Zimowe stylizacje na okrycie stóp i nie tylko. Ruszyła świąteczno-karnawałowa kampania eobuwie.pl

Sezon zimowy w pełni, czas więc na nowe zimowe stylizacje! Bez względu na to, czy wybieracie się na spotkanie świąteczne, czy może już szykujecie się na karnawałowe imprezy, przełom mijającego i następnego roku to niewątpliwie dobry moment na odświeżenie czy uzupełnienie własnej garderoby. Jako że o człowieku dużo mówią buty, warto zacząć ten przegląd od obuwia. Multibrand eobuwie.pl wie, czym wypełnić wasze szafki.

Marka eobuwie.pl, jeden z największych multibrandów obuwniczych w Polsce, przygotował kampanię świąteczną, w ramach której promuje m.in. zimowe obuwie dla mężczyzn i kobiet. Materiały prasowe / eobuwie.pl

W sieci ruszyła zimowo-karnawałowa kampania eobuwie.pl. W jej ramach multibrand rzuca pomysłami na zimowe stylizacje na okrycie stóp, choć nie tylko. Prezentowane buty, którym towarzyszą wyraziste i stylowe dodatki, to tak poszukiwane zimą ciepło i wygoda, a zarazem modna stylówka.

Ucieleśnieniem najgorętszych trendów modowych w najnowszej kampanii wieloletnich ekspertów od obuwia są wsuwane śniegowce. Te modele butów robią ostatnio prawdziwą furorę wśród influencerek i innych trendsetterek uważanych powszechnie za ikony stylu na całym świecie. Nic dziwnego, bo nie tylko są zahartowane na ekstremalne mrozy, ale także zapewniają użytkownikom duży komfort zakładania i chodzenia. W sklepie eobuwie.pl czekają wygodne śniegowce marek UGG, Moon Boot, Sorel, Inuikii, Love Moschino i Emu.

Dla kobiet multibrandowy sklep przygotował w swojej świątecznej ofercie zimowe botki. Wyróżnia je podeszwa ze specjalnymi żłobieniami. Dzięki temu rozwiązaniu panie mogą być spokojne o brak "wywrotki" nawet na oblodzonych powierzchniach. Niezastąpione w okresie zimowym damskie buty zostały zaprojektowane przez takie topowe marki jak Calvin Klein, Love Moschino, Boss, Ecco, Geox, czy Karl Lagerfeld.

Odpowiednią podeszwą i pożądanym ociepleniem szczycą się również męskie trapery. Na platformie eobuwie.pl panowie mogą przebierać w szerokiej ofercie złożonej z wytrzymałych modeli wyprodukowanych przez Versace, Hugo, czy Geox. Dostępne trapery dla mężczyzn, poza tym, że spełniają doskonale swoje funkcje (zapewniają ciepło i wygodę), są jednocześnie trendy i świetnie komponują się z zimowymi stylizacjami.

W zamkniętych pomieszczeniach cięższe obuwie trzeba będzie jednak wymienić na miękkie i wygodne kapcie. Bez obaw, bo one również znalazły się w ofercie świątecznej eobuwie.pl dla niej i dla niego. Na hit zapowiadają się wsuwane modele Emu z otwartym noskiem. Do ich produkcji wykorzystano przyjemny sensorycznie kożuch merynosów. Kapcie prezentuje się wręcz pięknie na stopach. Z kolei ultrawygodne modele od UGG, Geox czy Versace wykorzystują skórę naturalną i mają wkładkę z kożucha owczego, przez co są bardzo ciepłe.

Marka eobuwie.pl, choć jest ekspertem w dziedzinie obuwnictwa, zadbała jednak nie tylko o "sam dół" w tym świąteczno-karnawałowym okresie. Również pomyślała o elementach garderoby zabezpieczających inne podatne na wyziębienia czy przewianie części ciała: dłonie, szyję i głowę. Stąd też szeroki wybór czapek (męskich od Hugo, Versace, Armani, Tommy Hilifinger i Guess, a damskich od Just Cavalli, Karl Lagerfeld, EA7, Emporio Armani, Vagabond i Geox), a także damskich szali od Pinko, Moschino czy Versace oraz rękawiczek od Moschino, Joop czy Pinko. Te okrycia połączą komfort i otulenie z nienagannym stylem.

Dopełnieniem dolnych i górnych zimowych stylizacji dla obu płci są wyraziste dodatki o galanteryjnym charakterze, czyli piękne portfele, torebki i zegarki. W tym sezonie jeden z najpopularniejszych w Polsce multibrandów prezentuje dżentelmenom i damom w swoim sklepie zarówno modele w stylu glamour od Love Moschino czy Versace, jak i utrzymaną w minimalistycznym duchu galanterię od Calvin Klein.

Stylowe buty na zimową porę, wygodne kapcie do domu oraz stylizacyjne akcesoria dla kobiet i mężczyzn można znaleźć na oficjalnej stronie multibrandowego sklepu internetowego eobuwie.pl. W poszukiwaniu obuwia na sezon zimowy można też udać się do jednego ze sklepów stacjonarnych marki i skorzystać ze znajdującego się tam skanera 3D celem idealnego dopasowania rozmiaru buta do swoich stóp.

W przedświątecznym i przed karnawałowym zabieganiu klienci eobuwie.pl mogą skorzystać też z usługi "Przymierz, zanim zapłacisz". Dzięki niej, zamiast zamawiać produkty do domu i marnować czas na ewentualne zwroty, mogą najpierw przymierzyć je w dowolnym salonie sprzedaży i zapłacić tylko za to, co naprawdę im odpowiada.