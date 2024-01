Zaskakujące słowa doradcy Franciszka: Kościół powinien pozwalać kapłanom zawierać małżeństwa

Temat celibatu księży często powraca we wszelkich dyskusjach na temat stanu Kościoła Katolickiego. Tym razem jednak został poruszony przez kogoś, kto może mieć realny wpływ na zmiany w tym temacie. Arcybiskup Charles Scicluna, który jest doradcą papieża Franciszka, stwierdził, że Kościół rzymskokatolicki powinien "poważnie pomyśleć o umożliwieniu księżom zawierania małżeństw".

Doradca papieża twierdzi, że Kościół powinien zezwalać na małżeństwa księży Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Księża będą mogli zawierać małżeństwa?

Arcybiskup Charles Scicluna z Malty to wyższy rangą urzędnik Watykanu i doradca papieża Franciszka. Udzielił wywiadu dziennikowi "Times of Malta", który rozmowę z zastępcą sekretarza w biurze doktrynalnym Watykanu opublikował w niedzielę. To tam padły słowa, które wywołały zażartą dyskusję na temat celibatu księży.

– Pierwszy raz mówię to publicznie i dla niektórych osób zabrzmi to heretycko – rozpoczął arcybiskup Charles Scicluna. – Gdyby to ode mnie zależało, zrewidowałbym wymóg zachowania celibatu przez księży. Doświadczenie pokazało mi, że jest to coś, o czym musimy poważnie pomyśleć – stwierdził.

Jak tymczasem wygląda prawna sytuacja w kwestii celibatu duchownych? Z jednej strony papież Franciszek wykluczył jakąkolwiek możliwość zmiany rzymskokatolickiej reguły nakładającej na księży obowiązek zachowania celibatu. Z drugiej strony celibat jest formalną doktryną Kościoła i dlatego przyszły papież może ją zmienić. Arcybiskup Scicluna jest natomiast duchownym, który znany ze swoich dochodzeń w sprawie przestępstw związanych z wykorzystywaniem seksualnym. Jednym z argumentów za zniesieniem celibatu, które wymieni, był fakt, że księża mogli zawierać małżeństwa w pierwszym tysiącleciu historii Kościoła i że małżeństwa są dozwolone obecnie w obrządku wschodnim Kościoła katolickiego.

"Księża się zakochują"

– Gdyby to ode mnie zależało, zrewidowałbym wymóg zachowania celibatu przez księży. Doświadczenie pokazało mi, że jest to coś, o czym musimy poważnie pomyśleć – stwierdził. Podkreślił również, że nierzadkie są sytuacje, gdy księża się zakochują, a celibat każe im wybierać między życiem rodzinnym, a kapłańską posługą.

Uważa on, że: "Kościół stracił wielu wielkich księży, ponieważ wybrali małżeństwo". W wywiadzie powiedział również, że "w Kościele jest miejsce" na celibat, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że ludzkie emocje. Zwracał uwagę, że niektórzy księża stają przed dylematem i podejmują wybór, ale inni "potajemnie angażują się w sentymentalne relacje".

Kilka miesięcy temu papież Franciszek również wypowiadał się o celibacie w wywiadzie z argentyńskim portalem Inobae.com i tam padły słowa o jego "tymczasowości". Papież nazwał celibat dokładnie "tymczasową normą" i wskazał na kościoły wschodnie, w których duchowni mają swobodę w zakresie zakładania rodziny. – Przed święceniami księża mają wybór, czy chcą się żenić, czy żyć w celibacie – zaznaczył Franciszek. Pytaliśmy wtedy polskiego duchownego ojca Pawła Gużyńskiego, jakie są szanse na zniesienie celibatu w Polsce. Duchowny w rozmowie z naszą dziennikarką Katarzyną Nowak był jednak sceptycznie nastawiony do tego rozwiązania, ze względu na towarzyszące mu we wprowadzeniu trudności.

Jego zdaniem – nawet gdyby celibat rzeczywiście został kiedyś zniesiony – "byłby to ogromny kłopot dla ludzi". Dlaczego? – Pojawiłaby się kwestia statusu żony i dzieci księży (...) Odnosząc to zwłaszcza do polskiego kontekstu, łatwo wyobrazić sobie, co te dzieci musiałyby znosić – mówi duchowny w rozmowie z naTemat.pl.