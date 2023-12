Biskupi wspierali PiS, co z konkordatem? Ekspert: Musi być silna wola polityczna

Adam Nowiński

O statnie lata pokazały, jak silna jest więź między niektórymi hierarchami Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce a politykami, głównie obozu Zjednoczonej Prawicy. To sprawiło, że w społeczeństwie coraz głośniej mówi się o rozdzieleniu Kościoła od państwa i renegocjowaniu konkordatu. Czy da się to zrobić? Zdaniem profesora Pawła Boreckiego tak, ale potrzebna jest do tego silna wola polityczna, a tej od 30 lat nie ma.