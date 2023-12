M asz plan. W te święta staniesz się lepszym człowiekiem. Ba! Nawet przed świętami! Przez cały grudzień będziesz manifestować dobro, radość i miłość do bliźniego. Tylko dobre uczynki. Zero zawiści, zero irytacji głupotami, zero niepotrzebnej złości. Będziesz lepszym człowiekiem, tak już to słyszeliśmy. I nie żebyśmy nie wierzyli, ale…





Wiecznie wkurzeni, sfrustrowani i zmęczeni? Mamy coś specjalnie dla was

redakcja naTemat.pl

Masz plan. W te święta staniesz się lepszym człowiekiem. Ba! Nawet przed świętami! Przez cały grudzień będziesz manifestować dobro, radość i miłość do bliźniego. Tylko dobre uczynki. Zero zawiści, zero irytacji głupotami, zero niepotrzebnej złości. Będziesz lepszym człowiekiem, tak już to słyszeliśmy. I nie żebyśmy nie wierzyli, ale…