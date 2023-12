Chcesz zaskoczyć bliskich prezentem? Te urządzenia będą strzałem w dziesiątkę

Są prezenty, które kupujemy spontanicznie. Są też takie, których zakup planujemy dłużej. Sprzęt elektroniczny zalicza się z reguły do tej drugiej kategorii, zwłaszcza jeśli po urządzenie, o których marzą potencjalni obdarowani, trzeba sięgnąć na wyższą, pod względem jakości, półkę. Wraz z Lenovo przygotowaliśmy kilka sugestii dla wszystkich tych, którzy zamierzają zabawić się w technologicznego Mikołaja.

1. Niezawodny komputer rodzinny

Lenovo IdeaCentre AIO 3i (7. Generacji) to urządzenie typu “All in one”, które z powodzeniem odnajdzie się w każdym domu. Jeśli więc od jakiegoś czasu chodzi wam po głowie prezent “rodzinny”, to może być strzał w dziesiątkę.

Czasy, kiedy stacjonarny komputer potrzebował osobnego mebla i kawałka pokoju, dawno minęły. Urządzenia, takie jak IdeaCentre AIO 3i, mają tę niekwestionowaną zaletę, że nie zajmują dużo miejsca i są w stanie szybko dostosowywać się do potrzeb różnych użytkowników. 27-calowy ekran Vivid IPS FHD ma szeroki zakres ustawień i, opcjonalnie, występuje również w wersji dotykowej. Jego parametry można dodatkowo podbić instalując kartę graficzną NVIDIA® GeForce®, co z pewnością zadowoli domowych graczy.

Za dobre osiągi IdeaCentre AIO 3i odpowiadają procesory Intel® Core™ 12. Generacji. Urządzenie posiada również cały wachlarz portów do podłączenia różnorodnych sprzętów audio i video. Dodatkowo, dzięki Smart Cable możliwe jest połączenie go z laptopem i szybka wymiana danych pomiędzy oboma urządzeniami.

IdeaCentre AIO 3i został wyposażony w kamerę o wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu pracowe calle czy wideorozmowy z bliskimi będą zdecydowanie przyjemniejsze. Tym bardziej, że urządzenie posiada wysokiej jakości głośniki z certyfikatem marki Harman Kardon®, więc każdy dźwięk - czy to znajdującej się na drugim końcu Polski babci, czy aktora z serialu, który właśnie oglądacie, będzie roznosił się przestrzennie i czysto.

2. Uniwersalny tablet do pracy i nauki

Lenovo Tab M9 to urządzenie, które sprawdzi się znakomicie, jako uniwersalny, wielofunkcyjny tablet do użytku w każdej sytuacji: w domu, w pracy czy na uczelni. Dzięki solidnej, metalowej obudowie, można z nim spokojnie podróżować, a dzięki ciekawej dwutonowej oprawie kolorystycznej z pewnością wyróżni się z tłumu innych, podobnych urządzeń.

Tab M9 jest stworzony do mobilności: system odblokowuje się bardzo szybko dzięki funkcji rozpoznawania twarzy. Jest to również urządzenie, które ma szansę wspierać nas w pracy czy nauce w dłuższej perspektywie. Jego twórcy zapewniają trzyletnią aktualizację zabezpieczeń.

Oczywiście, kiedy mowa o tablecie, nie można nie wspomnieć o rozrywce. Tego typu urządzenia mobilne są wręcz stworzone do nadrabiania serialowych zaległości w dłuższych trasach. Tab M9 sprawdzi się w tym celu idealnie dzięki wysokiej jakości wyświetlaczowi HD oraz głośnikom z technologią Dolby Atmos®. Fani gier mogą natomiast liczyć na płynne przejście w świat gamingu dzięki wydajnemu procesorowi MediaTek® Helio G80 i dużej ilości pamięci.

Tablet to uniwersalne urządzenie, więc spokojnie nada się na prezent zarówno dla starszych, jak i dla młodszych. Pamiętajcie też, że zakupy wszystkich tabletów Lenovo do końca 2023 roku są premiowane dwuletnią ochroną Lenovo ADP One.

3. Konsola dla prawdziwego gracza

Jeśli macie w domu zapalonego gracza - takiego, który każdą rozgrywkę traktuje maksymalnie serio i co jakiś czas przebąkuje o karierze e-sportowca, i chcecie zaskoczyć go świątecznym prezentem, konsola Legion Go to coś, co zdecydowanie posiada czynnik wow.

Urządzenie jest wyposażone w ekran o przekątnej 8,8 cala. Wyświetlacz jest bardzo jasny (500 nitów) oraz wyposażony w możliwość regulacji częstotliwości odświeżania (144 i60 Hz). Wrażenie robi też oczywiście główna jednostka: procesor AMD Ryzen Z1 Extreme z wbudowaną grafiką RDNA 3, czyli oszczędność energii w parze z wysoka wydajnością, co w przypadku urządzenia takiego jak konsola, wydaje się być cechą kluczową.

Mówiąc o wydajności, Legion Go szybko “zbiera siły” dzięki baterii o pojemności 49,2 Wh oraz funkcji Super Rapid Charge. Urządzenie posiada również tryb obejścia zasilania po podłączeniu - ważne w przypadku newralgicznych momentów rozgrywek. Legion Go imponuje również konstrukcją oraz systemem chłodzenia: ultracienkie żebra radiatora oraz technologia Lenovo Legion Coldfront zapewniają świetny komfort termiczny.

Legion Go pozwala czerpać rozrywkę z wielu źródeł: nadaje się do grania z platform (Steam, Epic Games i inne), jak również do streamingu z chmury czy grania za pomocą Game Passa. Ta ostatnia usługa jest dla nowych użytkowników Legion Go darmowa przez trzy miesiące.

4. Tablet do zadań specjalnych

Niektórzy potrzebują po prostu tabletu - do przeglądania treści, czasem do czytania artykułów, do sprawdzenia mediów społecznościowych. Ale są i tacy, dla których tablet to sprzęt pierwszego wyboru: zarówno w pracy, jak i w domu. Genialnym prezentem dla takich “hard userów” będzie Lenovo Tab Extreme.

Spory, 14,5-calowy ekran OLED 3K już sam w sobie robi wrażenie. Po włączeniu urządzenia jest ono jeszcze bardziej spotęgowane: dzięki technologiom Dolby Vision® i HDR10+ wyświetlacz świetnie radzi sobie z odwzorowaniem kolorów i czerni. A do tego stara się jak najmniej męczyć nasze oczy - świadczy o tym obecność certyfikatu TÜV. Komplet wrażeń audiowizualnych dopełniają głośniki JBL w imponującej liczbie ośmiu.

Zabawa, nauka czy praca z Tab Extreme może trwać zdecydowanie dłużej niż w przypadku innych, podobnych urządzeń: 12 godzin streamingu na jednym ładowaniu to spory wyczyn. Samo uzupełnianie energii również przebiega szybko dzięki baterii o pojemności 12300 mAh i szybkiej ładowarce o mocy 68 W.

Tab Extreme ma na wyposażeniu rysik Lenovo Precision Pen 3, który umożliwia szybką i precyzyjną pracę oraz korzystanie z tabletu praktycznie, jak z notatnika. Dość zaawansowanego, dodajmy, bo Tab Extreme może pracować jednocześnie na czterech ekranach i aż 10 ruchomych oknach. Dodatkowo, opcjonalna klawiatura modułowa, którą można podłączyć do urządzenia, oferuje bardziej elastyczne sposoby pisania. Dzięki funkcji Lenovo Freestyle ma również szansę posłużyć jako dodatkowy monitor do komputera PC.

Materiał powstał we współpracy Lenovo.