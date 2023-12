Siła uważności - zadbaj o to, co jest w środku razem z Answear

Być tu i teraz – proste i oczywiste stwierdzenie. A teraz spróbujcie wprowadzić je w życie, choćby na kilka minut. Nie odbierajcie telefonów, nie sprawdzajcie powiadomień, nie zastanawiajcie się, czy wasze dziecko zjadło kanapkę, czy partner w drodze z pracy odbierze przesyłkę i czy na pewno wyrobicie się z deadlinem w pracy. Robi się trudniej, prawda? O tym, jak ważna dla naszego dobrostanu jest codzienna dawka uważności mówi kampania Answear: "Zadbaj o to, co jest w środku – Siła Uważności’".

Fot. materiały prasowe

To nie pierwszy raz, kiedy marka Answear zachęca nas do zadbania o swój dobrostan psychiczny. W lutym 2023, z okazji Światowego Dnia Depresji, do paczek z zakupami dodawana była specjalna przesyłka-książeczka: "Formularz zwrotu o pomoc", stworzona przez Fundację Można Zwariować.

Jej autorzy namawiali do odwiedzenia specjalnej platformy stworzonej przez Answear, na której można było znaleźć wywiady ze specjalistami z dziedziny zdrowia psychicznego oraz uzyskać informacje na temat pomocy w kryzysie psychicznym.

Potrzeba okazała się ogromna. Na przestrzeni trzech dni trwania akcji do odbiorców trafiło 7,5 tys. paczek, a wyświetleń edukacyjnych filmów przekroczyła 10 mln.

Świadomość, że na co dzień brakuje nam czasu, aby pochylić się nad swoim dobrostanem mentalnym, zachęciła Answear do kontynuowania akcji. Jej kolejna odsłona właśnie ruszyła. Tym razem na tapet trafiła praktyka mindfulness, czyli uważności. Kampania zachęca do jej zgłębiania hasłem: “Zadbaj o to, co jest w środku’’.

Answear rusza z akcją: "Zadbaj o to, co jest w środku – Siła Uważności"

– [Mindfulness] to nie tylko świecka praktyka medytacyjna, ale skuteczna metoda zarządzania stresem, pozwalająca dbać o umysł i ciało oraz swoje potrzeby. To holistyczne podejście do dobrostanu, które poprawia samoświadomość i jakość naszego życia – mówi Bogna Gąsiorowska, wiceprezeska Polskiego Instytutu mindfulness, czyli instytucji, która tym razem wspiera Answear i patronuje całej akcji.

Jakie korzyści może przynieść systematyczny trening uważności? Naukowcy twierdzą, że spore. Zgodnie z wynikami badania z 2019 roku opublikowanego w Scientific Report, wystarczy już nico ponad miesiąc regularnych praktyk z wykorzystaniem medytacji, aby zmienić struktury naszego mózgu. Efekty? Można do nich zaliczyć na przykład redukcję stresu, lęku czy niepokoju, ale to nie wszystko.

Niektóre z badań wskazują, że regularna praktyka uważności pozwala poprawić jakość snu, redukować dolegliwości bólowe, zwiększać koncentrację czy usprawnić funkcjonowanie układu odpornościowego.

Pytanie, jak nauczyć się medytować w duchu mindfulness? Jak być bardziej uważnym? Jak cieszyć się tym, co tu i teraz i czerpać z tego korzyści bez poczucia winy, że coś ważnego właśnie nam umyka? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziecie na stronie https://zadbaj.answear.com/.

Zadbaj o siebie razem z Answear

"Celem medytacji mindfulness jest świadome i intencjonalne zarządzanie uwagą" – czytamy na stronie projektu "Zadbaj o to, co jest w środku". "To umiejętność bycia tu i teraz i skupienie się na naszych myślach, uczuciach i doznaniach zmysłowych w bieżącej chwili, bez oceniania".

Jak przekonują twórcy metody mindfulness jej zaletą jest fakt, że można praktykować ja niemal nieustannie, tu i teraz. Owszem, bardziej wymagające ćwiczenia zakładają tzw. “skanowanie ciała”, ćwiczenia na siedząco czy ruchy inspirowane jogą. Niemniej jednak nawet w codzienne czynności, takie jak sprzątanie czy mycie zębów, można wpleść elementy skupienia, uważności, czyli de facto mindfulness.

Na stronie https://zadbaj.answear.com/ znajduje się obszerna “biblioteczka” materiałów, dotyczących inicjowania i wdrażania w życie praktyki mindfulness. Oprócz pozycji książkowych, w tym kultowej “Gdziekolwiek jesteś, bądź. Przewodnik uważnego życia”, autorstwa “ojca” mindfulness, Jona Kabat-Zinna, znajdziecie tam przewodnik, który pokaże wam pierwsze kroki do uważności, a także praktyczne ćwiczenia wprowadzające na poszczególne poziomy mindfulness.

W sekcji “Mindgram” znalazły się dwa krótkie wykłady o uważności autorstwa Małogorzaty Ohme. Psycholożka, prezenterka i dziennikarka opowiedziała o tym, jaką rolę mindfulness pełni w jej życiu oraz zaprezentowała ćwiczenia dla rodziców, którzy chcą praktykować uważność wraz ze swoimi dziećmi.

Uważny prezent. Answear przygotował specjalną przesyłkę

W ramach akcji "Zadbaj o to, co jest w środku – Siła Uważności" klienci Answear, tak jak poprzednim razem, mogą liczyć na specjalny prezent. Do zamówień dodawana jest przesyłka zawierająca kartę ćwiczeń z pierwszymi krokami do uważności oraz ilustrację autorstwa Mary Zalewskiej, autorki całej oprawy graficznej projektu.

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku, do paczek trafi również Notatnik Uważności, zawierający listę czynności wspierających uważność. To proste narzędzie pozwala monitorować codzienne praktyki i kontrolować ich wpływ na nasze samopoczucie.

Akcję “Zadbaj o to, co jest w środku – Siła Uważności’’ wspierają Bogna Gąsiorowska z Polskiego Instytutu mindfulness, a także Orina Krajewska i Marta Dyks, które w specjalnym spocie opowiedziały o swoich doświadczeniach z praktyką uważności i jej wpływie na ich życie.

– Nasz dobrostan psychiczny wpływa na to, jak myślimy, czujemy i działamy – jest integralną częścią naszego stanu zdrowia. Pomaga nam też określić, jak radzimy sobie ze stresem, jak odnosimy się do innych i w jaki sposób dokonujemy wyborów. Zdrowie psychiczne jest ważne na każdym etapie życia - i chcemy, żeby właśnie o tym był projekt „Zadbaj o to, co jest w środku”, zarówno ta, jak i każda kolejna jego edycja – tak cel akcji podsumowuje Anna Szwec, Marketing Coordinator w answear.com.