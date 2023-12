Idealny wybór między prezentem uniwersalnym a osobistym. Podaruj bliskim doświadczenie With Love

Praktyka czyni mistrza, chyba że ta doskonalona umiejętność dotyczy... wyboru prezentów świątecznych. Tak się składa, że mnóstwo osób co roku staje przed dylematem, co podarować najbliższym pod choinkę, i wciąż ma z tym wyraźny kłopot. Przedmioty? Przecież tyle ich jest. Może warto więc podążyć trendem, który większy nacisk kładzie nie na rzeczy, a na całe doświadczenia? To na nich opiera się właśnie marka With Love.

Prezentujemy świąteczny prezentownik With Love, w którym znajdziecie zestawy zapachów uosabiających moc żywiołów. Materiały prasowe / With Love

UWAGA: Czytelnicy serwisu na:Temat mogą skorzystać ze zniżki 20 proc. na zapachy With Love, by kupić je na prezent dla siebie czy swoich bliskich. Wystarczy, że przy zakupach w oficjalnym sklepie marki posłużą się kodem o treści: NATEMAT.

Doświadczenie, które odnosi się do równowagi, miłości, obfitości, koncentracji lub snu, reprezentuje idealny wybór między czymś uniwersalnym a osobistym. Uniwersalnym, bo przecież te wartości bliskie są każdemu człowiekowi. Osobistym, bo przekute w namacalne prezenty doświadczenia skierowane są wszak do konkretnych osób. Zestawy wyrafinowanych zapachów With Love to takie uformowane doświadczenia.

Przed wejściem w ten świat aromatów poszukujący prezentów pod choinkę powinni zorientować się nieco w żywiołach. Pomoże im w tym miniprzewodnik opracowany przez markę With Love. Przybliża on ideę żywiołów (powiązanych z emocjami, a te z zapachami) i wskazuje drogę do: Harmonii, Przyjemności, Obfitości, Miłości, Spokoju i Energii. Prezentujemy go poniżej z osobnymi galeriami dla każdego "zapachowego" żywiołu.

Ogień

Cel: Miłość / Obfitość Emocje odczuwane w równowadze: radość, witalność, akceptacja. Emocje odczuwane w nierównowadze: nerwowość, rozedrganie, zagubienie. Podstawowa potrzeba: wolność.

Opis: Odpowiednikiem ognia w zapachach są nuty dymu w połączeniu z nutami drzew czy traw (Sandalwood, Vetiver). Kompozycja na bazie labdanum i oponaxa z nutą dymną brzozy i jałowca. Element ognia jest siłą, która może zmienić stany materii w płynny lub gazowy. Może przekształcić materię w nicość. Cechami tego żywiołu są gorąco, subtelność, ostrość, lekkość, przejrzystość oraz suchość. Głównym celem ognia jest przemiana, transformacja, spalenie tego, co było, po to, aby w tych zgliszczach utworzyć coś nowego. Ogień współdziała ze słońcem, z solarnością, energią męską, jest żywiołem sprawczym, odpowiedzialnym za żądze i pasje w nas.

• Produkty oznaczone "słoneczkiem" wspomagają energię, witalność i koncentrację.

• Produkty oznaczone symbolem "księżyca" wspierają wyciszenie i relaks.

Powietrze

Cel: Obfitość / Balans Emocje odczuwane w równowadze: radość, witalność, akceptację. Emocje odczuwane w nierównowadze: nerwowość, rozedrganie, zagubienie. Podstawowa potrzeba: wolność. Opis: Odpowiednikiem Powietrza w zapachach są nuty zielone i owocowe: białe kwiaty, kwiat wiśni, róża Wanilia, ambra, wetiwer. Często zapach świeżego i orzeźwiającego powietrza jest odczuwalny zaraz po ulewnej burzy, w trakcie której dochodzi do wyładowań atmosferycznych i wyzwolenia cząsteczek naładowanych ujemnie. Każdy z nowo powstałych pojedynczych atomów tlenu łączy się w trójki, tworząc ozon (O3).

Ziemia

Cel: Koncentracja / Dobry sen / Ukojenie Emocje odczuwane w równowadze: miłość, wybaczenie. Emocje odczuwane w nierównowadze: nadmierny materializm, rozchwianie, zazdrość. Podstawowa potrzeba: spokój Opis: Odpowiednikiem Ziemi w zapachach są nuty zielone czy balsamiczne. Zapach: wilgotny, świeży, ziemisty, ziemia po deszczu, mokry asfalt. Bardzo mocny, świeży (ozonowy) i wyrazisty zapach przekopanej ziemi. Ludzki mózg bardzo dobrze zna i rozpoznaje ten zapach: Ziemia to najbliższy człowiekowi spośród 4 żywiołów, podstawa dla wszystkich pozostałych. Mamy z nią nieustający kontakt – kiedy chodzimy, siadamy, jemy, pracujemy. Ziemia jest najbardziej fizycznym z żywiołów, związanym ze zdrowiem, siłą, ale też ze strukturą i trwałością.

Woda

Cel: Ochrona / Wdzięczność Emocje odczuwane w równowadze: miłość, wdzięczność, empatia. Emocje odczuwane w nierównowadze: poczucie niedostatku i niespełnienia, podatność na zranienie. Podstawowa potrzeba: akceptacja

Opis: Odpowiednikiem WODY w zapachach są neutralne nuty oraz zapach ziemisty, torfowy, kwiatowy, trawiasty. Wrażenia zapachowe związane z wodą będą zależały nie tylko od wrażliwości osoby oceniającej, ale także odilości i rodzaju substancji znajdujących się w wodzie, a także samej temperatury wody.

Przestrzeń

Cel: Równowaga / Miłość Emocje odczuwane w równowadze: miłość, współczucie, spokój. Emocje odczuwane w nierównowadze: poczucie oddzielenia, niedostatku, niepokój. Podstawowa potrzeba: harmonia.

Opis: Odpowiednikiem Przestrzeni w zapachach są drzewne nuty oraz pikantne z łagodnymi akcentami kwiatowymi. Wrażenia zapachowe związane z przestrzenią można określić jako "dymiący zapach", który wciąż utrzymuje się we wszechświecie, wytworzony przez ogromną ilość energii wyemitowanej przez Wielki Wybuch prawie 14 miliardów lat temu. Nasz zmysł powonienia pozwala nam odbierać Przestrzeń tak całkowicie, że zapisuje się ona w naszej pamięci jako echo początku wszechświata. To najbardziej abstrakcyjny, bo najmniej "namacalny", ale przez to najbardziej tajemniczy żywioł spośród wszystkich pozostałych.

