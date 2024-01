Wypadek ciężarówki wojskowej pod Hajnówką. Pojazdem jechało 15 żołnierzy, trwa akcja służb

Do wypadku ciężarówki wojskowej doszło 8 stycznia około godz. 9:20 na drodze powiatowej w miejscowości Starzyna pod Hajnówką. Wszystko wydarzyło się dokładnie na skraju Puszczy Białowieskiej tuż przy granicy polsko-białoruskiej. Samochód wjechał do rowu, po czym uderzył w drzewo. Są ranni. Na miejscu pojawiły się cztery zastępy straży pożarnej i cztery karetki pogotowia, a także dwa śmigłowce LPR.

Hajnówka – wypadek ciężarówki wojskowej. Ranni żołnierze Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Wypadek ciężarówki wojskowej

Ośmiu żołnierzy zostało rannych w wypadku ciężarówki wojskowej pod Hajnówką, o czym poinformował portal polsatnews.pl. Mł. bryg. Piotr Sienkiewicz z PSP w Hajnówce przekazał w rozmowie z portalem, że samochód wjechał do rowu, po czym uderzył w drzewo.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że z oblodzonej drogi na pobocze wypadła ciężarówka z 12 osobami. Pojazd po wypadnięciu z trasy miał jeszcze uderzyć w drzewo.

Na miejscu zjawiły się cztery zastępy straży pożarnej i cztery karetki pogotowia, a także dwa śmigłowce LPR. Pojazdem jechało 15 żołnierzy, ośmiu z nich zostało rannych i przewiezionych do szpitala. Wszyscy byli przytomni. Reporterzy TVN24 ustalili przed południem, że śmigłowiec z Białegostoku zabrał jedną osobę do szpitala w Białymstoku, a ten z Sokołowa wciąż jest na miejscu. Na miejscu pracują wojskowi żandarmi.

Jak podało RMF FM, stan co najmniej 2 osób oceniono na poważny. Jedna z kobiet z podejrzeniem urazu kręgosłupa śmigłowcem LPR została przetransportowana do szpitala w Siedlcach. Kolejną z poszkodowanych osób zabrała druga maszyna LPR. Pozostałe 8 ambulansami rozwieziono do szpitali w okolicach.

Tomasz Musiuk, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Szpitala w Hajnówce, gdzie po wypadku trafili ranni żołnierze, przekazał, że żołnierze mają urazy kończyn, miednicy i podejrzenie urazu kręgosłupa. Ich stan nie zagraża życiu.

W rejonie Hajnówki znajduje się dawna jednostka wojskowa w Nieznanym Borze – dziś Regionalna Baza Logistyczna – Skład Hajnówka, w której stacjonują żołnierze pełniący służbę na granicy polsko-białoruskiej. Jak przypomina Interia, ponad miesiąc temu, 4 grudnia w tej samej okolicy inna ciężarówka wojskowa zderzyła się z żubrami. Jak przekazał wówczas portalowi kapitan Iwo Sawa, rzecznik Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, trasa między Białowieżą a Hajnówką biegnie przez puszczę i jest nieodśnieżana, co mogło doprowadzić do wypadku.

Artykuł jest aktualizowany na bieżąco.

