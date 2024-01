Tak na gali Gosling zareagował na wygraną jego piosenki z "Barbie". Jego mina to już mem

Sezon nagród ruszył pełną parą. W niedzielę rozdano nagrody Critics' Choice dla najlepszych twórców oraz aktorów filmów i seriali. Nieoczekiwanie statuetkę za najlepszą piosenką zgarnął hit "I'm Just Ken" z "Barbie", a nie faworyt "What Was I Made For?" Billie Eilish z tego samego filmu. Reakcja na wygraną Ryana Goslinga, czyli filmowego Kena, jest tak genialna, że w mig podbiła internet i żyje już własnym życiem.

Mina Ryana Goslinga stała się memem Fot. Screen z YouTube / Entertainment Tonight

Kiedy Bella Ramsey i Anthony Ramos ogłosili ze sceny w Santa Monica w Kalifornii, że nagrodę Critics' Choice za najlepszą piosenkę otrzymuje "I'm Just Ken" z "Barbie", kamera pokazała reakcję Ryana Goslinga, wykonawcy hitu.

Filmowy Ken miał skonfundowaną minę, po czym odwrócił głowę i wymownie spojrzał w bok. Gdy potem wstał, aby oklaskiwać autorów kawałka Marka Ronsona i Andrew Wyatta żartobliwie kręcił głową w niedowierzaniu.

Jego mina błyskawicznie stała się viralem, a internauci zwariowali na jej punkcie. Do tego stopnia, że reakcja Goslinga już stała się memem.

"I'm Just Ken" najlepszą piosenką na Critics' Choice 2024. Hit wygrał z "What Was I Made For?" Billie Eilish

– To w równym stopniu twoja nagroda, jak i nasza. Swoim niezrównanym występem sprawiłeś, że publiczność zakochała się w tej piosence, więc dziękuję – zwrócił się Mark Ronson do Ryana Goslinga ze sceny.

Producent muzyczny następnie podziękował reżyserce i scenarzystce "Barbie" Grecie Gerwig, współscenarzyście Noahowi Baumbachowi oraz Margot Robbie, producentce i odtwórczyni Barbie. – Poświęciliście 11 minut na ten progresywny rock, power balladę, marzycielski balet i prawdziwą sieczkę, aby chłopcy też mogli popłakać i potrzymać się za ręce, naprawdę jesteśmy za to na zawsze waszymi dłużnikami – mówił Ronson.

Dlaczego Gosling nie dowierzał w wygraną "I'm Just Ken", olbrzymiego muzycznego hitu z najbardziej kasowego filmu roku ("Barbie" zarobiła na świecie prawie półtora miliarda dolarów)? "I'm Just Ken", prześmiewcza ballada Kena z musicalową wstawką, do tej pory przegrywała na innych ceremoniach z lirycznym utworem "What Was I Made For?" Billie Eilish (napisał ją jej brat, Finneas), również z filmu "Barbie".

Przebój Eilish zdobył m.in. Złoty Glob i nagrodę na Palm Springs International Film Festival, ma też pięć nominacji do Grammy. Wygrana "I'm Just Ken" na ceremonii Critics' Choice 2024, utworu równie fenomenalnego, ale skrajnie innego, była więc zabawną i uroczą niespodzianką. Oba przeboje są też głównymi faworytami Oscarów, do których nominacje poznamy już 23 stycznia. Fani mają nadzieję, że Gosling wystąpi z "I'm Just Ken" na oscarowej gali 10 marca.

Na gali Critics' Choice, nagród przyznawanych przez Amerykańsko-Kanadyjski Związek Krytyków (American-Canadian Critics Choice Association, CCA), "I'm Just Ken" pokonało również "Dance the Night" Dui Lipy z "Barbie", "Peaches" Jacka Blacka z "Super Mario Bros. Film", "Road to Freedom" Lenny'ego Kravitza z "Rustina" oraz "The Wish" Julii Michaels z animacji Disneya "Życzenie".

Critics' Choice 2024: triumf "Oppenheimera", "Barbie", "Sukcesji", "The Bear" i "Awantury"

Sam film "Barbie" zdobył aż sześć nagród: za najlepszą komedię, scenariusz oryginalny, scenografię, piosenkę, kostiumy oraz fryzury i charakteryzację. Największym zwycięzcą Critics' Choice 2024 był "Oppenheimer" Christophera Nolana, który zdobył osiem nagród, w tym dla Nolana i Roberta Downeya Juniora.

W kategorii najlepszy aktor Cillian Murphy przegrał z Paulem Giamattim ("Przesilenie zimowe), a najlepszą aktorką została Emma Stone ("Biedne istoty"). Najlepszą drugoplaną aktorką została Da’Vine Joy Randolph z "Przesilenia zimowego". Serialowymi zwycięzcami byli "The Bear" i "Awantura" (po trzy statuetki) i "Sukcesja" (cztery).

Czytaj także: https://natemat.pl/502640,10-najlepszych-filmow-z-ryanem-goslingiem-nie-tylko-barbie-lista