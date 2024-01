Bogate kolory oraz intensywna czerń. Telewizory LG QNED to jakość, której szukasz

Telewizor to jeden z najważniejszych sprzętów w domu. Nic więc dziwnego, że nad jego wyborem potrafimy debatować miesiącami. Jeśli właśnie uczestniczycie w tego rodzaju rodzinnej dyskusji, być może mamy dla was rozwiązanie: oto telewizor LG z technologią QNED.

Fot. materiały prasowe

Dokładna nazwa modelu, o którym mowa, to: LG QNED 55QNED86. Oto dlaczego zdecydowanie warto przyjrzeć mu się bliżej.

Jakość obrazu w technologii QNED

Nasze oczekiwania względem ekranów znacząco wzrosły na przestrzeni ostatnich lat. I nic w tym dziwnego: doskonale wiemy już, że czerń może być naprawdę głęboka, a kolory soczyste i nasycone. Producenci nie spoczywają jednak na laurach i z każdą nową edycją swoich sprzętów starają się zapewnić nam jeszcze mocniejsze doznania. Telewizory LG z technologią QNED nie są tu wyjątkiem.

Na czym dokładnie polega technologia QNED? Skrót ten należy rozwinąć następująco: Quantum Nano-Emitting Diodes, czyli kwantowe diody nanoemisyjne. To autorskie rozwiązanie LG polega na połączeniu aż trzech technologii: ekranu LCD podświetlonego za pomocą MiniLED, Quantum Dot oraz NanoCell.

Dwa ostatnie wspomniane elementy to klucz do 100-procentowego odwzorowania kolorów, którym szczyci się LG (warto zaznaczyć, że jest to wartość potwierdzona w niezależnych testach organizacji InterTech). Technologia QNED Color Pro, bo tak w skrócie określa się połączenie technologii Quantum Dot i NanoCell, sprawia, że barwy na ekranie pozostają żywe, nawet przy bardzo wysokim poziomie jasności.

Co to oznacza w praktyce? Chociażby to, że oglądając seriale przyrodnicze nie będziecie mogli oderwać wzroku od koloru trawy czy krajobrazów. Barwy, nawet te najbardziej egzotyczne będą wyglądały, jak żywe.

Same kolory to jednak nie wszystko - obraz musi być również perfekcyjnie zdefiniowany. Aby wydobyć z obrazu maksymalną ilość szczegółów, firma LG zastosowała technologię podświetlenia opartą o MiniLED. Każda z zastosowanych tu diod mierzy poniżej 300 um, czyli jest wielkości 1/40 przeciętnej diody LED.

Zaawansowane rozwiązania techniczne to jedno, ale dzisiaj żadne nowoczesne urządzenie nie obędzie się bez “nadzoru” sztucznej inteligencji. To właśnie samouczące się algorytmy sprawiają, że urządzenie potrafi dostosować się do warunków otoczenia i naszych indywidualnych preferencji.

W przypadku telewizora LG QNED funkcję tę spełnia procesor α7 AI 4K Gen6, czyli jeden z najmocniejszych układów z tej rodziny. To właśnie on odpowiada za stosowanie technologii Precision Dimming i Ultra Contrast, czyli rozwiązań, dzięki którym kontrast i jasność ekranu dostosowują się do warunków panujących w pomieszczeniu. α7 AI 4K szóstej generacji daje również szerokie możliwości korekcji obrazu: filmy w jakości DVD mają szanse wyglądać na tym ekranie znacznie lepiej: algorytm dostosuje bowiem ich parametry do rozdzielczości 4K.

Nie tylko wizja: znakomita jakość dźwięku we współpracy z soundbarem

To już właściwie norma, że wraz z telewizorem kupujemy soundbar. Oczywiście, telewizor bez takiego dźwiękowego wsparcia też będzie działał, ale nie da się ukryć, że jeśli nastawiamy się na wyjątkowe doznania, warto zaopatrzyć się w dodatkowe źródło dźwięku.

W przypadku LG nie mamy dylematu, jakie urządzenie najlepiej sprawdzi się w tej roli: wszystkie sprzęty z tym logo są ze sobą kompatybilne. I to do tego stopnia, że pilot od telewizora może nam służyć również do sterowania soundbarem. Warto podkreślić również to, że oba urządzenia są ze sobą świetnie zsynchronizowane: nie doświadczymy tu nienaturalnych przeskoków w momencie łączenia soundbara z telewizorem, co może się zdarzyć w przypadku sprzętów pochodzących od różnych marek.

A skoro o kompatybilności urządzeń LG mowa, nie można nie wspomnieć również o tym, że telewizor to dzisiaj znacznie więcej, niż ekran służący do wyświetlania treści - to również potencjalne centrum dowodzenia inteligentnym domem. Dzięki funkcjom ThinQ AI i webOS za pomocą pilota będziecie mogli kontrolować na przykład klimatyzację czy oświetlenie.

Rozrywka na żądanie i funkcje dla graczy

Rozrywka ma dzisiaj nie jedno imię. Telewizor może służyć do odbierania tradycyjnej telewizji, może też stać się hubem dla różnych platform streamingowych. Tę ostatnią funkcję odzwierciedla układ pilota: znajdziemy tam przyciski, dzięki którym zyskamy bezpośredni dostęp do Netflixa czy Disney+.

Pilotowi warto z resztą poświęcić więcej uwagi i przytoczyć pełną nazwę. Pilot Magic pozwala bowiem sterować kursorem na ekranie niczym myszką. Wyposażony jest również we wbudowaną opcję sterowania głosem w języku polskim.

Posiadacze telewizora LG QNED mają również szansę odkryć pełnię jego możliwości gamingowych. Znajdziemy tu technologie takie jak FreeSync, VRR, i AMD FreeSync Premium, które poprawiają jakość gier, wyświetlają tę samą liczbę klatek na sekundę, jaką generuje konsola. Obraz dzięki temu jest płynny i nie zacina się.

LG zadbało również o to, aby gracze mogli korzystać z najnowszych technologii chmurowych: usługa GeForce NOW pozwala na granie w jakości 4K bez konieczności ściągania samych gier.

Czy LG QNED to dobry wybór?

Jeśli zastanawiacie się nad kupnem telewizora, który wpasuje się w uniwersalne domowe potrzeby, odpowiedź brzmi: “Tak”. LG QNED to doskonała jakość obrazu, gwarantująca wysokiej jakości doznania wizualnie niezależnie od rodzaju wyświetlanych treści oraz warunków panujących w pomieszczeniu. To również gratka dla pasjonatów gamingu, a tych w wielu rodzinach dzisiaj przecież nie brakuje. To wreszcie doskonały wybór, jeśli chcecie powiększać gamę sprzętów LG i za ich pomocą stworzyć zintegrowany domowy ekosystem.