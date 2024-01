Wirtualna opowieść o uczuciowej optymalizacji. Spektakl o tym, co daje i zabiera nam internet

Internetowym relacjom poświęcają dużo czasu nie tylko dzieci. Również dorośli rozwijają wirtualne znajomości, nierzadko budując je na kłamstwie. O tych pozornych relacjach i braku szczerości w cyberprzestrzeni, a samotności w realnym życiu opowiada spektakl "Powierzchnie gładkie", który stawia przed widzami pytanie – czy w świecie pokolenia wchodzącego właśnie w dorosłość jest jeszcze miejsce na miłość?

"Powierzchnie gładkie" to oryginalny spektakl Teatru Potem-o-tem, który opowiada o miłości, ale też o strachu, niepewności, kłamstwie i autokreacji – o tym, co daje i zabiera nam internet. Materiały prasowe / Teatr Potem-o-tem

"Powierzchnie gładkie" to produkcja Teatru Potem-o-tem, założonego w Warszawie teatru, który słynie z niezależności twórczej i finansowej, w tym funkcjonowania w pełni bez publicznych dotacji. Tytuł spektaklu odnosi się do gładkiej przestrzeni ekranów komputerów czy smartfonów, przez które tak często we współczesnym świecie komunikujemy się z innymi. Ma on też jednak wymiar metafizyczny.

Twórcy sztuki teatralnej podkreślają bowiem również tę nienamacalną gładkość. Oprócz więc powierzchni gładkich (takich, które nie rozpraszają światła) są też relacje gładkie (takie, które nie rozpraszają ludzi) i osoby gładkie (takie, których nie rozpraszają relacje). W tym kontekście wyreżyserowane i napisane przez Marcina Zbyszyńskiego przedstawienie można określić jako wirtualną opowieść o uczuciowej optymalizacji.

Widzowie poznają losy Freewolnego (Filip Kosior), młodego mężczyzny zakochanego w internautce o nicku Jestem.Tutaj.Pierwszy.Raz (Eliza Rycymbel). Pewnego dnia traci on całkowicie kontakt z dziewczyną po tym, jak wyznaje jej miłość zza ekranu. Oszukany i rozgoryczony główny bohater pragnie odkryć, dlaczego tak się stało. Za wszelką cenę usiłuje znów dotrzeć do ukochanej i w tym celu szuka pomocy wśród innych internautów.

Podczas nocnych poszukiwań w meandrach sieci natrafia na takich rozmówców jak specjalizujący się w sztuce uwodzenia Wojtek.Bez.Portek (Piotr Piksa) czy udająca programistkę Iza.Łęcka (Agata Różycka). Bój o utraconą "miłość" staje się dla niego wewnętrzną walką o własny wizerunek i poczucie wartości, w trakcie której będzie musiał przełamać kompleksy i skonfrontować się z bolesną przeszłością.

Na teatralnej scenie twórcy opowiadają więc historię o miłości, ale też o strachu, niepewności, kłamstwie i autokreacji – o tym, co daje i zabiera nam internet. Dramat z elementami komedii (albo na odwrót), opierając swoją narrację na modach i trendach współczesności, porusza problem dojmującej samotności i uzmysławia, że chęć zapełnienia tej pustki na łączach internetowych często przynosi skutek odwrotny od zamierzonego.

W swoim spektaklu Teatr Potem-o-tem zadbał poza mocnym przekazem do widzów też o nieszablonową realizację. Scenariusz stanowi lingwistyczny eksperyment – opracowany tekst łączy dawne wypowiedzi ze współczesną nowomową, posiłkując się neosemantyzmami i zapożyczeniami. Obsada została podzielona na dwie ekipy. Ta większa liczebnie (piątka) gra live, a ta mniejsza (dwójka) występuje tylko online.

W kreowaniu imitującej życie rzeczywistości poruszający się na styku tych dwóch światów aktorzy i aktorki mają wsparcie w postaci odpowiednio dobranej oprawy z dodatkiem angielskich napisów. Wyrażająca pustkę scenografia, zastosowanie dużych i małych ekranów oraz sterowanie nastrojem i emocjami poprzez grę jednokolorowymi światłami, elementy dźwiękowe i muzykę na żywo tworzą niecodzienne widowisko.

Premiera spektaklu "Powierzchnie gładkie" odbyła się 23 listopada 2018. Najbliższe spektakle zostały zaplanowane na 19 i 20 stycznia oraz 7 i 11 lutego 2014 roku, wszystkie o godzinie 19:00. Przedstawienie przeznaczone dla widzów 12+ trwa 120 minut z uwzględnieniem jednej przerwy. Zainteresowanych eksploracją internetowych relacji i demaskacją systemu, który zwabia ludzi w pułapkę, teatr zaprasza tutaj po bilety.