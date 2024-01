Ewolucja nawyków: dlaczego coraz więcej osób wybiera alkohole bez procentów?

redakcja naTemat.pl

P o co w ogóle pijemy alkohol? To pytanie, które całkiem serio, zadaje sobie ostatnio spora część z nas. Wnioski, do jakich dochodzimy, coraz częściej wydają się stać w kontrze do ogólnie przyjętego zwyczaju. Lampka szampana to symbol. Ale czy ten sam symbol, lżejszy w procenty czy nawet całkowicie ich pozbawiony jest mniej ważny? Jak pokazują najnowsze dane, niekoniecznie.