Erupcja wulkanu w Islandii, lawa dotarła do zabudowań. Trwa transmisja na żywo

Paweł Mączewski

W niedzielę 14 stycznia doszło do erupcji wulkanu w południowo-zachodniej Islandii, nieopodal miasta rybackiego Grindavik. Lawa przedarła się przez zabezpieczenia i do zabudowań, podpalając niektóre domy. To druga erupcja wulkanu na półwyspie Reykjanes w ostatnim czasie. Wydarzenie można oglądać na żywo na platformie YouTube.