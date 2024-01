Skuteczne szampony przeciwłupieżowe. Zobacz produkty, które poleca MAKEUP

Łupież jest chorobą skóry głowy spowodowaną przez grzyby drożdżopodobne (tzw. drożdżaki) z rodziny Malassezia. Objawia się on przede wszystkim białymi lub jasnożółtymi płatkami złuszczającego się naskórka, a także podrażnieniami, zaczerwienieniem i swędzeniem. Aby skutecznie uporać się z tymi dolegliwościami i wiążącym się z nimi dyskomfortem, warto sięgnąć po najbardziej skuteczne rozwiązanie w postaci dobrego szamponu przeciwłupieżowego.

Szampon a rodzaj łupieżu

Zanim wybierzesz szampon przeciwłupieżowy zwróć uwagę, czy jest on przeznaczony do łupieżu suchego czy tłustego. Niektóre kosmetyki mogą zwalczać oba rodzaje, pod warunkiem że zawierają więcej niż jedną substancję czynną. To szczególnie korzystne rozwiązanie dla osób, które nie potrafią jednoznacznie określić, z jakim rodzajem schorzenia się borykają. Większość produktów, zarówno drogeryjnych, jak i leczniczych, nastawiona jest na zwalczanie jednego typu dolegliwości.

Łupież suchy charakteryzuje się suchymi białymi płatkami powstałymi w wyniku złuszczania się chorego naskórka, które przy ruchach głowy opadają na ubranie. Często towarzyszy mu silne swędzenie i zaczerwienienie. Przyczyną jego pojawienia się może być choćby kontakt z alergenami, nieodpowiedni szampon, nadmierne stosowanie kosmetyków do stylizacji włosów, stres czy zła dieta uboga w cynk.

Przy łupieżu suchym najlepiej używać szamponów przeciwłupieżowych zawierających smołę pogazową (służy zwalczaniu łojotoku i łojotokowego zapalenia skóry), sól cynkową pirytionian, kwas salicylowy czy siarczek selenu. Zaleca się stosowanie tych produktów co trzy dni, aby skutecznie uporać się z nadmiarem łoju i złuszczeniem naskórka.

Z kolei łupież tłusty częściej występuje u osób z tendencją do łojotoku. Objawia się on żółtymi, cienkimi, warstwowymi strupami przylegającymi do skóry głowy, a także sypiącymi się jasnożółtymi łuskami. Często towarzyszy mu również stan zapalny i silny świąd. Rozwojowi drożdżaków sprzyja nadmierne wydzielanie sebum, a także nieleczony wcześniej łupież suchy.

Pierwszym krokiem do wyeliminowania tego typu schorzenia są najlepsze szampony przeciwłupieżowe o działaniu keratolitycznym, które usuwają zrogowaciały naskórek. Z czasem, w miarę poprawy kondycji skóry głowy, warto włączyć do codziennej pielęgnacji również preparaty cytostatyczne, które nie tylko eliminacją obecny łupież, ale także zapobiegają jego nawrotom.

Jakich składników szukać w szamponach przeciwłupieżowych?

Ze względu na to, że łupież wywoływany jest przez drożdżaki z rodziny Malassezia, w dobrym szamponie przeciwłupieżowym nie może zabraknąć substancji niszczących te grzyby. Należą do nich między innymi:

ketokonazol – hamuje on syntezę ergosterolu, czyli niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Dzięki temu szybciej ulega ona uszkodzeniu, a komórki grzyba obumierają. Składnik ten działa również przeciwłojotokowo, likwiduje swędzenie oraz złuszczanie skóry;

siarczek selenu – przeciwdziała rozmnażaniu grzybów oraz nadmiernemu podziałowi komórek naskórka i mieszków włosowych, dzięki czemu zmniejsza zaczerwienienie, swędzenie i nadmierne złuszczanie skóry;

pirytionian cynku – zaburza metabolizm błony komórkowej grzyba. Na tyle dobrze rozpuszcza się w wydzielinie gruczołów łojowych skóry głowy, że pozostaje na niej nawet po spłukaniu szamponu przeciwłupieżowego wodą;

pirokton olaminy – ma właściwości przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjnie, a przy tym redukuje nieprawidłowe podziały komórek naskórka.

W składzie szamponu przeciwłupieżowego często znajdziesz również substancje cytostatyczne, które zmniejszają szybkość odnawiania się komórek naskórka, a tym samym regulują ich nieprawidłowe namnażanie. Do tej grupy należą między innymi:

dziegcie – te produkty suchej destylacji drewna lub węgla kamiennego hamują syntezę DNA, zmniejszając namnażanie się komórek naskórka, a także mają działanie antyseptyczne i bakteriobójcze:

ichtiol – działa odkażająco, przeciwzapalnie i przeciwświądowo, łagodzi podrażnienia oraz spowalnia proces złuszczania się naskórka.

Należy jednak pamiętać, że działanie substancji cytostatycznych jest jedynie objawowe, dlatego po zakończeniu kuracji z użyciem tych preparatów łupież najprawdopodobniej z czasem powróci. Dużo intensywniejsze i trwalsze działanie mają składniki keratolityczne, które zmiękczają i usuwają warstwy zrogowaciałego naskórka wraz z łuskami łupieżu. Są to między innymi kwas salicylowy w stężeniu powyżej 5%, siarka w stężeniu do 2% czy mocznik w stężeniach ponad 10%. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zbyt długie stosowanie szamponów przeciwłupieżowych z tymi związkami może zaburzać fizjologiczną funkcję ochronną skóry głowy.

Oczywiście musimy pamiętać, że stosowane na co dzień środki oczyszczające oprócz zwalczania łupieżu, muszą również pielęgnować skórę głowy. Powinny one zawierać między innymi witaminy A, E oraz PP, które regenerują naskórek oraz pobudzają syntezę kolagenu, mikrokrążenie i produkcję ochronnych lipidów. W składzie skutecznego szamponu przeciwłupieżowego znajdziesz również witaminę B3, która zmniejsza łojotok oraz pantenol o działaniu odżywczym i łagodzącym. Dobrze, jeśli w tych kosmetykach znajdą się również nawilżająca gliceryna czy naturalne glinki wchłaniające nadmiar łoju skórnego.

Gdy wiesz już, jakiego typu łupież posiadasz oraz jakie substancje powinny zawierać dane kosmetyki, nie pozostaje Ci nic innego, jak tylko sięgnąć po odpowiedni preparat. Aby ułatwić sobie wybór, skorzystaj z naszego rankingu szamponów przeciwłupieżowych. Każdą z tych fantastycznych propozycji znajdziesz w drogerii internetowej MAKEUP w bardzo przystępnych cenach.

7 najlepszych szamponów przeciwłupieżowych według rankingu MAKEUP

1. Przeciwłupieżowy szampon z dwusiarczkiem selenu do włosów normalnych i przetłuszczających się Vichy Dercos Anti-Pelliculaire Anti-Dandruff Shampooing

Formuła produktu zawiera dwusiarczek selenu, czyli składnik o aktywnym działaniu przeciwgrzybiczym, kwas salicylowy ułatwiający usuwanie martwych komórek naskórka, a także ceramid R – komponent gwarantujący skórze głowy niezbędną ochronę. Dzięki swojej lekkiej formule kosmetyk nie obciąża włosów. Jego potwierdzone dermatologicznie właściwości sprawiają, że łupież znika z włosów i nie powraca nawet przez sześć tygodni po zakończonej kuracji.

2. Szampon przeciwłupieżowy La Roche-Posay Kerium DS Anti Dandruff Intensive Treatment Shampoo

Dobry szampon przeciwłupieżowy, który skutecznie oczyszcza pasma, pozostawiając uczucie świeżości i delikatności. W efekcie pukle stają się gładkie, miękkie i lśniące. Produkt podczas każdego użycia minimalizuje ilość łupieżu, a także normalizuje stan skóry głowy, usuwa świąd i dyskomfort. Zwalcza również przyczyny powstawania niechcianych białych płatków, by już po kilku tygodniach móc całkowicie pożegnać się z problemem łupieżu. Za jego skuteczność odpowiada między innymi mikrozłuszczający kwas lipohydroksylowy (LHA), który usuwa zrogowaciały naskórek, normalizuje stan skalpu i zapobiega powstawaniu łupieżu.

3. Przeciwłupieżowy szampon do włosów Uriage DS Hair Soft Balancing Shampoo

Specyfik doskonale pielęgnuje włókna i skórę głowy, a także zabezpiecza przed przesuszeniem, rozdwajaniem końcówek i swędzeniem. Równoważy również poziom nawilżenia i ogranicza nadaktywność gruczołów łojowych. Ten szampon przeciwłupieżowy charakteryzuje nie tylko skuteczne działanie, ale także przyjemny zapach i lekka konsystencja, która podczas mycia zmienia się w obfitą pianę dokładnie usuwającą zanieczyszczenia. Wśród składników aktywnych znalazły się gliceryna i ekstrakt z kwiatów hibiskusa o właściwościach nawilżających, odżywczych i regenerujących.

4. Szampon przeciwłupieżowy o działaniu złuszczającym, przeciwzapalnym i przeciwświądowym Bioderma Nodé K Keratoreducing Shampoo

Ten pozbawiony drażniących detergentów kosmetyk łagodnie, a zarazem dokładnie oczyszcza pasma oraz usuwa ze skalpu różnego rodzaju zanieczyszczenia. Jego delikatna, bezzapachowa formuła nie narusza ich równowagi hydrolipidowej, a zawartość forskoliny działa kojąco na skórę głowy. Wyciąg z żółtodrzewa minimalizuje natomiast potrzebę drapania. Szampon doskonale sprawdzi się w przypadku suchego łupieżu oraz łuszczycy.

5. Szampon przeciwłupieżowy Insight Anti Dandruff Purifying Shampoo

Leczniczy szampon przeciwłupieżowy ma za zadanie przede wszystkim pozbyć się łuszczącego naskórka i przywrócić potrzebną równowagę. Jego innowacyjna formuła łączy w sobie dobroczynne właściwości naturalnych ekstraktów z rozmarynu, szałwii czy tymianku, a przy tym nie zawiera drażniących substancji, takich jak SLS-y, SLES-y, oleje mineralne, konserwujące parabeny i alergeny. Dzięki temu kosmetyk jest bezpieczny i odpowiedni do codziennego użycia.

6. Przeciwłupieżowy szampon-żel do włosów przetłuszczających się Eucerin DermoCapillaire Anti-Dandruff Gel Shampoo

Wśród najlepszych szamponów przeciwłupieżowych ten innowacyjny produkt niemieckiej marki nie ma sobie równych. Skuteczne w działaniu składniki aktywne, takie jak klimbazol i pirokton olaminy, przywracają równowagę w obrębie skalpu, ograniczają łuszczenie się skóry i zapobiegają powstawaniu nowych patologicznych stanów. Z kolei przyjemna w stosowaniu żelowa formuła daje natychmiastowe uczucie komfortu i odświeżenia.

7. Przeciwłupieżowy szampon do włosów przetłuszczających się Depot Hair Cleansings 102 Anti-Dandruff & Sebum Control Shampoo

Kosmetyk posiada lekką konsystencję, która podczas mycia zmienia się w obfitą pianę o przyjemnej woni. Skutecznie chroni on przed stanami zapalnymi, wzmacnia mieszki i cebulki, a także zamyka łuski oraz zabezpiecza przed puszeniem i elektryzowaniem. Wolna od parabenów formuła oczyszcza i odświeża kosmyki, zapewniając lekkość i elastyczność.

Ranking stworzony na podstawie sprzedaży z roku 2023.