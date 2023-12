P omagać warto cały rok, nie tylko od Święta. Tymczasem to właśnie w okresie, w którym nasze serca rozgrzewa bożonarodzeniowe ciepło, najchętniej wspieramy różnego rodzaju organizacje pomocowe. Czy nie byłoby jednak przyjemniej, gdyby świąteczny duch towarzyszył nam cały rok? Do regularnego praktykowania sztuki pomagania chce nas przekonać firma Maczfit, która we współpracy z Fundacją Herosi zainaugurowała kampanię: „Podaruj pomoc NA CAŁY RAK”.





Podaruj pomoc NA CAŁY RAK. Oto kampania, którą warto wspierać

redakcja naTemat.pl

