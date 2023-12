"Pies przywiązany na klatce schodowej z wyprawką" – czytamy we wpisie strony KOCIE MRUKI na Facebooku powiązanej z Amicus Canis – Fundacją na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych. Do sytuacji doszło w Tomaszowie Mazowieckim na ulicy Polnej. Zwierzę zostało porzucone w Wigilię. Trwają poszukiwania "opiekuna".

Pies był przywiązany smyczą na klatce, zostawiono przy nim "wyprawkę". Fot. Facebook/KOCIE MRUKI

"Nie mam słów, chcę tylko napisać, że jeśli ktoś kojarzy właściciela psa, albo ktoś wydał niedawno tego psa komuś, niech da znać, bo porzucenie jest karalne i ja to będę tępić do, kiedy tylko starczy mi sił" – czytamy pod zdjęciem, jakie udostępniono w mediach społecznościowych.

Zwierze miało zostać już przekazane do schroniska.

"Chrześcijańskie miłosierdzie - uwiązać psa z wyprawką..." i "Nieprawdopodobne... W Wigilię. Chociaż tak naprawdę to jakie to ma znaczenie. Nie ogarniam..." – to tylko niektóre z komentarzy pod postem, który udostępniono już ponad 3,8 tys. razy.

Na facebookowej stronie KOCIE MRUKI czytamy, że jest ona prowadzona przez osobę należącą do Amicus Canis – Fundacji na Rzecz Zwierząt Skrzywdzonych.

"Strona powstała dlatego, że mamy tak dużo zwierząt pod opieką, że publikowanie ich ogłoszeń w jednym miejscu stałoby się koszmarnie chaotyczne. Dlatego dla potrzeb kotów ze schroniska i zwierząt, za które bezpośrednio ja odpowiadam, powstały KOCIE MRUKI" – czytamy we wpisie z lutego 2023 roku.

Bezmyślność albo znieczulica osoby, która porzuciła zwierzę na klatce schodowej, przywiązując je do barierki, powinna bulwersować. Niezależnie od tego, czy przy psie pozostawiono "wyprawkę".

Niestety takie zachowanie ludzi wobec bezbronnych zwierząt nie jest odosobnionym zjawiskiem.

W marcu tego roku pisaliśmy o tym, jak policjanci uratowali psa porzuconego w lesie niedaleko miejscowości Zarzecze. Ktoś wsadził zwierzę do reklamówki, zawiązał i porzucił.

Na szczęście jeszcze tego samego dnia znaleziono mu dom.

