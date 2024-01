Musisz koniecznie nadrobić, jeśli ich nie znasz. Ebookpoint ogłasza promocję na mega książki

2023 dobiegł końca. Z czytelniczego punktu widzenia, to poniekąd… dobra wiadomość. W pierwszych dniach nowego roku rozpoczyna się bowiem promocja, dzięki której uzupełnicie braki w biblioteczkach. I to solidnie! Chodzi bowiem aż o 60 000 tytułów, przecenionych nawet o 98 proc. A to jeszcze nie wszystkie atrakcje, jakie w pierwszych dniach stycznia przygotował Ebookpoint.pl.

Jeśli zastanawiacie się, jak wyłowić największe perełki z tego morza promocyjnych e-booków, audiobooków, książek oraz kursów video (tak, one wszystkie podlegają promocji), nie martwcie się - mamy dla was kilka podpowiedzi.

Darmowy e-book na dobry początek roku i… więcej nagród

Zanim jednak o naszych typach, warto zaznaczyć, że oprócz noworocznej promocji, Ebookpoint.pl przygotował dla was również prezent - ebook do ściągnięcia absolutnie za darmo. Wystarczy odwiedzić stronę akcji i wybrać książkę, która najbardziej przypadnie wam do gustu. Możecie wybierać z czterech tytułów:

" Polska z widokiem. Przewodnik dla łowców panoram. 104 wieże, szczyty i inne punkty widokowe ", Nikoletta Kula, Marcin Winkiel, wyd. Bezdroża

" Jakość projektów informatycznych. Rozwój i testowanie oprogramowania ", Karolina Zmitrowicz, wyd. Helion

" Kiedy odwlekasz i narzekasz... 102 sposoby na pokonanie prokrastynacji ", Barbara Lech, wyd. Onepress,

" (nie) Wszystko o straszeniu. Przewodnik dla młodych tropicieli duchów w Polsce ", Anna Jurczyńska, wyd. Bezdroża

Który z nich najbardziej do was przemawia? Zastanówcie się dobrze, ale nie zwlekajcie. Prezenty oraz promocja na 60 000 e-booków czekają tylko przez 72 godziny, czyli od 2 do 5 stycznia.

A skoro już zaprzęgliście do pracy synapsy, możecie też pomyśleć, jaki tytuł książkowy zrobił na was największe wrażenie w 2023 roku. Swoimi przemyśleniami możecie podzielić się w konkursie, jaki Ebookpoint.pl przygotował we współpracy z siecią kin Cinema City. Warto! Do wygrania są czytniki, vouchery do kin oraz bony na zakupy w Ebookpoint.

Mega tytuły 2023 roku. Oto nasz wybór

Macie już jakieś typy z tylu głowy? Książki, które w ubiegłym roku całkowicie was zachwyciły? Wywróciły wasz świat do góry nogami? Zmieniły sposób myślenia? Zainspirowały do działania? Jeśli nie - spokojnie, jest jeszcze czas.

Poniżej prezentujemy kilka pewniaków, które z pewnością was zachwycą - upolujecie je w promocyjnej cenie, a przy okazji może nawet wygracie konkurs? Kto wie. Pewne jest natomiast to, że spędzicie co najmniej kilka cudownych godzin na lekturze.

Opowieść, która w ubiegłym roku na wielu z nas zdążyła zrobić gigantyczne wrażenie i sprawić, że spojrzeliśmy na swoje przodkinie przez zupełnie inny pryzmat. Joanna Kuciel-Frydryszak zebrała historie z życia wiejskich kobiet i opisała ich codzienność, pozbawioną nie tylko podstawowych wygód, typu miękkie łóżko czy buty na zmianę, ale i pojęć, które dla nas dzisiaj są podstawą egzystencji, takich jak choćby tak prozaiczne szczęście.

Chłopki nie miały być szczęśliwe, chłopki miały przeżyć, pracować, wyjść za mąż i rodzić dzieci. Nie oznacza to, że nie miały marzeń. Pragnęły wolności, śniły o tym, że pewnego dnia zawalczą o siebie i wygrają choćby niewielką bitwę w wojnie z patriarchatem. Udało się dopiero ich dzieciom i wnukom, ale to między innymi mieszkanki wsi budowały podwaliny pod ten równościowy sukces. Kuciel-Frydryszak wystawiła im za to najlepszy pomnik.

2. “ Zanim wystygnie kawa. Tom 1 ”, Toshikazu Kawaguchi

Poproszę kawę i szybką podróż w czasie do tego. Właśnie takie zamówienie można złożyć w pewnej kameralnej tokijskiej kawiarenki z ponad stuletnią historią. Jej właściciele chętnie zapewniają gościom niezwykłe doświadczenia. Jest tylko jeden warunek: do rzeczywistości trzeba wrócić, zanim wystygnie kawa.

Zwykły-niezwykły koncept Kawaguchiego zdobył sympatyków na całym świecie. Czytelników, którzy chętnie dowiedzieliby się, czy szybka podróż w czasie pozwala odnaleźć nowy sens w doczesnym życiu, nie brakuje na całym świecie. “Zanim wystygnie kawa” ukazało się w 35 krajach, a łączny nakład pierwszej części książki przekroczył trzy miliony sztuk.

Drugi tom cieszy się nie mniejszą popularnością, ale fani serii mają powody do zadowolenia. Wydawca zapowiada publikację trzeciej części w Polsce jeszcze w tym roku. W Japonii natomiast fani czekają już na tom szósty.

Czy 19 krótkich historii wystarczy, aby zmienić nasze myślenie o pieniądzach? Jeśli kiedykolwiek stwierdziliście ze smutkiem, że w portfelu mogłoby dzwonić wam zdecydowanie więcej monet, warto sprawdzić, czy Morgan Housel ma rację.

Jeśli do tej pory nie zapuszczaliście się na półki z poradnikami, “Psychologia pieniędzy” to najlepszy pretekst, aby w końcu to zrobić. Zarządzanie własnymi finansami to bowiem nie tylko cyferki w Excelu. To cały bagaż doświadczeń - nabytych czy też dziedziczonych - które trzeba dokładnie zweryfikować, zanim wypracujemy indywidualne, i co najważniejsze - skuteczne, metody na pomnażanie zasobów. Jeśli chcecie znaleźć się nieco bliżej rozwiązania zagadki pod tytułem: czy pieniądze dają szczęście, koniecznie zacznijcie od tej książki.

Nigdy się tego nie nauczę - taką mantrę powtarza wielu uczniów, ślęcząc nad kolejnym zadaniem z arytmetyki czy kolejną ekstremalnie długą listą francuskich słówek do zapamiętania. Z tej sytuacji można wyciągnąć dwa wnioski: pierwszy jest taki, że rzeczywiście, nauka wymaga czasu i poświęcenia. Drugi, bardziej pocieszający, brzmi: dajemy naszym mózgom zdecydowanie zbyt mały kredyt zaufania. Istnieją liczne dowody na to, że nasze możliwości poznawcze są daleko bardziej rozległe, niż nam się wydaje. Wiele z nich znajdziecie właśnie w książce Stanislasa Dehaenego.

Autor tłumaczy, jak przebiegają procesy uczenia się i wyjaśnia, po co w ogóle nam, ludziom, taka specyficzna umiejętność. W książce znajdziecie również sposoby na to, jak efektywnie poprawiać jakość tego fascynującego procesu oraz jak sprawić, aby z mozolnej orki, stał się on zabawą w zaspokajanie ciekawości.

Rodziny Monet nie trzeba przedstawiać: wielbiciele, a właściwie głównie wielbicielki, powieści z gatunku Young Adult od dawna odmieniają tytuły serii Weroniki Marczak przez wszystkie przypadki.

Wydawca opisuje wydarzenia najnowszego tomu następująco: “Hailie Monet zasmakowała w życiu wszystkiego. Rozpaczy, strachu, miłości, bogactwa, wolności. Młoda studentka medycyny liczyła, że w końcu nastała mała stabilizacja. Nic bardziej mylnego. W dniu, w którym pod drzwiami jej barcelońskiego mieszkania pojawił się Adrien Santan, wszystko zaczyna się komplikować”.

Seria, która na polskim rynku stała się fenomenem, jest przeznaczona dla czytelników 16+. Nie da się jednak ukryć, że wśród czytelników Marczak znajdują się również młodsze nastolatki. I wcale nie jest to małe grono: saga rodziny Monet sprzedała się dotychczas w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy. I choćby dlatego po książkę powinni sięgnąć również rodzice: choćby z czystej ciekawości, czego w literaturze szukają dzisiaj młodzi czytelnicy. Wnioski was zaskoczą.

6. “ Extinguish The Heat. Runda szósta ”, Katarzyna Barlińska vel P.S. HERYTIERA - "Pizgacz"

Kolejna pozycja obowiązkowa z półki YA. O ile Marczak można uznać za debiutantkę na rynku, to Pizgacz to weteranka, o uznanej pozycji. 22-latka ma na koncie sukces pokroju Remigiusza Mroza… Pomnożony co najmniej kilka razy, a jej twórczość jest najlepszym dowodem na to, że czytelnictwo wśród młodzieży nie umiera, wręcz przeciwnie.

Poniżej prezentujemy próbkę jej talentu: “Żar uczuć, gaszony przez długie lata, wciąż tli się pod warstwą popiołu i rozpala na nowo mocnym płomieniem ― jeszcze intensywniejszym niż wcześniej. Może zadziałać oczyszczająco, spopielić kłamstwa i grzechy ― stare i nowe, małe i wielkie. Niestety, może także zranić tych, którzy za bardzo się do niego zbliżą. Do dawnych kłamstw dochodzą nowe, obok starych blizn pojawiają się świeże i tylko od Victorii zależy, czy kiedyś znikną”.

7. “ Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej ”, Kai Bird, Martin J. Sherwin

Nagrodzona Pulitzerem, wybitna biografia ojca bomby atomowej, to pozycja obowiązkowa dla tych, którzy czyją niedosyt po seansie najnowszego dzieła Christophera Nolana, ale i dla tych, którzy od dawna chcieli zgłębić fenomen Prometeusza fizyki.

Robert Oppenheimer, jak wielu geniuszy, padł ofiarą własnego talentu, który w pewnym momencie stał się większy od niego samego. Książka przedstawia życie tego skomplikowanego człowieka obiektywnie, bez niepotrzebnych upiększeń, ale też sprawiedliwie, pozostawiając czytelnikowi pole do formułowania własnych wniosków i opinii.

Pomnik historii czy świadek rodzinnych dramatów i radości? W przypadku śląskich familoków rozgraniczenie nie jest takie oczywiste. Robotnicze kolonie przez lata obrosły legendami, a charakterystyczny, czerwono-ceglany krajobraz stanowił i stanowi kanwę niezliczonych opowieści: książkowych i filmowych.

Opowieść Iwanickiego wyróżnia się na tym tle o tyle, że prezentuje również praktyczną stronę projektu pod tytułem “familoki”. Autor oprowadza nas po charakterystycznych domostwach i tłumaczy, skąd wzięły się choćby kolorowe okiennice oraz jak wyglądał typowy dzień śląskiej, robotniczej rodziny,