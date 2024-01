Oto nominacje do Bestsellerów Empiku 2023! O nagrody powalczą sanah, Żulczyk i Mróz

W poniedziałek Empik ogłosił nominowanych do 25. edycji Bestsellerów Empiku, swoich corocznych nagród, które podsumowują zainteresowania czytelników, słuchaczy i widzów w 2023 roku. Po raz pierwszy zostanie przyznana dla twórcy internetowego roku, a to nie wszystko.

Kto ma szansę na nagrodę Empiku? Fot. Dariusz Lachowski/East News

Bestsellery Empiku od ponad dwóch dekad wskazują trendy i wyróżniają najpopularniejszych twórców w Polsce. "To jedyna taka nagroda na polskim rynku – całoroczny plebiscyt, w którym każdy zakup oznacza jeden głos" – podkreśla sieć Empik.

Statuetki Bestsellerów Empiku 2023 tradycyjnie trafią do autorów najchętniej kupowanych w ubiegłym roku w Empiku płyt, książek i filmów (tutaj również oglądanych w sieci Multikino), a także do najczęściej słuchanych treści audio w Empik Go. Jednak to nie wszystko.

Co kupowali Polacy, czyli Bestsellery Empiku 2023

W dziedzinie literatury poznamy najpopularniejsze tytuły w kategoriach: literatura piękna, kryminał i thriller, literatura obyczajowa i Young Adult oraz literatura polska dla dzieci. Wśród nominowanych są również Polacy, m.in. Jakub Żulczyk, Katarzyna Nosowska, Remigiusz Mróz czy Weronika Anna Marczak.

W tej edycji powraca wyróżnienie dla literatury faktu. O statuetkę walczą "Chłopki" – reportaż, który rzuca nowe światło na życie wiejskich kobiet; "Cieszę się, że moja mama umarła", czyli autobiograficzna opowieść o trudnej relacji z matką; "Ten drugi" księcia Harry’ego; wywiad rzeka z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim oraz "Najlepsze miejsce na świecie" – książka dla tych, którzy chcą zrozumieć sytuację geopolityczną Polski na tle zmian międzynarodowych.

W muzyce, po latach dominacji głównie polskich artystów, tym razem do głosu doszli zagraniczni wykonawcy. W kategorii rock nie dziwi sukces nowych krążków takich legend jak Depeche Mode, Metallica czy The Rolling Stones. Obok nich o tytuł Bestsellera Empiku 2023 walczą Måneskin i kultowe Męskie Granie.

Z kolei w kategorii pop sytuacja jest odwrotna – tu górą jest polska muzyka. O tytuł najpopularniejszych rywalizują Daria Zawiałow, powracający po latach Kortez, Kwiat Jabłoni i nagradzana trzy lata z rzędu sanah. W tym gronie jedyny zagraniczny akcent to płyta Lany Del Rey.

Interesująco wygląda rywalizacja w kategorii Rap i hip-hop. 2023 rok był pełen głośnych premier na rodzimej scenie, do czołówki najchętniej wybieranych płyt weszły nowe krążki Taco Hemingwaya, Aviego, ReTo, duetu PRO8L3M i Polskiej Wersji.

Ale Polacy słuchają nie tylko muzyki. Poznamy także laureata Bestsellerów Empiku w kategoriach: audiobooki, superprodukcja audio i podcasty. W tych ostatnich nominowani są m.in. "Dialogi Waginy i Penisa 2" Jagny Kaczanowskiej, Beaty Biały i Andrzeja Gryżewskiego czy "Kryminatorium. Mordercy PRL" Marcina Myszki.

Odbiorcy Empiku wskazali również nominowanych do filmowych Bestsellerów Empiku 2023, kupując filmy na fizycznych nośnikach w salonach i online oraz oglądając je w Multikinie w ciągu całego roku. Wśród najpopularniejszych polskich produkcji na małym i dużym ekranie znalazły się między innymi: "Filip", głośna "Zielona granica" Agnieszki Holland czy polski kandydat do Oscaru "Chłopi".

Odkrycia Empiku 2023 przyzna jury, ale głos ma też publiczność

W tym roku po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda dla twórcy internetowego roku. Eksperckie jury wybrało 10 nominowanych, którzy dostarczają wartościowe treści w mediach społecznościowych, inspirują, edukują i pozytywnie wpływają na otoczenie.

W ubiegłym roku uwagę ekspertów przykuli m.in. Adam Mirek, który na swoim kanale popularyzuje naukę, Doktor z Tiktoka, który opowiada o nieoczywistych faktach o świecie oraz Rozkoszny, który promuje polskie smaki w wersji wege.

O tym, do kogo trafi statuetka, zdecyduje publiczność w głosowaniu w aplikacji mobilnej Empik od 5 do 13 lutego. Głosujący wyłonią również pisarza i artystę muzycznego roku ze wszystkich nominowanych do tegorocznych Bestsellerów Empiku w kategoriach książka, audiobook i muzyka.

Bestsellery Empiku nie tylko pieczętują sukces najpopularniejszych twórców, ale także promują artystyczne dokonania tych, którzy w minionym roku wnieśli do kultury powiew świeżości. "Pisarze, muzycy i reżyserzy nominowani do Odkryć Empiku przez eksperckie Jury to kreatywni, utalentowani, wrażliwi na otaczający świat twórcy, którzy odważnie wytyczają nowe artystyczne szlaki i po prostu zachwycają" – czytamy.

Będzie można lepiej ich poznać podczas specjalnych spotkań online poświęconych tej edycji Odkryć Empiku z udziałem jurorów. Transmisje odbędą się: 30 stycznia (Muzyka: Ralph Kaminski & Gabi Drzewiecka), 6 lutego (Literatura: Grzegorz Piątek & Dorota Wellman) oraz 7 lutego (Film / Piotr Domalewski & Kaja Klimek) na profilu Empiku na Facebooku. Każdy z laureatów Odkryć otrzyma od Empiku nagrodę pieniężną w wysokości 30 tys. zł na dalszy rozwój artystyczny.

Bestsellery Empiku 2023: nominacje

Oto wszystkie nominacje do Bestsellerów Empiku 2023. Zwycięzców poznamy 13 lutego podczas uroczystej gali Bestsellerów Empiku 2023 transmitowanej w TVN oraz streamingowanej na YouTube i Facebooku Empiku.

KSIĄŻKA

Literatura piękna

Cudowne lata, Valérie Perrin, tłumaczenie Joanna Prądzyńska, Wydawnictwo Albatros

Dawno temu w Warszawie, Jakub Żulczyk, Świat Książki

Nie mylić z miłością, Katarzyna Nosowska, Wielka Litera

Sydonia. Słowo się rzekło, Elżbieta Cherezińska, Wydawnictwo Zysk i S-ka

Zanim wystygnie kawa. Opowieści z kawiarni, Toshikazu Kawaguchi, tłumaczenie Joanna Dżdża, Grupa Wydawnicza Relacja

Kryminał i thriller

Kukułcze jajo, Camilla Läckberg, tłumaczenie Inga Sawicka, Wydawnictwo Czarna Owca

Kult, Camilla Läckberg, Henrik Fexeus, tłumaczenie Inga Sawicka, Wydawnictwo Czarna Owca

Uwięziona, B.A. Paris, tłumaczenie Robert Waliś, Wydawnictwo Albatros

Widmo Brockenu, Remigiusz Mróz, Wydawnictwo Filia

Za wszelką cenę, Harlan Coben, tłumaczenie Robert Waliś, Wydawnictwo Albatros

Literatura obyczajowa i Young Adult

Co wyszeptał nam deszcz, Joanna Balicka, Wydawnictwo NieZwykłe

Different. Students, tom 2, Aleksandra Negrońska, Wydawnictwo NieZwykłe

For sure not you. Westwood Academy, tom 1, Weronika Ancerowicz, Wydawnictwo NieZwykłe

My Beloved Monster, Marta Łabęcka, BeYA

Rodzina Monet. Królewna, tom 2, część 1, Weronika Anna Marczak, You&YA

Literatura faktu

Chłopki. Opowieść o naszych babkach, Joanna Kuciel-Frydryszak, Wydawnictwo Marginesy

Cieszę się, że moja mama umarła, Jennette McCurdy, tłumaczenie Magdalena Moltzan-Małkowska, Prószyński i S-ka

Najlepsze miejsce na świecie, Jacek Bartosiak, Wydawnictwo Literackie

Prezydent. Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Aleksandrem Kaczorowskim, Znak Literanova

Ten drugi, Książę Harry, tłumaczenie zbiorowe, Wydawnictwo Marginesy

Literatura polska dla dzieci

Bądź sobą, Pinku! Książka o asertywności i stawianiu granic dla dzieci i dla rodziców trochę też, Urszula Młodnicka, ilustracje: Agnieszka Waligóra, Sensus

Bebechy, czyli ciało człowieka pod lupą, Adam Mirek, ilustracje: Kasia Cerazy, Znak Emotikon

Budowa Twojego ciała. Co jest czym i jak działa, Róża Hajkuś, ilustracje: Paweł Gierliński, CzytaLisek

Magiczne drzewo. Zaginiona para, tom 13, Andrzej Maleszka, Znak Emotikon

Sekretna historia ludz… skarpetek, tom 2, Justyna Bednarek, ilustracje: Daniel de Latour, Poradnia K.

AUDIO

Audiobooki

Chłopki. Opowieść o naszych babkach, Joanna Kuciel-Frydryszak, czyta Maria Peszek, Wydawnictwo Marginesy

Florystki, Alicja Sinicka, czyta Anna Szawiel, Wydawnictwo W.A.B.

Ludzie z mgły, Izabela Janiszewska, czyta Filip Kosior, Czwarta Strona

Rodzina Monet. Królewna, tom 2, część 1, Weronika Anna Marczak, czyta Zuzanna Pawlukiewicz-Jaworska, You&YA

Przędza. W poszukiwaniu wewnętrznej wolności, Natalia de Barbaro, czyta Maja Ostaszewska, Wydawnictwo Agora

Superprodukcja audio

Fucking Monterosa, Anna Kazejak, Filip Kasperaszek, Ewa Rozenbajgier, Empik Go

Mierzeja 2. Ostatni przypływ, Wojtek i Zygmunt Miłoszewscy, Empik Go, Wydawnictwo W.A.B.

Przygody Baltazara Gąbki, Stanisław Pagaczewski, Empik Go, Wydawnictwo Literackie

Skóra, Katarzyna Janiszewska, Empik Go

Stacja, Jakub Szamałek, Empik Go, Wydawnictwo W.A.B.

Podcast

Dialogi Waginy i Penisa 2, Jagna Kaczanowska, Beata Biały, Andrzej Gryżewski

Egzorcyzmy. Przerażająca historia Anneliese Michel, Mikołaj Kołyszko

Kieruj się w kosmos, Jarosław Juszkiewicz

Kryminatorium. Mordercy PRL, Marcin Myszka

Profiler, Jolanta Gwardys, Jan Gołębiowski

MUZYKA

Rock

72 Seasons, Metallica, Universal Music Group, Universal Music Polska

Hackney Diamonds, The Rolling Stones, Universal Music Group, Universal Music Polska

Memento Mori, Depeche Mode, Sony Music Entertainment Poland

Męskie Granie 2023, Mystic Production

Rush, Måneskin, Sony Music Entertainment Poland

Pop

Bankiet u sanah, sanah, Magic Records, Universal Music Polska

Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd, Lana Del Rey, Universal Music Polska

Dziewczyna Pop, Daria Zawiałow, Sony Music Entertainment Poland

Naucz mnie tańczyć, Kortez, Jazzboy Records, e-muzyka

Pokaz slajdów, Kwiat Jabłoni, Universal Music Polska

Rap i hip-hop

1-800-Oświecenie, Taco Hemingway, 2020, Universal Music Polska

Mały Książę, Avi, Moya Label, e-muzyka

Na Waszych Oczach, Polska Wersja, District Area, MyMusic

PROXL3M, PRO8L3M, 2020, Universal Music Polska

STYXXX, ReTo, SpaceRange, e-muzyka

FILM

Kino polskie

Chłopi, reż. DK Welchman, Hugh Welchman, Next Film

Filip, reż. Michał Kwieciński, TVP

Teściowie 2, reż. Kalina Alabrudzińska, Next Film

Uwierz w Mikołaja, reż. Anna Wieczur, Kino Świat

Zielona granica, reż. Agnieszka Holland, Kino Świat

Kino familijne

Kot w butach: Ostatnie życzenie, reż. Joel Crawford, United International Pictures

Między nami żywiołami, reż. Peter Sohn, The Walt Disney Company

Spider-Man: Poprzez Multiwersum, reż. Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, United International Pictures

Super Mario Bros. Film, reż. Aaron Horvath, Michael Jelenic, United International Pictures

Wonka, reż. Paul King, Warner Bros. Entertainment Polska

ODKRYCIA EMPIKU

Literatura

Grzegorz Bogdał, Idzie tu wielki chłopak, Czarne

Maria Halber, Strużki, Cyranka

Łukasz Krukowski, Mam przeczucie, Cyranka

Małgorzata Lebda, Łakome, Znak

Agnieszka Pajączkowska, Nieprzezroczyste. Historie chłopskiej fotografii, Czarne

Muzyka

Asster, Mowa Węży, Asster / e-muzyka

Dawid Grzelak x mop, Warszawa Dawidy, Sony Music Entertainment Poland

Anastazja Ivahnenko aka Ta Ukrainka, Zgrzyt, 2TrackRecords, e-muzyka

Kathia, Przestrzeń, Universal Music Polska

Dawid Tyszkowski, Mój kot zaginął i już raczej nie wróci, Fonobo Label, SMPB

Film

Piotr Biedroń, W nich cała nadzieja

Maciej Buchwald, Kordian Kądziela, 1670, Netflix

Grzegorz Dębowski, Tyle co nic

Paweł Maślona, Kos

Kamila Tarabura, Katarzyna Warzecha, Absolutni debiutanci, Netflix

TWÓRCA INTERNETOWY ROKU