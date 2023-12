Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek nie są już razem od ponad roku. Tymczasem tancerz udzielił nowego wywiadu, w którym gorzko podsumował kontakty z byłą żoną. Okazuje się, że nie chce z nią już nawet rozmawiać.

Hakiel o kontaktach z Cichopek. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Hakiel: Mam nadzieję, że już nigdy nie będziemy rozmawiać

Rozstanie Cichopek i Hakiela wciąż elektryzuje media. Choć byli małżonkowie układają sobie życie u boku innych partnerów, to łączą ich nadal... dzieci 14-letni Adam i 10-letnia Helena. Dzielą się opieką nad nimi. O szczegółach tancerz opowiedział w wywiadzie dla Pudelka.

– My mamy to tak załatwione, że my nie odwozimy dzieci. Mamy wymianę przez szkołę, więc my się w ogóle nie widujemy. Mamy wszystko z mamą moich dzieci rozpisane co do dnia i godziny. Nie musimy już nic ustalać, bo wszystko zostało ustalone i podpisane w kancelarii. (...) Właściwie nic nie musimy już ustalać, więc żadnego kontaktu już nie mamy – ujawnił.

W dalszej części rozmowy powiedział wprost, że "wolałby już nigdy nie musieć spotykać się z Katarzyną". Po rozstaniu nie mieli żadnej poważnej rozmowy, ale Hakiel nie chciałby już jej mieć.

– Na nic nie czekam. Mam nadzieję, że już nigdy nie będziemy ze sobą rozmawiać – dodał.

Nowa partnerka Hakiela a jego dzieci

Obecnie Marcin jest w związku z niejaką Dominiką. Podobno przy kobiecie "swobodnie" czuje się nie tylko on, ale także jego pociechy. "Syna łączy z jego ukochaną rodzaj muzyki, jaką lubią, a córkę zamiłowanie do mody" – czytamy.

– Dziewczyny buszują razem w internecie za ciuchami. Ostatnio dostałem jakieś linki, że coś trzeba zamówić. Wczoraj, czy dzisiaj przyszły jakieś paczki... – wspomniał.

Hakiel zdradził również, że najbliższych świat nie spędzi z Adamem i Heleną, ale za to wejdą razem w nowy rok. – Na Sylwestra dzieci są z nami – wyznał.

Został też zapytany o to, czy Dominika oraz Katarzyna Cichopek się poznały. Okazuje się, że nie miały ze sobą styczności, z czego Hakiel jest zadowolony. – Moja cudowna partnerka nie ma żadnego kontaktu z moimi byłymi i to jest super – mówił tancerz.