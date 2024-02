Zbliża się UFO. O takim festiwalu marzyliście, będąc w liceum

redakcja naTemat.pl

W yobraźcie sobie, że znów macie 17 lat. Co robicie? Spośród miliona rzeczy, które właśnie przychodzą wam do głowy, uwierzcie: chcielibyście móc sprawić, żeby wasza szkoła na dwa dni zamieniła się w festiwalową miejscówkę. Uczniom warszawskiego Batorego udaje się to już od kilkunastu lat. UFO, czyli Unikatowy Festiwal Offowy, startuje 8 lutego. Czego można spodziewać się w tym roku?