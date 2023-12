Matthew Perry przedawkował ketaminę. Wyjaśniamy, czym jest ta substancja i czy jest groźna

Pod koniec października świat obiegła informacja o śmierci Matthew Perry'ego, aktora słynnego m.in. z kultowego serialu "Przyjaciele". Teraz wiadomo już też, co było pośrednią przyczyną tej tragedii – przedawkowanie ketaminy. Czym jest ten środek i w jakich przypadkach się go używa? Wyjaśniamy.

Matthew Perry – ujawniono przyczynę śmierci aktora. Fot. Jam Press/East News

"Ketamina, to środek, który jest wykorzystywany we wlewach dożylnych jako środek do znieczulenia podczas operacji. Od nastu lat prowadzone są też badania nad jego zastosowaniem offlabel w leczeniu zaburzeń depresyjnych" – napisała na Facebooku dr Maja Herman, psychiatrka, psychoterapeutka, która wcześniej gościła w podcaście naTemat "Przestępstwo (nie)doskonałe" Karoliny Opolskiej.

Doktor Herman w swoim wpisie poinformowała, że ketaminę podaje się osobom z depresją lekooporną. Nieraz występują jednak skutki uboczne.

"Najczęstszy to psychozy dysocjacyjne, czyli takie odrealnienie, coś jakby sen na jawie" – tłumaczy psychiatrka, która sama też miała tego doświadczyć podczas cięcia cesarskiego, gdy dostała wlew ketaminy.

Dr Maja Herman podkreśla też, jak ważne jest przestrzeganie środków ostrożności w przypadku zażywania tego leku – w tym obserwacja i kontrola przez doświadczony personel medyczny.

W leczeniu depresji podajemy ją w szpitalu lub w specjalnych jednodniowym ambulatoriach. Trzeba monitorować pacjenta, bo może dojść do wzrostu ciśnienia krwi lub do nadmiernej sedacji, włączając w to niewydolność ośrodka oddechowego. Czy pomaga? Tak, jest grupa pacjentów, którym to pomaga spektakularnie. Ale nie jest to lek dla wszystkich. Raczej kryteria włączenia są ostre. Jednym z przeciwwskazań jest uzależnienie od środków przeciwbólowych i psychoaktywnych oraz istnienie innych zaburzeń psychicznych niż depresja lekooporna. Dr Maja Herman Psychiatrka i psychoterapeutka tłumaczy procedurę przyjmowania ketaminy przez pacjentów.

Psychiatrka zauważa, że stężenie ketaminy u Perry'ego było o wiele za wysokie, to natomiast "wskazuje na użycie poza protokołem lekarskim, co doprowadziło do zgonu".

Warto w tym miejscu też podkreślić, że – tak jak pisaliśmy o tym już wcześniej – w raporcie koronera z sekcji zwłok aktora wyszczególniono, że do jego śmierci przyczyniły się również inne czynniki. Była to "choroba niedokrwienna serca" i "działanie buprenorfiny", a więc leku stosowanego w leczeniu uzależnienia od opioidów.

Bolesna przeszłość

Perry urodził się 19 sierpnia 1969 r. w Williamstown w stanie Massachusetts, jednak wychowywał się w Kanadzie (zanim ostatecznie przeniósł się do Los Angeles).

W 1997 roku w wyniku leczenia urazu sportowego uzależnił się od środków przeciwbólowych. Później doszło jeszcze nadużywanie alkoholu. Na odwyki wydał fortunę, jednak robił wszystko, by wyjść na prostą.

Zanim jeszcze dostał szansę w serialu "Przyjaciele", która zmieniła całe jego życie, marzył o sławie.

"Boże, możesz zrobić ze mną, co tylko zechcesz. Tylko proszę, spraw bym był sławny" – tak miał modlić się na kolanach Matthew Perry, wspomina "CNN". Zrobił to po przeczytaniu w gazecie, że inny aktor – Charlie Sheen – znowu wpakował się w jakieś kłopoty.

"Trzy tygodnie później dostałem rolę w 'Przyjaciołach'. Bóg z pewnością wysłuchał moich próśb, ale nie zapomniał też o pierwszej części tej umowy" – napisał w swojej książce "Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz".

Dlaczego Perry?

"Dlaczego ci najśmieszniejsi często pod maską błazna kryją ból, a ukojenia szukają w alkoholu i narkotykach? Czy to rola, uwielbianego przez miliony telewidzów, przyjaciela z Nowego Jorku stała się przekleństwem Matthew Perry' ego, czy też powodów tragedii należy szukać gdzie indziej?" – takie pytania postawiano we wspomnianym wcześniej materiale wideo "Przestępstwo (nie)doskonałe".

Odpowiedzi na nie udzieliła zaproszona do studia dr Maja Herman.

Czytaj także: https://natemat.pl/521044,czy-rola-chandlera-w-serialu-przyjaciele-zabila-matthew-perry-ego