Skandaliczne słowa Pietrzaka o "barakach w Auschwitz". Jest reakcja ministra sprawiedliwości

Jan Pietrzak był gościem programu w Telewizji Republika. Padły tam słowa, że imigranci mogliby być kwaterowani w "barakach w Auschwitz". Na tę skandaliczną wypowiedź zareagował już minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Pietrzak mówił o migrantach i "barakach w Auschwitz". Bodnar reaguje. Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Skandaliczne słowa Pietrzaka o "barakach w Auschwitz". Jest reakcja Bodnara

"Poprosiłem Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego o zajęcie się sprawą wypowiedzi Jana Pietrzaka na antenie TV Republika oraz o wszczęcie śledztwa" – przekazał na platformie X minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Jan Pietrzak, satyryk i publicysta był gościem programu Telewizji Republika. To tam padły skandaliczne słowa, że imigranci mogliby być kwaterowani w "barakach w Auschwitz".

Co powiedział Pietrzak o migrantach?

– Ja mam okrutny żart z tymi imigrantami. Że oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki, mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, Majdanku, w Treblince, w Sztutowie, mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców – powiedział w Telewizji Republika Jan Pietrzak.

Co więcej, publicysta podkreślał, że imigranci są Polsce "wpychani nielegalnie przez Niemców". Z jego wypowiedzi wynikało, że nie uważa migrantów za winnych nawet nielegalnej próby przekroczenia granic. Stwierdził, że "nielegalne są władze, które ich wpuszczają".

– Czyli nielegalni są Niemcy – uznał Pietrzak. Prowadząca program na żart o Auschwitz zareagowała, wskazując, że był mocny, jednak za chwilę zaczęła swojego gościa usprawiedliwiać. Katarzyna Gójska stwierdziła, że Pietrzak ma "doświadczenia osobiste" z czasów II wojny światowej, które sprawiają, że "może sobie pozwolić na więcej".

– Myślę, że jestem uprawomocniony przez historię, przez losy mojej rodziny – uznał publicysta. I dodał: "zabili mi ojca, paru kuzynów, wujków (...) no to wszystko jest chyba oczywiste, nie jestem jedyny w Polsce".

Na jego słowa zdążył już zareagować wcześniej Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich. Poinformował on, że złoży zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o propagowaniu nazizmu i rasistowskich gróźb przez Pietrzaka. Złoży również skargę do KRRIT na TV Republika.