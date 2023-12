Podaruj wspaniały dźwięk w nadchodzące Święta – pomysły na prezenty dla niej i dla niego od Jabra

To sezon zakupów, prezentów i muzyki. Gdziekolwiek pójdziesz, usłyszysz świąteczne piosenki. Uwielbiasz ten klimat? Szukasz idealnego prezentu dla najbliższej osoby, która lubi słuchać muzyki, oglądać filmy lub ćwiczyć z ulubioną pylistą? Oto nasz wybór 4 najlepszych pomysłów na prezenty – komfortowe słuchawki true wireless Jabra Elite, które ucieszą każdego audiofila i nie tylko.

Flagowe słuchawki douszne Jabra Elite 10 do pracy i rozrywki

Jabra Elite 10 to najbardziej zaawansowane słuchawki douszne true wireless od Jabra. To połączenie komfortu, dźwięku i jakości rozmów, dzięki czemu jest to idealny prezent świąteczny Jabra dla Twoich bliskich… lub Ciebie! Gwarantują naprawdę wciągające wrażenia dźwięku przestrzennego z Dolby Atmos i technologią Dolby Head Tracking (śledzenia ruchów głowy). Gdy się poruszamy, dźwięk porusza się wraz z nami, otaczając nas niesamowitym brzmieniem ulubionych utworów. W połączeniu z potężnymi 10-milimetrowymi głośnikami zyskujemy nową wyrazistość muzyki i multimediów. A doskonałą eliminację hałasu zapewnia Jabra Advanced Active Noise Cancellation, która dostosowuje się do naszego otoczenia.

Słuchawki Elite 10 oferują także krystalicznie czyste połączenia dzięki technologii 6-mikrofonów, długi czas pracy na baterii (6 h i 27 h z etui), wygodne etui z funkcją ładowania bezprzewodowego, funkcję Bluetooth Multipoint, asystenta głosowego oraz łatwe parowanie. Sprawdzą się w każdej sytuacji, zarówno w pracy, jak i na co dzień. Elite 10 są pierwszymi bezprzewodowymi słuchawkami dousznymi Jabra wyposażonymi w najnowszą technologię Jabra ComfortFit redukującą nacisk na ucho i zapewniającą najbardziej naturalne i wygodne dopasowanie. Funkcja szybkiego ładowanie zapewnia nawet godzinę pracy w ciągu zaledwie 5 minut ładowania, dzięki czemu słuchawki będą zawsze gotowe, gdy tego potrzebujemy.

Model ten jest dostępny w 4 kolorach: kremowym (cream), kakowym (cocoa), tytanowo-czarnym (titanium black) i czarnym błyszczącym (gloss black).

Jabra Elite 8 Active - dla fanów spędzania czasu na treningach

Prezent dla miłośnika aktywnego trybu życia? Dobrym pomysłem będą na pewno najnowsze sportowe słuchawki douszne Jabra Elite 8 Active, które oferują niesamowity komfort użytkowania i najwyższą wytrzymałość. To najmocniejszy model słuchawek dousznych firmy Jabra, który spełnia rygorystyczne wymagania amerykańskiej normy wojskowej dotyczącej wzmocnionej elektroniki (810H) i oferuje stopień ochrony IP68. Słuchawki są całkowicie wodoszczelne, nawet przy zanurzeniu na głębokość 1,5 metra, pyłoszczelne i bez szkody przetrwają upadek z wysokości 1 metra. Także etui ładujące jest odporne na kurz i wilgoć, ze stopniem ochrony IP54. Ponadto słuchawki zapewniają duży komfort użytkowania dzięki ulepszonej technologii Jabra ShakeGrip™, która gwarantuje, że słuchawki leżą pewnie w uszach przez cały dzień bez konieczności używania skrzydełek.

Czyste, energetyczne i personalizowane brzmienie, stanowi doskonałe wsparcie podczas aktywności fizycznych. Przestrzenny dźwięk Dolby Audio zapewnia wrażenia dźwiękowe o niezwykle realistycznym wymiarze i wyrazistości, aby podkręcać treningi niesamowitą muzyką. Adaptacyjna hybrydowa aktywna redukcja hałasu (ANC) automatycznie dostosowuje poziom ANC do warunków otoczenia. Słuchawki działają do 8 godzin na baterii i do 32 godzin z wygodnym etui ładującym (z włączonym ANC), które posiada funkcję ładowania bezprzewodowego.

Elite 8 Active dostępne są w 3 kolorach: granatowym (Navy), czarnym (Black) i karmelowym (Caramel).

Jabra Elite 5 – krystalicznie czysty dźwięk

Słuchawki Jabra Elite 5 mają wiele do zaoferowania. Wyróżniają się nie tylko stylowym designem, ale też bezproblemową obsługą — łatwo łączą się z urządzeniami oraz aplikacjami, ułatwiając pracę i rozrywkę z dowolnego miejsca. Wygodnej łączności sprzyjają technologie Bluetooth Multipoint, Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair oraz asystenci głosowi Asystent Google i wbudowana Alexa, aktywowani za pomocą głosu. Dzięki technologii z 6 mikrofonami i redukcji szumu wiatru możemy prowadzić połączenia wysokiej jakości z najbliższymi osobami niezależnie od miejsca.

Elite 5 to doskonały wybór dla osób poszukujących słuchawek o eleganckiej konstrukcji. Mają kompaktowe rozmiary i umożliwiają dyskretne, wygodne dopasowanie. Model ten oferuje również najwyższej klasy hybrydową aktywną redukcję hałasu (ANC), bezprzewodowe ładowanie, regulowany korektor dźwięku oraz wytrzymałość klasy IP55 oznaczającą odporność na kurz i wodę. Dzięki 6-milimetrowym głośnikom te bezprzewodowe słuchawki true wireless emitują potężny dźwięk i mocne basy, aby cieszyć się ulubioną playlistą i jakością muzyki, która z pewnością pozytywnie Cię zaskoczy. Działają na baterii do 7 godzin i do 28 godzin z etui ładującym.

Te stylowe duńskie słuchawki dostępne są w kolorach złotego beżu (Gold Beige) i tytanowej czerni (Titanium Black).

Jabra Elite 4 – idealne do użytku służbowego i osobistego

A może szukasz prezentu dla osoby, która pracuje hybrydowo i dużo czasu spędza na tele i wideokonferencjach, a do tego lubi po pracy oglądać filmy i słuchać muzyki? Jeśli tak, to najlepszym wyborem dla niej będą słuchawki Jabra Elite 4 wyposażone w wiele funkcji do pracy i rozrywki. Zostały one zaprojektowane tak, aby zapewnić użytkownikom słuchawek najistotniejsze dla nich cechy, takie jak komfort, doskonały dźwięk i wygodę. Pozwalają łączyć się z 2 urządzeniami jednocześnie dzięki funkcji Bluetooth® Multipoint, do tego oferują łatwe parowanie za pomocą funkcji Fast Pair* i Swift Pair* oraz 6-milimetrowe głośniki zapewniające mocny dźwięk. Do tego: ANC, spersonalizowany dźwięk, dzięki korektorowi dźwięku Jabra i intuicyjnej aplikacji Sound+, technologia HearThrough oraz dostęp do muzyki poprzez Spotify Tap. Pozwalają na 5,5 h odtwarzania muzyki i 22 h z eleganckim etui (28 h z wyłączonym ANC).

Elite 4 są dostępne w modnej gamie kolorów, w tym ciemnoszarym (Dark Grey), granatowym (Navy), liliowym (Lilac) i jasnobeżowym (Light Beige).