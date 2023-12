Policja w Rzeszowie przez ponad dwa tygodnie poszukiwała 32-letniej Agnieszki M, która pod koniec listopada wyszła z domu do pobliskiego sklepu i słuch o niej zaginął. Po ponad dwóch tygodniach kobieta wróciła do domu, jak gdyby nigdy nic.

Kobieta wyszła z domu 28 listopada, a wróciła dopiero 14 grudnia KMP Rzeszów

Do zaginięcia doszło 28 listopada br. – Powiedziała tylko, że idzie do delikatesów na końcu ulicy. Miała kupić pampersy, mleko i zaraz wracać do dzieci, ale tak się nie stało. Jesteśmy załamani – opowiadali w rozmowie z "Faktem" rodzice 32-latki, którzy zgłosili sprawę na policję.

Z relacji bliskich wynikało, że kobieta wyszła z miejsca zamieszkania w Rzeszowie i do czwartku, 14 grudnia nie dawała znaku życia.

Tajemnicze zaginięcie w Rzeszowie

Kobieta jest matką pięciorga dzieci. – Może to efekt niedawnego porodu, może jakiś wstrząs? Ostatni czas był dla niej bardzo trudny. Ale aż tak bardzo nie ingerowaliśmy w jej sprawy. Nie wiemy dokładnie, co dzieje się w je głowie – mówili rodzice "Faktowi".

Brat natomiast przekonywał, że to nie był pierwszy taki wybryk kobiety. – Już się zdarzyło, że kiedyś gdzieś przepadła, ale zawsze wracała – wspominał. Jak się okazało, jeszcze w czwartek po południu kobieta wróciła do domu. – Wszystko jest w porządku. Kobiecie nic się nie stało – poinformowali policjanci.

Dzieci trafiły do placówki opiekuńczej

W czasie nieobecności matki najbliższa rodzina nie mogła zapewnić opieki pięciorgu dzieci i wszystkie musiały tymczasowo trafić do placówki opiekuńczej.

– Boleję podwójnie. Martwię się o wnuki, to co teraz przeżywają. Drżę również o los córki. Co chwilę wykręcam jej numer telefonu w nadziei, że pojawi się sygnał, że odbierze i powie, gdzie jest, co się z nią dzieje – przekazał "Faktowi" ojciec kobiety niedługo po zaginięciu.

Nie wiadomo, co działo się przez ostatnie dwa tygodnie z 32-latką. Teraz będzie musiała powalczyć o to, by odzyskać dzieci.

