Nowe twarze w drugim sezonie "The Last of Us". Wiemy jaką postać zagra Isabela Merced

Isabela Merced dołącza do obsady 2. sezonu "The Last of Us". Wcześniej aktorkę można było zobaczyć m.in. w "Transformers 5: Ostatni Rycerz" i Sicario 2, natomiast niedługo do kin wejdzie nowa superbohaterska produkcja z jej udziałem "Madame Web". W jakiej roli zobaczą ją widzowie?

Isabela Merced to już kolejna aktorka, która dołącza do obsady drugiego sezonu "The Last of Us". Fot. MICHAEL TRAN/AFP/East News

Jak podaje "Variety", HBO potwierdziło angaż kolejnej aktorki, która wcieli się w postać Diny.

W charakterystyce bohaterki czytamy, że jest ona "wolnym duchem, którego uczucia wobec Ellie (Bella Ramsey, przyp. aut.) zostaną wystawione na próbę przez brutalność świata, w którym żyją".

"Dina to ciepła, błyskotliwa, szalona, zabawna, porządna, niebezpieczna i wzbudzająca natychmiastową sympatię postać" – powiedzieli współtwórcy serii Craig Mazin i Neil Druckmann.

To już kolejna osoba, o której dowiedzieliśmy się w ostatnim czasie, że zasili obsadę drugiego sezonu "The Last of Us". Wcześniej rolę Jesse'ego otrzymał Young Mazino, znany m.in. z amerykańskiego miniserialu "Awantura" ("Beef").

Głośno zrobiło się też na temat wybrania aktorki do roli najbardziej znienawidzonej postaci w świecie "The Last of Us" – Abby. Zagra ją Kaitlyn Dever.

"Proces poszukiwania obsady do drugiego sezonu naszego serialu nie różni się niczym od tego, jak pracowaliśmy przy pierwszym sezonie. Szukamy światowej klasy aktorów, którzy najlepiej uosabiają charakter naszych bohaterów z materiału źródłowego" – przekazali wtedy w oficjalnym oświadczeniu twórców serialu.

"Nic nie liczy się bardziej niż talent. Jesteśmy zachwyceni, że taka uznana artystka dołączy do Pedra, Belli i do reszty naszej rodziny" – dodali.

Jak robić serialowe adaptacje

Jak pisaliśmy o tym wcześniej, "The Last of Us" okazało się jednym z największych serialowych hitów początku ubiegłego roku. Produkcję uznano również za jedną z najlepszych adaptacji gry, jaka kiedykolwiek powstała.

"Twórcy produkcji HBO we współpracy z Naughty Dog i scenarzystą Neilem Druckmannem robią wszystko, co w ich mocy, by nie zawieść graczy, ale przy okazji powitać nowych gości w świecie 'The Last of Us'. Zmiany, które zobaczymy na ekranie, nie są powodem do niepokoju dla fanów, aczkolwiek ci powinni być świadomi tego, że adaptacja różni się pewnymi elementami od gry" – pisała w swojej recenzji dla naTemat Zuzanna Tomaszewicz.

Głównych bohaterów 2. sezonu ponownie zagrają Pedro Pascal oraz Bella Ramsey.

