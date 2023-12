BOSS Bottled świętuje swoją 25. rocznicę! Szampańska zabawa w Warszawie [ZDJĘCIA]

W 2023 roku przypada 25. rocznica powstania zapachu ikony: oryginalnej wody toaletowej BOSS Bottled. Co cztery sekundy na całym świecie ktoś kupuje jeden flakon tego zapachu, dlatego BOSS Bottled stanowi nieodzowny element męskiego rytuału pielęgnacyjnego. 4 grudnia w stolicy w Gatsby Warsaw Club odbył się wyjątkowy event, na którym nie zabrakło znanych twarzy.

BOSS Bottled świętuje swoją 25. rocznicę

BOSS Bottled to klasyczna, ponadczasowa kompozycja zapachowa, będąca hołdem dla naturalnego wyrafinowania. Zapach ten został stworzony z myślą o różnorodnych aspektach życia współczesnego mężczyzny.

Z okazji 25-lecia istnienia tego zapachu, BOSS Fragrances zaprezentowała jego nową wersję, celebrując w spektakularny sposób jego legendarny charakter i potwierdzając jego status ikony.

Twórcą tej kompozycji jest Annick Ménardo. Ten wyjątkowo trwały aromat otwiera się świeżymi, długo utrzymującymi się nutami rześkiego jabłka i pobudzających cytrusów. Gdy zapach rozwija się na skórze, pojawiają się korzenne przyprawy, które idealnie równoważą kompozycję, a na koniec ujawniają się głębokie, aksamitne akcenty drzewne.

Zapach ten jest zaprojektowany, aby towarzyszyć mężczyźnie nie tylko przez cały dzień, ale i przez dekady. 4 grudnia na evencie w Gatsby Warsaw Club bawili się ambasadorzy i gwiazdy.

Sposób, w jaki postrzegano BOSS Bottled na przestrzeni lat i różne twarze, jakie wystąpiły w kampaniach, ukazują fascynującą ewolucję jego narracji. Każdy ambasador odzwierciedlał ducha swego czasu. W latach 90. ub.w. i na początku XXI wieku dominowała wersja męskości reprezentowana przez mężczyznę noszącego nienagannie skrojony garnitur, nastawionego na sukces. Uosabiał ją Alex Lundqvist.

W 2002 roku Gabriel Aubry pokazał bardziej zrelaksowany, swobodny wizerunek z rozpiętą koszulą, a w 2008 roku model i student psychologii Marius Hordijk zaprezentował inteligentną intensywność. W 2010 roku zobaczyliśmy Ryana Reynoldsa, który zawarł w osobowości BOSS Bottled swoją wszechstronność i błyskotliwy dowcip. Wreszcie, naturalny czar Gerarda Butlera wzbogacił psyche zapachu o kolejny wymiar.

Od 25 lat BOSS Bottled inspiruje mężczyzn do podejmowania każdego wyzwania i zachęca ich, by pozostali wierni swoim podstawowym wartościom, takim jak uczciwość, rzetelność i autentyczność.

Wszechstronnie utalentowany hollywoodzki aktor Chris Hemsworth jest globalną twarzą linii BOSS Bottled od 2017 roku. Choć zyskał sławę na całym świecie, zawsze pozostaje skromny. Definiuje go znacznie więcej niż sukces, jaki osiągnął na dużym ekranie. Wielowymiarowy, inspirujący archetyp nowoczesnego BOSS-a: Hemsworth jest idealną twarzą dla kolejnego rozdziału tej kultowej rodziny zapachów.

Intensywność na najwyższym poziomie

BOSS Bottled Elixir to kompozycja najbardziej skoncentrowana, luksusowy dodatek do rodziny BOSS Bottled. Obdarzona eleganckim wyrafinowaniem, zachęca do odnalezienia w sobie wewnętrznego światła i bycia swoim własnym BOSS-em.

Nowy Elixir zachwyca mocno skoncentrowanymi luksusowymi składnikami. Kadzidło i esencja kardamonu w nutach głowy roztaczają ciepłe wibracje, a serce wypełnione wetiwerem i paczulą urzeka ziemistym aromatem. BOSS Bottled Elixir ewoluuje w bazowe nuty drewna cedrowego i absolutu labdanum, które zapewniają mu silną, drzewną tożsamość, charyzmę i eksplozję odważnej męskości.

Nowy zapach jest dziełem legendarnej mistrzyni perfumiarstwa Annick Menardo, twórczyni oryginalnego zapachu BOSS Bottled, która współpracowała ściśle z Suzy le Helley. BOSS Bottled Elixir celebruje ponowne odkrycie nowoczesnego klasyka.

