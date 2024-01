A ty wiesz, co tankujesz zimą? W dystrybutorach znajdują się specjalne mieszanki

Astrologiczna zima w pełni – choć nie zawsze to się wiąże z intensywnymi opadami śniegu, to wciąż musimy być gotowi na minusowe temperatury i niesprzyjające warunki atmosferyczne. Zbliżają się wyjazdy zimowe na ferie, więc warto się też zastanowić, czy wasze samochody, aby na pewno są gotowe na kapryśną aurę, szczególnie przed długimi trasami w górskich warunkach.

Mat. prasowe

Większość kierowców już dobrze przygotowało swój samochód na ujemne temperatury, m.in. umawiając się do warsztatu wulkanizatora na wymianę opon z letnich na zimowe. O tym większość z nas nie zapomina. Z badania przygotowanego dla Circle K wynika, że pamięta o tym aż 70 proc. kierowców. Połowa Polaków nie zapomina również, aby zawczasu zainwestować w specjalny, niezamarzający płyn do spryskiwaczy. Co ciekawe, zaledwie jedna piąta, przed okresem zimowym oddaje auto do mechanika na gruntowny przegląd i wymienia pozostałe płyny w samochodzie.

Jest jeszcze jeden zimowy aspekt, który przekłada się na lepszą ochronę silnika samochodu. Od połowy listopada tankujemy paliwo zimowe, czyli taki rodzaj, który posiada właściwości przystosowywane do ujemnych temperatur. Tylko co to właściwie oznacza?

Paliwo zimowe, czyli jakie?

O tym, że paliwa dzielą się na letnie i zimowe wie aż 60 proc. kierowców, biorących udział w badaniu Circle K. To, czym obie mieszanki się od siebie różnią, potrafi wytłumaczyć już znacznie mniej osób.

– Istnieje grupa zmotoryzowanych, którzy zdają sobie sprawę z tego, że stosowanie odpowiedniego paliwa zimowego korzystnie wpływa na pracę silnika, ale ci kierowcy nadal należą do mniejszości. Tylko 1 na 4 ankietowanych wie, jakie są różnice między letnimi a zimowymi paliwami, a jest to m.in. odmienny skład, który przekłada się na większą odporność na niskie temperatury oraz lepszą ochronę silnika – zwraca uwagę Aleksander Wasiura, dyrektor kategorii paliw i myjni w Circle K.

W ciągu roku tankujemy dwa różne rodzaje paliwa. W okresie zimowym w dystrybutorach znajdują się tzw. „paliwa zimowe”, natomiast przez resztę roku, kiedy temperatury nie spadają poniżej zera – na stacjach korzystamy z paliw letnich.

Czym się różnią paliwa zimowe od letnich?

Podstawową różnicą między letnimi a zimowymi paliwami jest przede wszystkim inny skład, który przekłada się na większą odporność na niskie temperatury oraz lepszą ochronę silnika.

Warto przy tym pamiętać, że najmocniej zimową aurę odczuwa olej napędowy, a to dlatego, że w przypadku silników diesla, użycie nieodpowiedniej mieszanki może skutkować zablokowaniem filtra. Z oleju, pod wpływem zbyt niskiej temperatury, zacznie wytrącać się parafina, która w efekcie może go zatkać. Zimowy olej napędowy charakteryzuje się obniżoną Temperaturą Zablokowania Zimnego Filtra, która wynosi -20°C. Warto zauważyć, że olej napędowy milesPLUS® zapewnia ochronę nawet do -30°C, a jego właściwości są dostosowywane do panujących warunków.

Skład zimowych paliw miles® oraz milesPLUS®, dostępnych na ponad 400 stacjach Circle K, został wzbogacony o dodatki uszlachetniające, które czyszczą i chronią silnik, wspomagając jego prawidłową pracę oraz zmniejszając awaryjność.

Benzyna nie jest, co prawda, takim “zmarzluchem” jak olej napędowy, ale ona również zmienia się na zimę. Modyfikacji ulegają parametry prężności pary - musi być ona nieco wyższa, dzięki temu samochód łatwiej “odpali” po nocy na mrozie.

Jeśli chodzi o LPG, to zimą staje się on nieco bogatszy w propan. Ten gaz lotny pozwala optymalizować ciśnienie pary, co przekłada się na usprawnienie pracy silnika.

Zimowe paliwa to udogodnienie dla naszych pojazdów, ale Circle K nie zapomina o komforcie samych kierowców. Sieć oferuje nową, bezpieczną formę płatności, jaką jest korzystanie z aplikacji mobilnej. Ten prosty krok pozwala znacznie usprawnić proces tankowania. W zaoszczędzonym czasie możecie, na przykład, poczytać więcej o korzyściach wynikających ze stosowania paliw zimowych.