Od kilku dni mamy w Polsce bardziej jesień niż zimę. Jest dość ciepło jak na grudzień i na razie nie pada śnieg. Tymczasem ludzie mieszkający na północy i zachodzie Polski dostają ważne ostrzeżenia ws. tego, wydarzy się najbliższej nocy w pogodzie.

Na północy i zachodzie Polski dostają poważne ostrzeżenia. Chodzi o wydarzenia z najbliższych godzin. Fot. LUKASZ SOLSKI/East News

Będzie silnie wiać. Nowe alerty IMGW i RCB

"Dziś i jutro (21/22.12) prognozowany jest silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Alert RCB dla mieszkańców 9 województw" – takie ostrzeżenie dostali mieszkańcy północnej i zachodniej części naszego kraju. Porywy wiatru mogą osiągać 115 km/h. Obowiązuje tam także alert II stopnia IMGW.

W pozostałej części kraju mamy alert I stopnia. "Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu" – podało IMGW.

Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach? Prognoza

Jak przekazali wcześniej synoptycy, w ciągu kilku najbliższych dni Polska pozostawać będzie w zasięgu dynamicznie przemieszczających się z zachodu na wschód układów niżowych i związanych z nimi frontów atmosferycznych.

"Przyniesie nam to pochmurną aurę z opadami deszczu i śniegu oraz bardzo silny wiatr – w porywach nawet do 100 km/h, a w górach do 140 km/h" – wskazano.

W czwartek i piątek, od północnego zachodu, wzrośnie prędkość i porywistość zachodniego wiatru. W porywach, szczególnie w strefie nadmorskiej, wiatr osiągać może do 100 km/h.

Z kolei w sobotę i niedzielę z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie strefa opadów śniegu przechodzących w deszcz ze śniegiem i deszcz, gdzieniegdzie także marznący deszcz powodujący gołoledź.

"Ze względu na niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, silny wiatr oraz opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącego deszczu, może być utrudnione podróżowanie zarówno na lądzie (drogi, pociągi), ale też w powietrzu samoloty (ruch lotniczy) jak i morski (sztorm). Zachowajcie szczególną ostrożność na drogach, zaplanujcie podróż tak, aby zniwelować zagrożenia" – apeluje IMGW.

