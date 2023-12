Gala "Młoda Polka": noc kobiecych talentów, pasji i inspiracji w Oranżerii Muzeum Pałacu w Wilanowie

W magicznym wnętrzu Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w śnieżny wieczór 28 listopada 2023 r. rozbrzmiała aria “Duo des fleurs” z opery "Lakme. W tak symboliczny sposób rozpoczęła się Gala wręczenia nagród w konkursie “Młoda Polka”, zorganizowana przez markę GLOV®, Fundację im. Królowej Marii Kazimiery, Program Debiutantki oraz Muzeum Pałacu w Wilanowie. “Młoda Polka” to nie tylko hołd dla młodych, utalentowanych Polek, ale także podróż przez ponad 100 lat kobiecych wyborów, determinacji i zaangażowanie w życie społeczne. To wyjątkowy dzień – 105 lat temu, 28 listopada 1918 roku przyznano Polkom prawa wyborcze.

Aria “Duo des fleurs” z opery "Lakme" otworzyła uroczystą galę “Młoda Polka”. Czy można zacząć lepiej ten magiczny wieczór poświęcony wyjątkowym kobietom? Marka GLOV® jako współorganizator Gali, od lat inspiruje kobiety do odkrywania swoich talentów i kształtowania swojej przyszłości. Wspólnie z Fundacją Królowej Marii Kazimiery, Programem Debiutantki i Muzeum Pałacu w Wilanowie, GLOV® wyróżniła 24 utalentowanych, kreatywnych i przedsiębiorczych kobiet. Patronatem honorowym objął to wydarzenie Burmistrz Dzielnicy Wilanów M.St. Warszawy.

Dlaczego Gala konkursu Młoda Polka odbywa się 28 listopada?

28 listopada to nieprzypadkowa data. Właśnie tego dnia, 105 lat temu, Polki otrzymały prawa wyborcze. To symboliczne wydarzenie, przypieczętowane dekretem Józefa Piłsudskiego, przypomina o kluczowym momencie w historii kobiecej emancypacji. Gala, odbywająca się właśnie tego dnia, staje się hołdem dla tych, które otworzyły drzwi dla przyszłych pokoleń kobiet. Zadaniem konkursu jest inspirowanie młodych Polek do kontynuowania dziedzictwa, jakie zostało im przekazane przed ponad stu laty. To święto młodych talentów, siły kobiet i inspiracji dla przyszłych pokoleń. Galę poprowadziły Agnieszka D. Michalczyk, prezes Fundacji im. Królowej Marii Kazimiery oraz Monika Żochowska, CEO i współzałożycielka marki GLOV®.

Konkurs dla wyjątkowych kobiet

Konkurs "Młoda Polka" to wyjątkowe wydarzenie, skierowane do kobiet w wieku 19-29 lat, które wnoszą znaczący wkład w różne dziedziny życia społecznego. Pomysłodawczynią konkursu jest Agnieszka D. Michalczyk, prezes Fundacji im. Królowej Marii Kazimiery, twórczyni programu edukacyjno-charytatywnego „Debiutantki”. Konkurs to nie tylko wybór najzdolniejszych, ale także celebracja różnorodności talentów i osiągnięć młodych Polek. Konkurs obejmuje obszary od biznesu i przedsiębiorczości, przez edukację, naukę, media, po sport i działalność społeczną. "Młoda Polka" daje szansę na docenienie liderek i inspirujących postaci, zasługujących na uznanie za swój wkład w rozwój społeczeństwa do dalszego rozwoju i sukcesu.

Młoda Polka 2023 – wyróżnione i nagrodzone w konkursie

Jury konkursu wyłoniło 24 finalistek w kategoriach: biznes i przedsiębiorczość, wynalazki, innowacje i nowe technologie, edukacja i nauka, zdrowie i medycyna, kultura i sztuka, media, sport oraz działalność społeczna.

Finalistkami pierwszej edycji konkursu Młoda Polka zostały: Kinga Sroka, Zuzanna Czernicka, Katarzyna Kędzia, Ewelina Liszczyk, Martyna Kaczmarek, Nela Mańkowska, Emilia Rychlewska, Dorota Przęzak, Angelika Piznal, Karolina Utkin, Karolina Podorska, Kaja Jadwiga Domagała, Aleksandra Pikuła, Julia Ciborowska, Karolina Kułakowska, Magdalena Kobrzyńska.

Laureatkami w konkursie “Młoda Polka” zostały: Izabela Przybylak (biznes i przedsiębiorczość), Michalina Popko (edukacja i nauka), Oliwia Azis (media), Aleksandra Niewiadomska (sport), Paulina Jankowska (działalność społeczna), Agata Jakóbczak (medycyna i zdrowie), Martyna Łuszczek (wynalazki, innowacje i nowe technologie), Anna Koehler i Gabriela Bania (kultura i sztuka). Nagrodę specjalną za walkę z hejtem w internecie i promowanie inkluzywności odebrała Martyna Kaczmarek, działaczka społeczna i propagatorka ruchu ciałoakceptacji.

Powitanie Debiutantek XI edycji programu

Zwieńczeniem gali było powitanie 12 nowych Debiutantek XI edycji programu. Maja Bałdys, Małgorzata Jaroszek, Natalia Karcz, Julia Kopiczko, Emilia Kowalczyk, Angelina Kurszyńska, Natalia Lempaszek, Urszula Nikscin, Maja Sebastianowicz, Maria Śródka, Lizavieta Tur oraz Karolina Wierzba zdobyły uznanie dla swojej wyjątkowej postawy i pasji do tworzenia pozytywnych zmian.

Partnerzy i patronaty Gali Młoda Polka

Organizację wydarzenia wsparli wyjątkowi partnerzy. O piękne, dziewczęce stylizacje zadbała marka Naoko. Oprawę artystyczną zapewnili zespół After Midnight i Oktawian Kopczyński Pierwszy Taniec. Paryskie makaroniki dla gości gali przygotowała pracownia Sucré Pâtisserie. Napoje dostarczyła marka SOTI Natural. Prezenty dla laureatek konkursu przygotowały marki Maxcom i GLOV®. Unikatowe kwarce zdobiące galę zapewniła ILUMA Crystal Heritage. Dziękujemy również Fundacji Empiria i Wiedza, Centrum Kultury Wilanów, Villa Intrata i Agencji Waldi.

Patronatem objęły galę instytucje: Klub Integracji Europejskiej, Class Ladies, Złota Scena, Pozytywny Wilanów, Teraz Wilanów, przedsiebiorcy.eu, Akademia WSA, Radio Eska i Śląski Uniwersytet Medyczny.