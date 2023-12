Zakupy last minute na Allegro! Wydłużamy czas przedświątecznych zakupów

Przedświąteczna gorączka? Zakupy na ostatnią chwilę? W tym roku Allegro zostanie świetnym Mikołajem Last Minute. Na najpopularniejszej platformie online w Polsce prezenty z dostawą następnego dnia będzie można kupić nawet w piątek 22 grudnia, a wszystko dzięki dostawom Allegro One Kurier i InPost.

Fot. materiały prasowe / 123RF

Klienci Allegro zdążyli się już przyzwyczaić, że platforma informuje o przewidywanym terminie dostawy. W piątek 22 grudnia na Allegro będzie dostępnych kilkadziesiąt milionów ofert ze specjalnym oznaczeniem "dostawa w sobotę".

To ogromne wyzwanie logistyczne, ale wiemy, że klienci tego od nas oczekują. Kupujący ufają Allegro, a my - dzięki usłudze Allegro One Kurier oraz dobrej współpracy z InPost - możemy pomóc wszystkim tym, którzy w ostatnim momencie, tuż przed świętami, chcą kupić prezenty swoim bliskim - komentuje Jakub Kłoczewiak, Chief Operating Officer w Allegro.

Przewidywany czas dostawy to efekt świetnej logistyki we współpracy z naszymi partnerami, ale też przykład coraz lepszego wykorzystania algorytmów w Allegro. Biorą one pod uwagę wiele zmiennych, w tym m.in. obliczany dzięki AI czas, w jakim sprzedający nada przesyłkę, dystans dzielący sklep od klienta, jak i wiele innych czynników, które historycznie miały wpływ na czas dostawy od poszczególnych sprzedających.

To sprawdzony model analityczny, dzięki któremu rok temu 99,8% zamówień zostało zgodnie z przewidywaniem dostarczonych przed świętami. W tym roku, dzięki rozwijaniu własnej sieci logistycznej oraz udoskonalaniu modeli analitycznych na platformie, możemy zapewnić naszym klientom jeszcze lepsze doświadczenie.