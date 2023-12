Ostry obraz i znakomite pole widzenia. Topowy prezent dla miłośnika lornetkowania czy podróżowania

Masz w swoim najbliższym otoczeniu miłośnika lornetkowania i jesteś na etapie poszukiwania dla tej osoby prezentu? A może wyjeżdżasz na Święta gdzieś dalej i przydałyby się sprzęt do przybliżania jakichś ciekawych widoków? Jeśli nie znasz się na tego rodzaju przyrządach optycznych, to podpowiadamy, że możesz zdać się na lornetkę MONARCH M7. Jako prezent dla kogoś lub ciebie celująco przeprowadzi misję oglądania.

MONARCH M7 to przeznaczona do intensywnego użytkowania nowoczesna lornetka z obiektywami o średnicy 30 mm lub 42 mm. Jako prezent dla kogoś lub ciebie celująco przeprowadzi misję oglądania. Materiały prasowe / Nikon

Świąteczna propozycja Nikon, światowej marki produktów wykorzystujących technologie optyczne, to przeznaczona do intensywnego użytkowania nowoczesna lornetka z obiektywami o średnicy 30 mm lub 42 mm. Co ważne, można z niej zrobić dobry użytek również wtedy, gdy warunki oświetleniowe pozostawiają bardzo wiele do życzenia. Przy jej tworzeniu postawiono bowiem na wysoką jakość wykonania i zaawansowany układ optyczny.

Lornetka korzysta z autorskich wysokojakościowych soczewek ze szkła ED (o superniskiej dyspersji), odblaskowej lustrzanej powłoki dielektrycznej i powłoki korygującej przesunięcia fazowe fal świetlnych. Dla laika brzmi to jak czarna magia, ale wszystkie te rozwiązania sprowadzają się do tego, że powstający w lornetce obraz jest ostry i jasny, z wiernym odzwierciedleniem rzeczywistości i naturalnym odwzorowaniem kolorów. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają także wysoką transmisję światła.

"Łapany" w całym zakresie widma widzialnego obraz w wysokiej rozdzielczości to najważniejszy, ale nie jedyny atut modelu MONARCH M7. Zaprojektowaną przez Nikon lornetkę o solidnej konstrukcji można łatwo przystawić do oczu w odległości odpowiedniej dla prawidłowego widzenia. Jest to możliwe dzięki obracanym i przesuwanym gumowym muszlom ocznym o wielostopniowej regulacji.

Kolejna zaleta zaawansowanej lornetki to znakomite pole widzenia, nawet w przypadku okularników. To przede wszystkim zasługa dużego odsunięcia źrenicy wyjściowej, na jakie zdecydowali się projektanci tego przyrządu do obserwacji. Ta spora odległość sprawia, że najnowszej generacji lornetka umożliwia szybkie umieszczenie pożądanego obiektu w zasięgu wzroku. Krótko mówiąc, można zobaczyć dużo i w szczegółach.

Częsty i wywołujący zmartwienia problem gubienia zaślepki ochronnej w terenie przez użytkowników lornetek MONARCH M7 eliminuje dzięki praktycznym, opuszczanym w dół pokrywkom obiektywów. Poza bardzo wygodną obsługą lornetka może też pochwalić się wytrzymałością w zderzeniu z rozmaitymi czynnikami w otoczeniu. Jest całkowicie odporna na wodę i osiadanie wilgoci, a więc zabezpieczona przed zaparowaniem.

Dzięki pokryciu gumą ochronną lornetka firmy Nikon cechuje się imponującą odpornością na wstrząsy. Gumowe elementy korpusu gwarantują przy tym pewny i wygodny chwyt. Sam korpus jest lekki, co zawdzięcza żywicy poliwęglanowej wzmocnionej włóknem szklanym. Zastosowane w lornetce szkło ekologiczne nie zawiera ani ołowiu, ani arsenu. Lornetkę możemy wygodnie i komfortowo nosić dzięki szerokiemu i elastycznemu paskowi z neoprenu.