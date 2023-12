Tak, jeszcze zdążysz zamówić! Oto prezenty na ostatnią chwilę, które będą trafione

Wybór prezentów świątecznych to przede wszystkim odwieczny dylemat: zapytać, czy nie zapytać? Opcja numer jeden to teoretycznie pójście na łatwiznę, ale też pewniejszy sukces. Niespodzianka z kolei zawsze niesie ze sobą ryzyko, ale dobrze przygotowana na pewno nie pozostanie niezauważona. Niezależnie od tego, jakim typem “Mikołaja” jesteście, mamy dla was kilka pomysłów na prezenty last minute.

Fot. materiały prasowe

Jeśli zastanawiacie się, jaka strategia przeważa w skali kraju, nie jesteście jedyni. Allegro, we współpracy z SW Research, przeprowadziło badanie, w którym zadano, między innymi, właśnie takie pytanie. Okazuje się, że zwolennikami prezentowych niespodzianek nie ma zbyt wielu - tę strategię preferuje zaledwie 3 na 10 badanych.

Ponad połowa dorosłych otwarcie pyta, co ich bliscy czy przyjaciele chcieliby dostać pod choinkę. Sprawdza się też patent z listem do Mikołaja: aż 16 proc. badanych wciąż sporządza listy prezentów i adresuje je do siwobrodego jegomościa. Co dziesiąta osoba jest w tej kwestii nowocześniejsza - wysyła sms-a, maila, lub komunikuje się z “Mikołajem” za pośrednictwem mediów społecznościowych.

No właśnie, czy aby na pewno prezenty przynosi Mikołaj? Takiego zdania jest 60 proc. respondentów. Wśród innych odpowiedzi pojawiają się: Gwiazdor (10 proc.), Dzieciątko (7 proc.), Gwiazdka (6 proc.) i Aniołek (4 proc.). Aż 12 proc. z nas podpisuje się pod podarkami swoim własnym imieniem.

Niezależnie od tego, z jaką postacią utożsamiacie się bardziej, prezenty, tak czy inaczej, trzeba przygotować. Poniżej znajdziecie listę, którą przygotowaliśmy wspólnie z Allegro. Niech was zainspiruje!

1. Coś ciepłego

Dobrze uszyta, ciepła bluza to coś, co zawsze przyda się w szafie. Nie zaszkodzi, jeśli do tego będzie miała logo znanej firmy, a już an pewno nikt się nie obrazi, jeśli dobierzecie opcję kolorystyczną do gustu obdarowanego. Warto dodać, że ten konkretny produkt marki Adidas powstał częściowo z materiałów wykonanych z recyklingu!

2. Coś ponadczasowego

Zegarek G-Shock to nie tylko niezawodny czasomierz. To przede wszystkim kultowe akcesorium, o którym niektórzy z nas marzą nieprzerwanie od czasów podstawówki. Może czas spełnić te marzenia?

3. Coś na wakacje

Nie mówcie, że już o nich nie myślicie. A nawet jeśli wolicie polską zimę od rajskich plaż, solidna walizka na kółkach w rozmiarze kabinowym to coś, co zawsze się przyda. Kto wie, może osoba, którą zamierzacie obdarować, właśnie wybiera się na wymarzony urlop?

4. Coś na lepsze czasy

Chociaż polska gospodarka od jakiegoś czasu nas nie rozpieszcza, to jednak lepsze czasy prędzej czy później nadejdą. A wtedy warto być przygotowanym: elegancki portfel to pożądany dodatek, a do tego - świetna afirmacja potencjalnych zysków. Bo przecież jak głosi stary zwyczaj, jeśli wrzucicie do niego kilka łusek z karpia, obdarowany w przyszłym roku z pewnością nie będzie narzekał na brak gotówki.

5. Coś dziecięcego

Kotki, pieski czy dinozaury? Jakieś zwierzątka zawsze są grane w dziecięcym repertuarze. Jeśli maluch w waszej rodzinie jest fanem lub fanką miauczących przytulasów, nie zastanawiajcie się zbyt długo: taka bluza na pewno wywoła uśmiech na małej buzi. Warto być jednak ostrożnym i sprawdzić, czy aby na pewno to właśnie koty spełniają obecne standardy. Jeśli nie, na Allegro bez problemu znajdziecie również ubranka z psiakami, kapibarami czy lamami. Wystarczy poszukać.

6. Coś na prawdziwą zimę

Jeszcze przyjdzie, zobaczycie. A jak nie przyjdzie bezpośrednio do was, to zawsze można pojechać na wycieczkę tam, gdzie jednak śnieg leży nieco dłużej, niż kilka dni w roku. Do tego jednak trzeba mieć porządne botki, na przykład takie, jak te od marki Big Star. Solidnie wykonane śniegowce zapewnią ciepło nawet na najdłuższych spacerach.

7. Coś domowego

Kiedy wyjdą goście, kiedy ze stołu znikną już wszystkie talerze, kiedy można wreszcie zrelaksować się z kubkiem grzanego wina w ręku, właśnie wtedy jest czas, aby zawinąć się w cieplutki, pluszowy szlafrok. Do kompletu możecie dokupić ciepłe skarpety - będą stanowiły genialny prezentowy zestaw.

8. Coś śmiesznego

A skoro o skarpetkach mowa, te od SOXO zawsze są trafione, bo nieodmiennie wywołują na twarzach uśmiech. Opakowanie przypominające pudełko pizzy to świetna zmyłka, na pewno zaskoczy niejednego fana kolorowych “stopek”. Wzory samych skarpetek oczywiście również nie są standardowe: w zestawie otrzymacie geparda, leniwca, zebrę i ośmiornicę.

9. Coś pewnego

Pewny chwyt to ważna rzecz. W skórzanych rękawiczkach na pewno nic nie wyślizgnie się z rąk, nawet na mrozie. Klasyczne w kroju, skórzane akcesoria od Wittchen niezmiennie cieszą się renomą i nic w tym dziwnego - to prezent na lata.

10. Coś dopingującego

Jeśli znasz kogoś, kto w nowym roku chce zacząć więcej się ruszać, nie ma lepszej zachęty niż sportowy prezent. Buty treningowe Kalenji zdecydowanie mają szansę zdopingować do zwiększenia dawki wysiłku fizycznego. A przy tym są lekkie i przystosowane do amortyzacji drgań podczas biegu. W sam raz dla początkujących.