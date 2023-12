Motorola oraz Pantone, ponownie łączą siły. W ogłoszonym 7 grudnia kolorze roku 2024 Pantone – Peach Fuzz – dostępne będą dwa modele smartfonów Motorola: razr 40 ultra oraz edge 40 neo.

mat. prasowy

Kolor roku to program edukacyjny Instytutu Pantone, który już od 25 lat odzwierciedla symboliczną naturę koloru. Kolorem roku 2024 Pantone został aksamitny i delikatny brzoskwiniowy odcień PANTONE 13-1023 Peach Fuzz. Uosabia on uczucia wspólnoty, społeczności oraz współpracy – skupia się na najbardziej pozytywnych ludzkich emocjach.

- W miarę jak technologia splata się z ludzką naturą, jesteśmy przekonani, że kolor może być narzędziem do wyrażania głębokich emocji i doznawania zupełnie nowych wrażeń podczas korzystania z naszych smartfonów. Pozwala wykraczać poza urządzenia i oprogramowanie. Kolor roku 2024 Pantone właśnie to umożliwia, gdyż łączy świat wirtualny, w którym spędzamy dużo czasu, z pragnieniem nawiązywania kontaktów i poprawiania naszego samopoczucia – mówi Ruben Castano, Head of Customer Experience and Design w Motorola.

Peach Fuzz, inspiruje do wzmacniania więzi międzyludzkich i świetnie wpisuje się w misję marki Motorola – by uczynić technologię bardziej dostępną i pomóc ludziom w tym, o czym często dziś zapominamy – w nawiązywaniu nowych kontaktów za pomocą smartfona. PANTONE 13-1023 Peach Fuzz należy do grupy kolorów, które promieniują ciepłem. Odcieniem jest zbliżony do barwy ludzkiej skóry i w psychologii kolorów jego odbiór uspokaja, budzi emocje koncentrujące się na zmysłach – wzbogacające ciało, ale także umysł i duszę. Decydując jakie urządzenia będą dostępne w nowym kolorze, Motorola uznała, że ideę najlepiej wpisują się dwa modele: motorola razr 40 ultra oraz edge 40 neo.

Dostępny na całym świecie smartfon motorola razr 40 ultra znakomicie nadaje się do komunikacji, a dzięki kultowej składanej konstrukcji pozwala osobom o wyrazistym charakterze wyróżnić się z tłumu. Jest też urządzeniem, które może być znakomitą wizytówką dla użytkownika – świetnie nadaje się jako uzupełnienie stylizacji, a jego innowacyjność wyrażająca się między innymi w obecności dużego zewnętrznego ekranu, ułatwia obsługę smartfona oraz daje nowe możliwości fanom fotografii.

Motorola edge 40 neo to natomiast smartfon, które stawia kolor w samym centrum wzornictwa. Ciepły odcień Peach Fuzz oraz połączenie wegańskiej skóry uzupełniają klasyczny i pięknie wyprofilowany design smartfona – angażują zmysły i rozpalają wyobraźnię. Model edge 40 neo to także urządzenie, które wyróżnia się szeroką funkcjonalnością oraz korzystną ceną.

Oba smartfony oferują najnowsze oprogramowanie Motorola: Moto Unplugged oraz Family Space, które pozwalają zachować równowagę pomiędzy korzystaniem ze smartfona i odpoczynkiem. Moto Unplugged zachęca do robienia przerw w korzystaniu ze smartfona, dzięki czemu mamy więcej czasu na pielęgnowanie więzi międzyludzkich. Family Space daje natomiast rodzinom możliwości wspólnego, ale przede wszystkim – świadomego odkrywania oraz korzystania z najnowocześniejszych technologii.

- Motorola stara się łączyć najlepsze rozwiązania technologiczne z wyrafinowanym wzornictwem oraz kolorystyką, ponieważ smartfony już dawno przestały być wyłącznie elektronicznym gadżetem. Mamy je ciągle ze sobą, dzięki z nim budujemy relacje i w dużym stopniu wyrażają one nasz charakter oraz definiują nasz osobisty styl - dodaje Anna Staszyńska, Head of Marketing w firmie Motorola. - Nowy kolor roku, Peach Fuzz, reprezentuje jedną z najważniejszych ludzkich potrzeb – dążenie do budowania nowych więzi. Mamy nadzieję, że spodoba się wszystkim osobom, które traktują technologię jako pomost do nawiązywania znajomości i to nie tylko tych w świecie wirtualnym. Kolor naszego smartfona wiele o nas mówi ludziom z naszego otoczenia.

Smartfony motorola razr 40 ultra oraz motorola edge 40 neo w kolorze roku 2024 Pantone już wkrótce będą dostępne w Polsce.