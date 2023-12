Świąteczne zestawy GLOV – prezenty, które sprawią radość kobietom w każdym wieku!

Święta to czas radości, miłości i obdarowywania bliskich przemyślanymi prezentami prosto z serca. Dlatego w tym roku postaw na oryginalność i podaruj swoim najbliższym coś, co sprawi im prawdziwą przyjemność. Marka GLOV przygotowała specjalne zestawy prezentowe, które z pewnością ucieszą zarówno miłośniczki urody, jak i kobiety, które cenią sobie praktyczność. Oto kilka propozycji od GLOV.

Fot. materiały prasowe

Magiczne loki bez ciepła – GLOV COOLCURL i Dream Curl SET dla młodych fanek pięknych fal

Święta to czas, kiedy pragniemy obdarować naszych bliskich nie tylko prezentami, ale również chwilami radości. Prawie każda młoda dama marzy o pięknych lokach! W tym przypadku warto postawić na zdrowie jej delikatnych włosów: idealnym rozwiązaniem będzie GLOV COOLCURL Zestaw do KRĘCENIA WŁOSÓW bez użycia ciepła. Co więcej, po założeniu wałka na włosy, można wygodnie spać, aby obudzić się z burzą pięknych loków! Prezent doskonały również dla dziewczynek, które będą przystępować do Pierwszej Komunii Świętej!

Dla przyjaciółki: GLOV ZESTAW GĄBECZEK DO MAKIJAŻU

Twoja przyjaciółka zawsze stawia na perfekcyjny makijaż? Podaruj jej zestaw z gąbeczkami do podkładu i aplikatorem do korektora. Mango Set to nie tylko praktyczne narzędzia, ale także stylowy i słodki dodatek do każdej toaletki.

Dla podróżniczki: GLOV Travel SET

Dla kobiety, która często podróżuje, idealnym prezentem będzie zestaw do zmywania makijażu i pielęgnacji skóry. W kompaktowych rozmiarach i modnym odcieniu różu – zestaw Travel Set to niezbędny towarzysz każdej podróży. Dzięki niemu spakowanie wszystkiego, co potrzebne, do bagażu podręcznego, nie będzie już problemem.

Dla nastolatki: GLOV Bunny Together SET

Co podarować nastolatce? Z pewnością ucieszy ją zestaw do pielęgnacji i demakijażu w towarzystwie słodkich pluszowych uszek. Zestaw Bunny Together to nie tylko praktyczne produkty, ale również uroczy dodatek do codziennej rutyny.

Dla mamy: GLOV Sahasrara Chakra SET

Dużo miłości, przytulności i zdrowia dla każdej mamy na święta! Jak wyrazić to prezentem? Polecamy zestaw Sahasrara Chakra. Mięciutki turban i maska do włosów Hair Harmony w to prawdziwe spa dla włosów, które zasługują na szczególną pielęgnację. Każda mama doceni ten zestaw!

Dla świeżo poślubionej młodej mężatki lub dla przyjaciółki na wieczór panieński – GLOV Wifey Set

W zestawie bestsellerowa rękawiczka do demakijażu GLOV w delikatnym odcieniu Ivory, urocza opaska do włosów Bunny Ears w nowym, szlachetnym kolorze szampańskim z misternym złotym haftem „Wifey”, oraz aksamitna opaska na oczy. Wszystko to elegancko zapakowane w kosmetyczkę o modnym wzorze imitującym skórę węża. To doskonały pomysł na efektowny prezent na wieczór panieński!

Dla wszystkich kochających makijaż: GLOV Matcha Latte SET

Zestaw Matcha Latte to doskonałe połączenie makijażu i demakijażu. Pędzel Kabuki i delikatne płatki GLOV w odcieniu mięty sprawią, że każda kobieta poczuje się wyjątkowo i pięknie.

Dla mamy i dziecka: GLOV Mommy and Me SET

Dwa ultrachłonne pielęgnacyjne turbany do włosów dla dorosłych i dzieci – to propozycja dla mam, które chcą dzielić z dzieckiem chwile pielęgnacji i relaksu. Idealny zestaw do domowego SPA – tak tworzą się najlepsze wspomnienia z dzieciństwa!

Dla zakochanej: GLOV Perfect Lips SET

Akcesorium do peelingu ust i masełko do pielęgnacji to propozycja dla wszystkich dziewczyn i kobiet, które pragną zadbać o piękne i zadbane usta, szczególnie w chłodniejsze dni. Idealny zestaw dla zakochanych, bo… wiadomo ;-) Niech pocałunkom nie będzie końca!

Niech te święta będą wyjątkowe dzięki oryginalnym prezentom od GLOV. Spraw, aby bliskie Ci osoby poczuły się wyjątkowo i pięknie, dbając jednocześnie o swoją urodę i komfort. Więcej informacji: glov.co

Świąteczny konkurs na Instagramie GLOV: codziennie wygrywaj wyjątkowe prezenty!

Nie zapomnij zajrzeć na oficjalne konto Instagram GLOV, ponieważ od 1 grudnia aż do Wigilii trwa wyjątkowy konkurs! Masz szansę zdobyć niepowtarzalne prezenty z kolekcji świątecznej GLOV i sprawić, że te święta staną się jeszcze bardziej magiczne.

Wystarczy, że wejdziesz na profil @glov.official, polubisz konkursowy post i pod nim oznaczysz przyjaciółkę, z którą chciałabyś podzielić się zdobytymi nagrodami. To proste i przyjemne – idealne, aby poczuć prawdziwą atmosferę świąt już teraz!

Nie przegap tej szansy na wyjątkowe prezenty od GLOV! Weź udział w konkursie i spraw, aby te święta były jeszcze bardziej magiczne i pełne radości. #GLOVChristmas #KonkursGLOV