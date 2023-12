N ie jest tajemnicą, że medycyna przez wiele lat była dziedziną niedostępną dla wielu kobiet. To, że się to zmieniło, nie podoba się znanemu czeskiemu chirurgowi. Jak powiedział, zwiększenie liczby kobiet na kierunkach medycznych obniża prestiż tego zawodu. Co ciekawe, jego słowa były... usprawiedliwiane.





Skandaliczne słowa znanego chirurga. Nie uwierzycie, jak ocenił kobiety w medycynie

Dorota Kuźnik

Nie jest tajemnicą, że medycyna przez wiele lat była dziedziną niedostępną dla wielu kobiet. To, że się to zmieniło, nie podoba się znanemu czeskiemu chirurgowi. Jak powiedział, zwiększenie liczby kobiet na kierunkach medycznych obniża prestiż tego zawodu. Co ciekawe, jego słowa były... usprawiedliwiane.