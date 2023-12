Prezentowe inspiracje last minute - oryginalne pomysły na prezent dla członków rodziny

Słyszysz Answear, myślisz kolekcje markowych ubrań. I słusznie, ale ten multibrandowy sklep nie samymi odzieżowymi propozycjami stoi. Kryje bowiem mnóstwo akcesoriów, gadżetów i innych dodatków. Jeśli jeszcze szukasz oryginalnych prezentów, to zgłoś się właśnie pod ten adres. Znajdziesz tam coś dla członków rodziny o rozmaitych gustach: amatora książek, bizneswomen, gracza etc. Może też pomoże ci w tym nasz poradnik.

Fot. materiały prasowe

PREZENTY DLA NIEJ

Dla podróżującej joginki

W szkole życia, jaką jest joga, liczy się nie tylko to, co i jak ćwiczysz, ale także gdzie ćwiczysz. Niniejsza książka to fascynujący przewodnik po najlepszych i najpiękniejszych miejscach do uprawiania jogi. Kochająca podróże miłośniczka tej właśnie dyscypliny będzie zachwycona, gdy znajdzie ów album pod choinką.

Dla początkującej tatuażystki

Indywidualizm i swoboda. Tego wszystkiego wyrazem jest tatuaż. Paniom, które nie tylko lubią tatuaże u siebie czy innych, ale także i przede wszystkim postrzegają je jako formę sztuki, można podarować na gwiazdkę ten oryginalny zestaw do wykonania tymczasowego tatuażu ze stemplem, tuszem i dekoracyjnymi kryształkami.

Dla rasowej bizneswoman

Eleganckie pióro wieczne czy markowy długopis to oprócz właściwych narzędzi do podpisywania ważnych umów również element budowania spójnego wizerunku nowoczesnej bizneswoman. Ten zestaw Hugo Boss będzie idealnym prezentem świątecznym dla pani, która w biznesie odnajduje szczęście, pasję i spełnienie.

PREZENTY DLA NIEGO

Dla mobilnego szachisty

Szachy to coś więcej niż gra. To sport, który miłośnicy rozgrywek na szachownicy uprawiają z częstotliwością godną wyczynowców. To z myślą o nich przygotowano zestaw szachów podróżnych, który pozwoli im nie rozstawać się ze swoim hobby. Zapakowany w aksamitny pokrowiec, stanie się stylowym prezentem.

Dla globalnego wizjonera

Wielki wizjoner, ktoś, na którego opiniach i prognozach polegają osoby zainteresowane tym, co przyniesie przyszłość, powinien mieć na swoim biurku gadżety, które wyrażają jego dalekosiężne zamysły. Ten wykonany z metalu globus w kolorze złota będzie właściwą ozdobą na właściwym biurku właściwego człowieka.

Dla świadomego gentlemana

Patrzący na trendy w modzie gentleman wie, że własny look buduje się również za pomocą dodatków, których kopalnią jest biżuteria. Świetnym uzupełnieniem męskiej stylizacji będzie sygnet stanowiący synonim prestiżu. Polecany tu model na gwiazdkę wykonano ze stali nierdzewnej i posiada ozdobne elementy.

PREZENTY DLA NICH

Dla wielbicieli analogu

W dobie wszechobecnej cyfryzacji wciąż po świecie stąpają ci, którzy darzą wielkim sentymentem analogowe rozwiązania, chociażby w obszarze muzyki. To właśnie oni odczują dużą radość, gdy pod choinką znajdą ten wspaniały gramofon. Manualny sprzęt zagwarantuje im analogowe doznania na najnowszym poziomie!

Dla małych "kredziarzy"

W szkole kreda kojarzy się z obowiązkami, ale przecież może być też narzędziem świetnej zabawy. Dowód? Ta oto zabawka – wykonana z drewna bambusowego tablica kredowa w kształcie laptopa. Mali użytkownicy dołączonych do niej kolorowych kred wyczarują na jej "ekranie" i "klawiaturze" swoje dziecięce wizje.

Dla praktycznych łasuchów

Czasami pojawia się potrzeba wyjścia z domu, a zarazem ochota zjedzenia przygotowanego posiłku na ciepło. Jak to pogodzić? Odpowiedzią jest ten lunchbox z funkcją podgrzewania. Dzięki temu pojemnikowi z grzałką w podstawie jedzenie stanie się ciepłe w 15-25 minut. Praktyczny prezent dla praktycznych ludzi.

Dla "małpich" dekoratorów

Małpki... kto za nimi nie przepada? A gdyby tak udekorować nimi dom, oczywiście z pełnym poszanowaniem przyrody? Temu służy właśnie dekoracja Monkey Small. Zaprojektowana w 1934 roku przez duńskiego projektanta Kaya Bojesena, zrobi z domu małpi raj, na który będzie się patrzyło z uwagą i przyjemnością!

Dla kogoś innego

Nie znalazłeś/aś swojego typu w powyższych przykładach? Nic nie szkodzi. Przedstawiony w tym tekście świąteczny poradnik prezentów last minute to tylko i aż nasze propozycje. Po więcej inspiracji prezentowych (o wiele więcej) zapraszamy serdecznie do oficjalnego sklepu internetowego multibrandu ANSWEAR.

