Świetny sposób na pierwsze kroki w kuchni azjatyckiej. Oto powody popularności Moon Wok

Zamówić ze wszystkim, co potrzebne, a nie błądzić po sklepach w poszukiwaniu składników. Czegoś się nauczyć w kuchni, a jednocześnie nie spędzać przy garach nie wiadomo, ile czasu. Czy można mieć jedno i drugie? Zamówienie standardowych dań w ramach usługi food delivery wprawdzie uwalnia od zakupów, ale na żadne "eksperymenty" w kuchni raczej nie pozwala. Dlatego tak oryginalny wydaje się koncept Moon Wok.

Moon Wok to usługa oferująca najbardziej popularne potrawy kuchni azjatyckiej oraz, okazjonalnie, te mniej znane. Są one dostarczane w boksach do gotowania, które zawierają wszystko, co jest niezbędne, aby przyrządzić zamówione dania.

Świat Smaków w Jednym Pudełku. Tak można w skrócie określić zawartość pudełek dostarczanych przez Moon Wok oferujący najbardziej popularne potrawy kuchni azjatyckiej oraz, okazjonalnie, te mniej znane, od chińskich smakołyków po japońskie specjały. Co w tym nietuzinkowego? Otóż nie są to tradycyjne pudełka, tylko boksy do gotowania zawierające wszystko, co jest niezbędne, aby przyrządzić zamówione dania.

W pachnących aromatami starannie przygotowanych zestawach Moon Wok znajdują się świeże składniki, w tym zioła, sosy, buliony i pasty. Są one dokładnie odmierzone i podzielone na porcje. Dołączone do nich proste instrukcje zrozumieją nawet osoby mające dwie "lewe ręce" do gotowania. W oparciu o całą zawartość zamawiający mogą w łatwy i edukujący dla siebie sposób przyrządzić orientalne potrawy we własnej kuchni.

– Pewnego wieczoru, gdy w mojej kuchni zamiast kulinarnych cudów, jak zwykle gościły kanapki, natrafiłam na stronę Moon Wok. Teraz wiem, że było to jak odkrycie skarbu ukrytego w zakamarkach internetu, gotowego odmienić moje podejście do gotowania i organizowania przyjęć – mówi Małgosia, jedna z klientek Moon Wok. W jej przypadku zachętą do wypróbowania usługi była potrzeba oszczędności czasu i redukcji stresu.

– Decyzję o rozpoczęciu kulinarnej przygody z MoonWok podjęłam, planując spotkanie z przyjaciółmi. Zazwyczaj przygotowywanie wielu dań na jeden wieczór było ogromnym wyzwaniem, zwłaszcza gdy większość czasu spędzałam w kuchni zamiast z gośćmi. Postanowiłam spróbować czegoś nowego, czegoś, co pozwoli mi cieszyć się towarzystwem przyjaciół, zamiast stresować się przy garach – opowiada.

Z dostarczonych pod drzwi boksów do gotowania niekoniecznie trzeba robić użytek samodzielnie. Do tworzenia w domowym zaciszu kulinarnych dzieł zachowujących autentyczne smaki rodem z Azji można przecież zaprosić znajomych, przyjaciół czy członków rodziny. W ten sposób nie jedna, a kilka osób będzie poszerzać kulinarne horyzonty, w tym akurat przypadku w ramach fascynującej kultury azjatyckiego jedzenia.

Wspólne gotowanie z przyjaciółmi zaczęło się od otwierania różnych paczuszek. Widok świeżych składników, pachnących ziół i świeżych past curry, perfekcyjnie przygotowanych i podzielonych na porcje, był jak zaproszenie do bardzo obiecującej podróży kulinarnej. Instrukcje były klarowne, nawet dla tych z nas, którzy niekoniecznie uważają się za kucharzy. Wspólnie przygotowywaliśmy dania, czując, jak kuchnia napełnia się zapachami, które przypominały mi o mojej ostatniej podróży do Azji. Małgosia Jedna z klientek usługi Moon Wok

Moon Wok przynosi więc do kuchni proste i udane przepisy pozwalające na regularne odkrywanie nowych smaków i wspólne gotowanie, również z dziećmi. Potrawy można przyrządzić szybko (w ciągu 20 minut) i wygodnie (bez wychodzenia z domu), przy okazji zdobywając wiedzę o specyfice produktów, kulturze i tradycji kulinarnej. Różnorodna oferta urozmaici codzienne posiłki, zachęcając do eksperymentowania w kuchni.

Zestawy do gotowania są nie tylko idealnym pretekstem do spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi, ale także mogą znaleźć zastosowanie w organizacji imprez tematycznych, na przykład wieczoru japońskiego. Potrawy z najbardziej egzotycznych zakątków świata sprawdzą się też jako kulinarna propozycja na randkę. Moon Wok jest też otwarty na spotkania integracyjne w firmach, warsztaty i konkursy kulinarne oraz inne eventy.

Aby skorzystać z tej foodowej usługi, wystarczy wejść na stronę www.moonwok.pl, sprawdzić menu, wybrać potrawy oraz wybrać dzień dostawy. Trzeba je zamówić z 2-dniowym wyprzedzeniem. Wynika to z troski firmy o maksymalną świeżość składników służących do przygotowywania posiłków. Zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany adres do rąk własnych. Dostawy realizowane są nawet w godzinach nocnych.

– Ta kulinarna przygoda otworzyła drzwi do świata smaków, zarówno tych, których wcześniej nie znałem, jak i tych, które pamiętam z podróży. MoonWok nie tylko dostarczył autentyczne dania, ale także sprawił, że kuchnia stała się miejscem radości i wspólnego spędzania czasu. Gotowanie przestało być obowiązkiem, stając się fascynującą przygodą, do której chętnie wracam przy każdej okazji. Odkrycie MoonWok było jak odnalezienie brakującego, magicznego składnika, który odmienił moje podejście do gotowania – mówi Małgosia.

Zainteresowanych niecodzienną usługą food delivery oraz nieco innymi kulinarnymi klimatami Moon Wok zaprasza na swoją oficjalną stronę internetową. Oprócz menu, zawierającego takie dania jak Pad Thai, Moo Shu czy Tom Yum, oraz instrukcji dostawy zamówienia dostępny jest na niej również blog poświęcony ciekawostkom na temat smaków przeróżnych dań oraz najlepszym azjatyckim przepisom.