jest umieszczona w krainie Arranii, natomiast akcja najnowszej z serii, zatytułowanej „Ziemie Ogona” – w krainie Ogonii. W chwili obecnej cykle ze świata Akwilonu liczą łącznie ponad osiemdziesiąt albumów!

Krasnoludy znane są z gromadzenia złota, a żeby chronić bogactwo, potrzebne są osoby od brudnej roboty. Jedną z nich jest Ordo, od dzieciństwa szkolony do zabijania. Czy zasady, które mu wpojono, sprawiły, że stał się bezmyślny i wierny? Nie każdy daje się zniewolić, a pies zerwany z łańcucha może zagryźć swojego okrutnego pana. Szczególnie jeśli wymyśli sprytny plan godny najlepszych szpiegów!

Świat Akwilonu wymyślili dwaj francuscy scenarzyści: Jean-Luc Istin („Merlin”, „Les Druides”) i Nicolas Jarry („Zmierzch bogów”). Autorem scenariuszy do wszystkich historii o krasnoludach jest drugi z nich, a twórcą rysunków do tego tomu cyklu – doświadczony grafik Stéphane Créty, który porusza się po różnych odmianach fantastyki („Salem la norie”, „Acriboréa”, „Masqué”, „Le Sang du dragon”).

Sandman. Senni Łowcy

„Sandman” to jedna z najpopularniejszych i najbardziej uznanych powieści graficznych wszech czasów. Dzieło to stworzyło nowy standard dojrzałej, literackiej fantastyki we współczesnym komiksie. Seria obfituje w nawiązania kulturowe i religioznawcze, a w fabule płynnie przeplatają się wątki współczesne, fikcja, dramaty historyczne i legendy. Dzięki temu „Sandman” został uznany przez krytykę za dzieło wybitne. Zebrał wiele nagród komiksowych, m.in. Nagrodę Eisnera, Nagrodę Harveya oraz World Fantasy Award – nagrodę zarezerwowaną dla literatury, którą po raz pierwszy w historii otrzymał komiks.

W „Sennych łowcach” znakomity artysta P. Craig Russel powraca do królestwa Władcy Snów – świata Śnienia, adaptując ilustrowaną powieść Neila Gaimana i Yoshitakiego Amano na hipnotyzującą wersję komiksową. Opowiadając uznaną opowieść o pokornym młodym mnichu i czarodziejskiej lisicy, która się w nim zakochuje, Russel w niezwykły sposób ożywia każdy aspekt świata przedstawionego w tej ponadczasowej bajce o pragnieniu, poświęceniu i miłości, która nigdy nie powinna zaistnieć.

Autorem oryginalnej powieści jest wielokrotnie nagradzany pisarz, scenarzysta komiksowy i filmowy Neil Gaiman, laureat m.in. Nagrody Eisnera, Harveya i Hugo. Komiksową adaptację – scenariusz i rysunki – stworzył P. Craig Russel, pisarz, scenarzysta i rysownik, laureat Nagród Harveya i Eisnera („Batman”, „Gwiezdne wojny”, „Conan”).

Mroczna otchłań, tom 4

Niezbadane głębiny oceanów jeszcze nie ujawniły swoich wszystkich tajemnic. Poznajemy prawdziwą historię Kane’a, ojca Lou Melville. Kane – pół człowiek, pół tryton – zostaje pojmany i uwięziony w ośrodku naukowym, gdzie w największej tajemnicy przed światem podmorskie istoty są poddawane wszelkim możliwym badaniom. Kiedy Kane’owi udaje się uciec z laboratorium, poplecznicy Stulatka z Karpat ruszają za nim w brawurowy pościg. Czwarty tom zbiorczego wydania „Mrocznej otchłani” (oryg. „Carthago”) zawiera albumy „Kane” i „Albinos”.

Baltimore, tom 1

Nowa seria grozy sławnego amerykańskiego mistrza komiksu Mike’a Mignoli! Fala wampirów rozlała się na Europę w wyniku niszczycielskiej zarazy, która zakończyła I wojnę światową. Krwiopijcy dążą do apokaliptycznego celu, którym jest przywrócenie ich władzy nad ludzkością. Czy ktoś lub coś zdoła powstrzymać bezlitosne pijawki? Kierujący się osobistą zemstą żołnierz, lord Henry Baltimore, chce dotrzeć do Londynu, aby zmierzyć się ze znienawidzonym wrogiem, jednym z najstarszych wampirów naszego globu.

Twórcą pomysłu serii i jej współscenarzystą jest Mike Mignola, autor cyklu „Hellboy”. Rysunki są dziełem Nowozelandczyka Bena Stenbecka, znanego z serii „BBPO” i „Living with the Dead”. Wydanie zawiera tomy zbiorcze 1–4 serii „Baltimore”.

Uniwersum DC. Superman Action Comics: Nadejście Świata Wojny, tom 1

Pierwszy tom serii „Action Comics” w ramach linii wydawniczej Uniwersum DC rozpoczyna nową, ekscytującą erę przygód Ostatniego Syna Kryptona. Autorem scenariusza jest Phillip Kennedy Johnson („The Last God”), a rysunków Daniel Sampere („Suicide Squad. Zła krew”).

Kiedy uszkodzony statek kosmiczny ze Świata Wojny po niebezpiecznej podróży dolatuje na Ziemię, Superman musi znaleźć odpowiedzi na niepokojące go pytania. Jaka jest tożsamość tajemniczych uciekinierów i co ich łączy z planetą Krypton? Czy we wszechświecie żyją inni Kryptonijczycy?

W tym samym czasie naukowcy z Atlantydy badają wrak statku ze Świata Wojny... i dokonują szokującego odkrycia, które może zmienić równowagę sił na Ziemi!

Album zawiera materiały pierwotnie opublikowane w amerykańskich zeszytach „Action Comics” #1030–1035

DC Powieść graficzna 13+ Constantine - Zdradliwe iluzje

Cykl powieści graficznych dedykowany młodym czytelnikom, poruszający ważne tematy społeczne. Składają się na niego pojedyncze albumy poświęcone nastoletnim bohaterom znanym z komiksów DC. Świat oglądany oczami młodych ludzi nie zawsze jest pięknym i przyjaznym miejscem, a problemy, z którymi przyjdzie zmierzyć się bohaterom, przerosłyby niejednego dorosłego. Na szczęście w ich życiu nie zabraknie również miejsca na przyjaźń, radość czy szalone przygody.

Autorami poszczególnych tomów są doskonale znani nastoletnim czytelnikom pisarze o międzynarodowej sławie tworzący literaturę dla młodzieży, jak Kami Garcia („Piękne istoty”), Lauren Myracle („3maj się”) czy Leigh Bardugo („Grisza”). Za warstwę graficzną odpowiadają utalentowani ilustratorzy i rysownicy, jak Gabriel Picolo, Kit Seaton czy Manuel Preitano.

John Constantine jest – i zawsze był – czarodziejem najwyższych lotów. Takim, który nie musi uczyć się magii pod okiem żadnego nauczyciela.

Jednak pod pretekstem zgłębiania arkanów magii jako uczeń znanej czarodziejki Constantine wyjeżdża do Ameryki, ale jego prawdziwym celem jest występowanie jako wokalista Mucous Membrane, punkowego zespołu swojej przyjaciółki. Gdy razem z członkami zespołu zaczyna rzucać zaklęcia, jedno z nich wymyka się spod kontroli, przynosząc przerażające konsekwencje...

Poznaj najbardziej ekscytującą magiczną drużynę roku w powieści graficznej autorki bestsellerów Kami Garcii („Młodzi Tytani: Raven”, „Piękne Istoty”) oraz rysownika Isaaca Goodharta („Catwoman. W blasku Księżyca”).

Premiera 28 czerwca 2023 r.

Plansze Europy. Tykko z pustyni

Następny bestseller umieszczony świecie Troy! Album zawiera komplet trzech tomów historii rozgrywającej się w pustynnej krainie Delpont trzy tysiące lat przed czasami Lanfeusta. Nastoletni Tykko pracuje w stajni karawanseraju. Marzy o wygraniu Wyścigu Trzynastu Plemion, jednak los szykuje dla niego znacznie większą przyszłość. Przeżyje przygody, podczas których zobaczy owiane legendą pradawne miasto, stanie oko w oko z potworami, a przede wszystkim pozna tajemnicę zaniku magii w krainie wielkich piasków. Czy uda mu się wypełnić misję, do której został powołany w snach? Wszystkie opowieści rozgrywające się w świecie Troy (m.in. „Trolle z Troy”, „Odyseja Lanfeusta”, „Zdobywcy Troy”) wymyślił słynny francuski scenarzysta Christophe Arleston. Opowieść o Tykko napisał z Melanÿn, która współtworzyła także inne historie z tego uniwersum: „Wojowniczki z Troy” i „Szafranową Noc”. Autorem rysunków jest Nicolas Keramidas, znany z cyklu fantasy „Luuna” czy albumu „Szalone przygody Mikiego”.

Agatha Christie. Tragedia w trzech aktach

Doskonała komiksowa adaptacja kryminału Agaty Christie. W „Tragedii w trzech aktach” ponownie spotykamy najlepszego detektywa świata – Herkulesa Poirot, który jak zwykle zaprzęgnie do pracy swoje małe szare komórki, by wykryć sprawcę dwóch tajemniczych morderstw.

Na przyjęciu u słynnego aktora Sir Charlesa Cartwrighta umiera wielebny Stephen Babbington. Wszystko wskazuje, że była to naturalna śmierć. Po kilku miesiącach podczas posiłku z przyjaciółmi we własnym domu umiera znany psychiatra doktor Bartholomew Strange. Okazuje się, że został otruty. Jego śmierć powoduje wątpliwości co do poprzedniego wypadku. Troje uczestników obu przyjęć rozpoczyna śledztwo. W jego tle szaleje wielka miłość.

Twórcami tego tomu są znani z poprzednich albumów z tej serii francuski scenarzysta Frédéric Brémaud i pochodzący z Włoch rysownik Alberto Zanon.

Jack z Baśni, tom 1

Pierwszy z trzech tomów wydania zbiorczego spin-offu bestsellerowej serii Billa Willinghama – „Baśnie”.

Po opuszczeniu bezpiecznych, lecz dusznych granic Baśniogrodu na rzecz okrutnych i dławiących marzenia ulic Hollywood, niezrównany Jack Horner (vel Jack B. Nimble, vel Jack Zabójca Olbrzymów, vel Jack z Opowieści) zyskał niespotykaną sławę i fortunę, sprzedając własną, nadmiernie ubarwioną legendę... tylko po to, by wszystko odebrali mu stróże baśniogrodzkiego prawa. Teraz pozbawiony bogactwa i zmuszony do życia na wygnaniu Jack musi powrócić do korzeni jako wędrowny szelma, goniący za łatwymi pieniędzmi i jeszcze łatwiejszymi kobietami. Gdy jednak wyrusza w podróż, szybko się okazuje, że w doczesnym świecie czyhają niebezpieczeństwa, z jakimi nawet taki nadzwyczaj doświadczony i uroczy hultaj jeszcze nigdy się nie spotkał. Na tym polega problem z wrodzoną wspaniałością – reszta rzeczywistości zawsze przynosi rozczarowanie!

W tomie „Jack z Baśni. Księga Pierwsza” samozwańczy Najwspanialszy Baśniowiec Świata wreszcie doczekał się traktowania, na jakie zasługuje. Autorami scenariusza są twórca „Baśni” Bill Willingham i Lilah Sturges, a rysunków – Tony Akins, Andrew Pepoy, Steve Leialoha, Russ Braun i Andrew Robinson.

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w amerykańskich zeszytach „Jack of Fables” #1-16 oraz wybór wstępnych szkiców Akinsa, a także przedmowę autorstwa samego żywiołowego Jacka.

DC Deluxe. JLA: Wieża Babel

Batman. Superman. Wonder Woman. Green Lantern. Flash. Oto najwięksi bohaterowie na świecie, tworzący Amerykańską Ligę Sprawiedliwości. Ta drużyna walczyła z najstraszliwszymi zagrożeniami w galaktyce... ale co będzie, gdy jej członkowie zwrócą się przeciwko sobie?

Ziemię nęka tajemnicza plaga. Wszystkie języki zastąpił bełkot. Gdy komunikacja stała się niemożliwa, na świecie wybuchła panika. Liga usiłuje uzdrowić sytuację... ale okazuje się, że to jeden z bohaterów mógł przyłożyć rękę do katastrofy. Czy za ogarniający planetę chaos naprawdę odpowiada członek Ligi? Czy drużyna przetrzyma tak wielką zdradę?

Tę pełną rozmachu opowieść napisał Mark Waid („Kingdom come”, „Flash”), a zilustrował Howard Porter („Flash”, „Scooby apocalypse”).

Marvel Classic. Punisher Epic Collection – Kingpin rządzi

Najgroźniejszy mściciel w uniwersum Marvela wydaje wojnę najgroźniejszemu przestępcy – Wilsonowi Fiskowi, znanemu też jako Kingpin! Jaki będzie wynik tego brutalnego starcia? Niedługo potem Frank Castle udaje się do Las Vegas na poszukiwanie pewnego zabójcy, spotyka mistrzów ninja i – jak zawsze – bezwzględnie zwalcza mafię oraz handlarzy narkotyków. A na koniec łączy siły z samym Moon Knightem – obrońcą nocnych podróżnych! Oto dalszy ciąg opowieści, która na długie lata ukształtowała postać Punishera.

Scenariusze do tego tomu napisali Mike Baron i Roger Salick, a rysunki przygotowali między innymi Mark Texeira, Whilce Portacio, Larry Stroman, Shea Anton Pensa, Bill Reinhold i Erik Larsen. Album zbiera zeszyty z lat 1988–1989: „Punisher” (1987) #11–25 i „Annual” #1–2.

Marvel Fresh. Empireum

Zaciekła rywalizacja pomiędzy kosmicznymi imperiami Kree i Skrulli nieraz sprowadzała zagładę na całe planety i odmieniała losy uniwersum Marvela. Teraz byli wrogowie łączą siły pod berłem władcy, którego nikt się nie spodziewał. Nie są jednak w stanie zapobiec nowemu międzygalaktycznemu konfliktowi, którego centrum jest… Ziemia! Czy superbohaterowie z Avengers i Fantastycznej Czwórki zdołają ocalić naszą planetę? Czy też będą musieli poświęcić swój dom, żeby uratować cały wszechświat?

Scenariusz tego komiksu napisali wspólnie Al Ewing („Nieśmiertelny Hulk”, „Strażnicy Galaktyki”) oraz Dan Slott („Amazing Spider-Man”, „Silver Surfer”, „The Superior Spider-Man”). Za rysunki odpowiadają między innymi Valerio Schiti („Strażnicy Galaktyki”, „Tony Stark: Iron Man”) i Sean Izaakse („Avengers: Bez drogi do domu”).

Album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w zeszytach: „Incoming!”, „Road to Empyre: The Kree/Skrull War”, „Empyre” #0: „Avengers”, „Empyre” #0: „Fantastic Four”, „Empyre” #1–6, „Empyre Aftermath: Avengers”, „Empyre Fallout: Fantastic Four”.