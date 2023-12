Prezent, który zawsze jest dobrym pomysłem. Przedstawiamy książkowe hity idealne pod choinkę

Nie od dziś wiadomo, że książka jest doskonałym prezentem nie tylko tym gwiazdkowym. To gwarancja wspaniale spędzonego wolnego czasu. Oto krótki przewodnik wydawnictwa Świat Książki po bestsellerach, które uszczęśliwią każdego mola książkowego. W ofercie tego wydawcy dominuje literatura piękna, a ta idealnie współgra ze świąteczną magią. Mamy więc już punkt zaczepienia, teraz przypatrzmy się nowościom.

Razem w wyd. Świat Książki przedstawiamy książkowe hity idealne pod choinkę Fot. Andreea Radu // Unsplash

Kolekcja Klasyki Literatury

Elegancka Kolekcja Klasyki Literatury to nowa seria, w której Świat Książki raczy swoich czytelników największymi tytułami w historii literatury. Od Anny Kareniny w nowym tłumaczeniu wybitnego Jana Cichockiego, przez jedną z najpiękniejszych powieści Charlesa Dickensa – Wielkie nadzieje i pełną wartkiej akcji „powieść płaszcza i szpady” Trzej muszkieterowie. Świąteczny nastrój podkreśli jedna z najpiękniejszych książek o Bożym Narodzeniu – Opowieść wigilijna. Wydawnictwo słynie z dbałości o szatę graficzną i edytorską, czego dowodem są wydania z barwionymi brzegami, które cieszą się niezwykłym powodzeniem.

Twórczość Jakuba Żulczyka

Wydawnictwo zachęca także do poznania Warszawy Jakuba Żulczyka. Trzy głośne powieści zabierające czytelnika pod powierzchnię mrocznej stolicy, to bezkompromisowa wiwsekcja ludzkich zachowań i kultowe tytuły, których nie sposób nie znać. Mega bestsellerowe Ślepnąc od świateł wraz z długo wyczekiwaną kontynuacją pt. Dawno temu w Warszawie oraz Informacja zwrotna - antykryminał, którego hitowa ekranizacja z Arkiem Jakubikiem właśnie trafiła na Netflixa.

Świat magii i ludowych wierzeń

Miłośnicy magii ludowej i ziół zachwycą się książkami Joanny Laprus – Słowiańskie Boginie ziół i Słowiańskie rośliny czarowne, które podbijają serca rzeszy czytelników. Autorka zaprasza w czarującą podróż do czasów na granicy światów, między tym, co przeszłe, a tym, co obecne. Gdzie przechadzają się mityczne Rusałki, Dziwożony, Boginie i wiele innych nadprzyrodzonych postaci. Joanna Laprus jako pasjonatka etnobotaniki wprowadza w świat zaklęć i magicznego zastosowania ziół, a wszystko okraszone jest niezwykłymi ilustracjami Marty Jamróg z Jasielskiej Pracowni Ikon oraz Marty Sosenki. Pozostając w ziołowo-magicznym klimacie, w te święta warto podarować bliskim Czarowny kalendarz 2024, który łączy w sobie poradnik, magiczny zielnik oraz słowiański kalendarz.

Dla pasjonatów podróży i przyrody

W Świecie Książki można znaleźć wiele poradników i reportaży dla pasjonatów podróży oraz przyrody. Od wielu lat niezwykle lubianym i cenionym przewodnikiem po Japonii jest podróżnik – Piotr Milewski, który w tym roku zachęca do poznania Tokio i jego barwnych mieszkańców.

Na niezwykłą przygodę zaprasza Darek Karp, znany biebrzański Indianin nazywany Szarym Wilkiem. Wystarczy otworzyć pierwszą stronę Zwierząt biebrzańskich lasów, by zachwycić się niezwykłymi opowieściami znad dziewiczej Biebrzy, gdzie z majestatem przechadza się jej król – łoś, a jego ścieżki przecinają dziki, jelenie i wiele innych zwierząt, które zostały uwiecznione na unikalnych fotografiach samego Autora.

Ci, którzy zastanawiają się, jak wiele zawdzięczamy roślinom, znajdą odpowiedź w książce Roberta Rienta: Wizje roślin, czyli pięćdziesiąt roślin leczniczych i jeden grzyb. To barwna, pełna ludowej magii i najnowszych badań naukowych opowieść o drzewach, kwiatach, ziołach oraz tajemnych roślinach mocy.

Literatura obyczajowa

Gwarancją udanego prezentu są książki wspaniałych, uwielbianych na całym świecie autorek – Kristin Hannah, specjalistki od wzruszeń, Nory Roberts – królowej literatury obyczajowej oraz Santy Montefiore, która podbija światowe listy bestsellerów. Ich powieści Na domowym froncie, Samotne brzegi oraz W samo południe usatysfakcjonują nawet najbardziej wymagającą czytelniczkę i miłośniczkę literatury obyczajowej.

Kryminały i thrillery

Dla żądnych dreszczyku emocji i strachu idealną lekturą będą kryminały i thrillery od mistrza gatunku – Mike’a Omera – Fałszywe intencje, powieść pełna psychologicznych zwrotów akcji oraz zaskakujących posunięć policji, za co jego wierni fani go kochają. Dla miłośników serii Oblicza śmierci Nory Roberts, będzie nie lada gratką kolejny tom o przygodach Eve Dallas. A tych o mocnych nerwach usatysfakcjonuje najnowszy thriller Catherine Ryan Howard: Mężczyzna bez twarzy – to wnikliwa analiza naszej problematycznej współczesnej obsesji na punkcie seryjnych morderców oraz wagi prawdy i emocji.

Oto krótka mapa po książkowych prezentach, które podbiją serca nawet najbardziej wymagających czytelników.