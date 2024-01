MAX Premium Burgers nie zwalnia tempa – dwie nowe wersje Burgera Rywala

Po ogromnym sukcesie Rywala, szwedzka sieć restauracji wprowadza na rynek dwie nowe wersje popularnego burgera. Już 11 stycznia br., we wszystkich restauracjach MAX w Polsce pojawi się Rywal Crispy Chicken z kurczakiem oraz Rywal Crispy Supreme z roślinnym kotletem.

Fot. materiały prasowe

Niedawna premiera Burgera Rywala wywołała na rynku duże poruszenie. Początkowo produkt został wprowadzony w trzech wersjach – z wołowiną, wołowiną i bekonem oraz Plant Beef i wywołał ogromne zainteresowanie zarówno w mediach społecznościowych, jak i wśród gości. Wyniki mówią same za siebie. W dniu premiery Rywala MAX Premium Burgers podwoił sprzedaż z dnia poprzedniego, w niektórych restauracjach zainteresowanie było tak duże, że produkt chwilowo był wyprzedany. Od 15 listopada, momentu wprowadzenia Rywala do sprzedaży do końca roku sprzedaż w restauracjach MAX w Polsce wzrosła o ponad 50% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Według badania zrealizowanego przez IQS1 na zlecenie MAX Premium Burgers, goście restauracji szybkiej obsługi bardzo przychylnie oceniają wprowadzenie Burgera Rywala. Wersję Beef ‘n’ Bacon oceniło pozytywnie aż 93% osób, które ją spróbowały. Co więcej, niemal 80% gości, którzy spróbowali Rywala jest zadowolonych z dostępności bezmięsnych burgerów w menu. Prawie dwie trzecie w tej samej grupie badanych przyznaje, że brakowało im wersji z kurczakiem.

Rywal Crispy Chicken i Crispy Supreme to odpowiedź MAX na wyjątkowo pozytywne przyjęcie nowej oferty i liczne prośby gości. Oznacza to, że burger będzie teraz dostępny w 4 wariantach – jednym z czerwonym mięsem, jednym z białym i dwóch roślinnych.

– Kiedy rozpoczynaliśmy prace nad Burgerem Rywala, cel był jasny; chcieliśmy „zrobić to lepiej”. Dotychczasowy odzew był niesamowity i bardzo się cieszę, że tak szybko udało nam się odpowiedzieć na prośby gości i wprowadzić do naszego menu Rywala z kurczakiem w chrupiącej panierce. Jego smak idealnie komponuje się z sosem na bazie szwedzkiej borówki i dipu BBQ, sosem kreolskim, serem cheddar, warzywami i autorską bułką MAX, Frisco. Niezależnie od tego, jakie preferencje żywieniowe mają nasi goście, o nikim nie zapominamy i dlatego wprowadzamy też Burgera Rywala z roślinnym kotletem ze strączków, czyli Crispy Supreme, którego docenią zarówno fani mięsa, jak i wegetarianie. Od teraz Rywal będzie zatem dostępny w aż 4 wariantach – dwóch mięsnych i dwóch roślinnych – zapowiada Jonas Mårtensson, Head Chef w MAX Burgers.

Goście MAX Premium Burgers w Polsce doceniają smak burgerów z kurczakiem od początku wprowadzenia marki do Polski, czyli od 2017 roku. Od września 2022 roku, momentu wprowadzenia do oferty szwedzkiej sieci menu Grand Chicken, 30 procent całkowitej sprzedaży stanowią posiłki z kurczakiem. MAX deklaruje, że dokłada wszelkich starań, aby utrzymać ten trend, ponieważ białe mięso ma znacznie mniejszy wpływ na klimat.

Burger Rywala Crispy Chicken i Crispy Supreme będą dostępne we wszystkich restauracjach MAX w Polsce, gdzie goście mają dodatkowo możliwość składania zamówień za pośrednictwem aplikacji MAX Express, strony internetowej oraz partnerów z dostawą. Cena zestawu z Burgerem Rywala Crispy Chicken lub Crispy Supreme to 32,95 zł.

Co istotne, MAX połączył siły z partnerem delivery Glovo, którego użytkownicy będą mieli możliwość zamówienia nowych Burgerów Rywala w zestawie z 10-procentową zniżką.

– Użytkownicy Glovo uwielbiają próbować nowych smaków i jesteśmy przekonani, że docenią nowe wersje Burgera Rywala. Opcja roślinna będzie potencjalnym przełomem, ponieważ w 2023 r. odnotowaliśmy w Glovo 100-procentowy wzrost zamówień na żywność wegetariańską. Ponadto wiemy, że Polacy uwielbiają kurczaka, który niezmiennie jest głównym składnikiem w wielu różnych kuchniach. Burger Rywala Crispy Chicken i Crispy Supreme to zatem pozycje obowiązkowe w naszej dostawie! Wierzę, że wielu klientów ucieszy się nie tylko z nowych smaków, ale także ze świetnych rabatów w naszej aplikacji! – mówi Carlos A. Silvan, General Manager w Glovo Polska.

Więcej informacji: www.maxpremiumburgers.pl

(1) Badanie DIY wykonane na platformie Omnisurv by IQS w dniach 11-13.12.2023 r. Osoby, które zjadły Burgera Rywala w miesiącu poprzedzającym badanie. Wiek: 18-64, N=82-87 (zależnie od wersji).