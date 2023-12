Sikorski spotykał się kiedyś z aktorką z "The Crown". Była jego wielką miłością

Radosław Sikorski właśnie został powołany na ministra spraw zagranicznych w nowym rządzie Donalda Tuska. Jak wiadomo, polityk PO od lat jest mężem dziennikarki Anne Applebaum. Zanim się z nią związał spotykał się jednak z aktorką znaną z serialu "The Crown".

Radosław Sikorski umawiał się kiedyś z gwiazdą "The Crown"? Fot. Andrzej Iwanczuk/ REPORTER

Radosław Sikorski spotykał się z aktorką z "The Crown"

Radosław Sikorski studiował w Pembroke College na Uniwersytecie w Oksfordzie. To właśnie tam poznał 17-letnią wówczas Olivię Williams, która uczęszczała na Uniwersytet w Cambridge.

Williams jeszcze wtedy nie wiedziała, jaką ścieżkę zawodową powinna obrać. "Był taki dzień, w którym w swoich rękach trzymałam dwa formularze. Jeden był do uczelni prawniczej, a drugi do szkoły aktorskiej. Nigdy nie wysłałam aplikacji na prawo" – mówiła lata później w wywiadzie z portalem naekranie.pl.

"Ta decyzja była dla mnie przedłużeniem okresu nieodpowiedzialności i odsuwania w przyszłość jakichkolwiek decyzji mających na mnie wymusić odpowiedzialność. Byłam takim wolnym duchem. Nie wiązałam z tym zawodem swojej przyszłości. Na pewno nigdy nie myślałam, że to będzie moje główne źródło utrzymania" – dodała.

W rozmowie z magazynem "Viva!" aktorka znana w ostatnim czasie z roli Camilli Parker Bowles w serialu "The Crown" nie ukrywała, że Sikorski oczarował ją m.in. swoimi manierami. "Od tamtego momentu nie spotkałam mężczyzny, który witając się z kobietą, strzelał obcasami i szarmancko skłaniał głowę" – opowiadała.

Podczas trwania ich związku Sikorski wyjechał do Afganistanu, gdzie był korespondentem wojennym. Owocem tej pracy była m.in. książka "Prochy świętych" oraz zdjęcie afgańskiej rodziny zabitej w bombardowaniu, za które otrzymał prestiżową nagrodę World Press Photo.

Williams wspierała go w jego karierze i snuła razem z nim plany na przyszłość. "Nie chcę niczego więcej, tylko być z tobą wszędzie, gdziekolwiek byś nie pożeglował, gdzie byś się nie udał" – mówiła we wspomnianym wywiadzie dla "Vivy!".

Sikorski zabrał nawet ukochaną w rodzinne strony oraz pokazał jej kupiony przez nestora rodu Sikorskich zrujnowany dworek w Chobielinie.

Rozstanie nowego ministra spraw zagranicznych z Olivią Williams

Sikorski w wywiadzie-rzeka "Stefa zdekomunizowana" przyznał, że aktorka była jego wielką miłością.

"Byliśmy razem od czterech lat. Ona chciała być aktorką i zorientowała się, że historia nas rozdziela. Zrobiła później karierę w Hollywood. Grała u boku Costnera, Bruce'a Willisa i Micka Jaggera. Jest świetną aktorką. U nas chyba najbardziej zauważona w 'Szóstym zmyśle'" – powiedział.

"Nadeszło to niezwykłe lato 1989 r. Miałam 21 lat, dopiero co zaczynałam intensywne zajęcia w szkole aktorskiej. Radka port był tutaj. Musiał wrócić do Polski. Pamiętam Radka, jak siedział, trzymając moje buty do stepowania. On chciał zbawiać Polskę, a ja uczyłam się tańczyć. Ja wybrałam buty do stepowania, on –białego rumaka. Każde z nas poszło swoją drogą" – tak o rozstaniu ze swoją studencką miłością mówiła Williams w wywiadzie z "Vivą!".

Po rozstaniu z aktorką Sikorski wszedł w związek z dziennikarką Anne Applebaum, z którą są małżeństwem od 1992 roku. Mają dwóch synów: Tadeusza i Aleksandra.