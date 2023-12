Coś się w końcu zmienia. Citroen wypuszcza elektryka za 110 tysięcy złotych - bez żadnych kruczków

Co Polaków blokuje przed zakupem elektryków? Wiadomo, infrastruktura, zasięg, ale też cena. Ta jest często po prostu kosmiczna na tle spalinowych odpowiedników poszczególnych modeli aut. Ale w końcu coś się zmienia, czego dowodem jest premiera nowego modelu Citroena – ë-C3 o zasięgu do 320 km. Cena: od 110 tysięcy złotych!

Citroen e-C3 jest świetnie wyceniony. Fot. mat. prasowe

Trzeba przyznać, że na papierze to wygląda dobrze. Premiera czwartej generacji Citroena C3 wygląda jak powiew świeżego powietrza. A szczególnie ë-C3. To bowiem jedno z najtańszych elektrycznych aut na rynku – a przy okazji na tle takiej konkurencji w tej cenie w środku czujesz się dobrze, a samochód nie zniechęca cię do podróży.

Oto bowiem mamy auto niby kompaktowe, ale w miarę pojemne (bagażnik 310 litrów), do jazdy miejskiej w zupełności odpowiednie. Efektowne wizualnie, całkiem komfortowe (a raczej: takie wrażenie sprawia), z wystarczającym zasięgiem do codziennych podróży, a przede wszystkim… jak na elektryka tanie.

Citroena e-C3 można już bowiem zamawiać w ramach przedsprzedaży, a ceny startują od 110 650 zł za bazową wersję You. Z kolei za odmianę Max zapłacimy co najmniej 132 100 zł. Nie wgłębiając się w różnice między obiema wersjami – to cena bardzo konkurencyjna, przynajmniej jeśli chodzi o elektryki.

Czy ta bazowa wersja do czegokolwiek się w ogóle nadaje? Zacytujmy producenta:

Jak dla mnie, jak na auto miejskie, to już praktycznie pełne wyposażenie. Ale jeśli ktoś chce więcej, to:

Niezależnie od wersji pod maską mamy 113-konny silnik elektryczny i akumulator 44 kWh. Przekłada się on na wspomniane wcześniej 320 kilometrów zasięgu. Czyli realnie mniej, ale w tej cenie to i tak dużo. Co ważne, e-C3 może być ładowany z mocą do 100 kW, a uzupełnienie energii od 20 do 80 proc. zajmuje ok. 26 min.

Dodajmy jeszcze, że w 2025 roku zadebiutuje kolejna wersja, z jeszcze mniejszą baterią. Tam zasięg jest deklarowany nie na 320 kilometrów, a na 200. Cena: 19 900 euro. Na zachodzie to może być hit.

Aha – spalinowy C3 też oczywiście trafi na rynek. Będzie miał sto koni, a cena na razie nie jest znana.