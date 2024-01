Izabela Janachowska najpierw była tancerką i trenerką gwiazd, a później prowadzącą program "Taniec z gwiazdami". Tymczasem okazało się, że kończy się jej przygoda z formatem. Gwiazda ujawniła powody swojej decyzji.

Izabela Janachowska odchodzi z "TzG". Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

W niedzielę (14 stycznia) na profilach Izabeli Janachowskiej i "Tańca z gwiazdami" w mediach społecznościowych pojawiła się nowa publikacja. Prezenterka-tancerka przekazała zaskakującą wiadomość.

Janachowska odchodzi z "Tańca z gwiazdami"

"'Taniec z Gwiazdami' to program, który pokochałam całym sercem – najpierw jako tancerka, później, po latach, jako prowadząca. Nadszedł jednak taki moment mojego życia, że nie mam w sobie przestrzeni na prowadzenie największego i najważniejszego programu rozrywkowego w Polsce" – wyznała.

"Teraz potrzebuję czasu i spokoju, mam jednak nadzieję, że niebawem znajdę w sobie siłę, żeby wrócić do Was z nowymi projektami. Dziękuję stacji Polsat za zrozumienie i wsparcie, które otrzymałam w związku z moją decyzją" – dodała.

Na koniec jurorom, prowadzącym i uczestnikom życzyła fantastycznej przygody w nowej edycji. "Liczę, że na parkiecie 'Tańca z Gwiazdami' znajdziecie tę radość, która mnie tam zawsze przyciągała" – podsumowała.

Warto wspomnieć, że Izabela Janachowska zaledwie kilka tygodni temu (w listopadzie 2023 roku) pożegnała swoją mamę Grażynę. Jej rodzina pogrążona była w żałobie, a sama prezenterka na jakiś czas wycofała się z aktywności w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że kariera Janachowskiej w mediach zaczęła się w 2009 roku. Jeszcze wtedy program "Taniec z gwiazdami" był emitowany w TVN. Izabela wystąpiła w nim jako trenerka gwiazd i profesjonalna tancerka.

Pod jej okiem trenowali między innymi Radosław Majdan czy Przemysław Saleta. Po trzech latach zniknęła, aby potem zatańczyć z Rafałem Brzozowskim już w polsatowskim wznowieniu popularnego show.

Niestety powrót do treningów niegdysiejsza mistrzyni Polski w tańcu towarzyskim przypłaciła kontuzją kolana, co zmusiło ją do zakończenia kariery tanecznej. W 2021 roku zaczęła być jedną z prowadzących "TzG".