Prawica straszy innym Kurskim. Tym ma się zająć w telewizji brat byłego prezesa TVP

Z nieoficjalnych informacji wynika, że zmiany w TVP mają być kwestią najbliższych kilku dni. W prawicowych mediach pojawiło się nazwisko kolejnego kandydata na fotel szefa Telewizji Polskiej. Jak czytamy, nowym prezesem może zostać... Jarosław Kurski z "Gazety Wyborczej", czyli brat wcześniejszego prezesa Jacka Kurskiego.

Jarosław Kurski ma znaleźć się w zarządzie TVP – twierdzą prawicowe media Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Związany z "Gazetą Wyborczą" od 1991 roku Jarosław Kurski poinformował w zeszłym tygodniu, że zrezygnuje z dalszego kierowania redakcją od 31 grudnia 2023 roku. Od kilkunastu lat był pierwszym zastępcą redaktora naczelnego gazety, czyli Adama Michnika.

"Wicenaczelnym byłem przez 17 lat. To wystarczająco długo, by na tym etapie zawodowej kariery powrócić do swojej pasji, czyli pisania. Z racji pewnego doświadczenia chciałbym to robić w 'Wyborczej' jako senior editor. 'Wyborcza' to moje życie, moje DNA" – napisał na stronie dziennika.

Prawicowe media piszą jednak w poniedziałek, że Jarosław Kurski może zostać... nowym prezesem "Telewizji Polskiej". Przez większość rządów PiS kontrolę prezesem TVP był jego młodszy brat Jacek Kurski.

"Wieści z 'miasta': Jarosław Kurski ma zostać prezesem TVP. Czy Silni razem nadal będą pisali 'Kur***a'?" – napisała na platformie X Dorota Kania, naczelna należącego do Orlenu portalu Polska Press.

Słowa Kani przywołuje należący do braci Karnowskich portal wPolityce.pl, który zauważa, że branżowy Presserwis pisał po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska, że "Kurskiemu wróżono miejsce w nowej, odpolitycznionej Telewizji Polskiej".

Zmiany w TVP

Z opublikowanych w poniedziałek ustaleń dziennikarzy "Rzeczpospolitej" wynika, że przejęcie telewizji ma nastąpić jeszcze przed świętami, a na stole są dwa scenariusze prawne.

Pierwszy zakłada rozpoczęcie procesu likwidacji spółek Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. W ramach niego zostałyby wymienione zarządy spółek, co doprowadziłoby do dalszych zmian organizacyjnych. Procedura likwidacyjna nie ma ram czasowych, można ją utrzymywać nawet przez kilka lat, podczas których dałoby się przeprowadzić wszystkie niezbędne reformy i wymienić personel publicznych mediów i PAP.

Drugi wariant zakłada tylko odwołanie zarządów na mocy specjalnej procedury z kodeksu spółek handlowych. Procedurę stosuję się w przypadku obawy o niewłaściwe gospodarowanie majątkiem spółki. Wówczas, w obu przypadkach decydujący głos leży po stronie przedstawicieli jedynego właściciela publicznych mediów, czyli Skarbu Państwa, a jego reprezentuje rząd Donalda Tuska.