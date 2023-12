G rudzień to czas, w którym szykujemy się do Świąt, robimy większe zakupy, przyrządzamy specjalne dania. Marka Haier przedstawia propozycję świątecznych przepisów niczym z 5-gwiazdkowej restauracji. Dzięki urządzeniom do zabudowy oraz aplikacji hOn, każdy użytkownik będzie mógł stworzyć dania na miarę prawdziwego szefa kuchni we własnym zaciszu domowym.





Gotuj z Haier – propozycje świątecznych przepisów

Artykuł PR-owy Haier

Grudzień to czas, w którym szykujemy się do Świąt, robimy większe zakupy, przyrządzamy specjalne dania. Marka Haier przedstawia propozycję świątecznych przepisów niczym z 5-gwiazdkowej restauracji. Dzięki urządzeniom do zabudowy oraz aplikacji hOn, każdy użytkownik będzie mógł stworzyć dania na miarę prawdziwego szefa kuchni we własnym zaciszu domowym.